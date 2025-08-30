Kineski Dongfang Electric instalirao najsnažniju vjetroturbinu na svijetu

Kineska državna tvrtka Dongfang Electric prestigla je Siemens Gamesu instalacijom prototipa vjetroturbine od 26 MW, koja godišnje može napajati 55.000 kućanstava i otporna je na supertajfune

Rekord za najsnažniju aktivnu vjetroturbinu na svijetu još jednom seli u Kinu. Tamošnja državna tvrtka Dongfang Electric objavila je kako je uspješno instalirala prototip nove najsnažnije vjetroturbine, čime je preuzela titulu od dosadašnjeg rekordera, tvrtke Siemens Gamesa i njihove turbine snage 21,5 MW postavljene u Danskoj. Nova turbina, snage čak 26 MW, postavljena je u testnoj i certifikacijskoj bazi u Kini te predstavlja tehnološki iskorak za globalni sektor energije vjetra. Proizvodnja je bila dovršena prošle godine.

Snažna i otporna

Ovaj pothvat ne označava samo rekord u snazi, već i u dimenzijama. Promjer rotora vjetroturbine premašuje 310 metara, dok se osovina nalazi na visini od 185 metara. Svaka od tri lopatice dugačka je rekordnih 153 metra.

Turbina je projektirana za područja s prosječnom brzinom vjetra od osam metara u sekundi i više. U uvjetima vjetra od 10 metara u sekundi, ovaj div može godišnje proizvesti 100 GWh električne energije, što je dovoljno za opskrbu 55.000 prosječnih kućanstava. Usporedbe radi, takva proizvodnja smanjuje potrošnju standardnog ugljena za 30.000 tona i emisije CO 2 za 80.000 tona godišnje. Iz tvrtke Dongfang navode kako je turbina otporna i na supertajfune kategorije 17 po proširenoj Beaufortovoj ljestvici, što odgovara vjetrovima brzine do 200 km/h.

Faza testiranja

Iako je turbina uspješno instalirana, riječ je o prototipu koji tek treba proći kroz rigorozan proces provjere prije komercijalne primjene. Tvrtka je u svibnju dovršila statičko ispitivanje opterećenja na lopaticama, a turbina je sada u fazi ispitivanja zamora materijala.

Cjelokupni proces certificiranja mogao bi potrajati i do godinu dana. Tek nakon uspješnog završetka svih testova, ova tehnologija bit će spremna za masovniju primjenu i implementaciju na pučinskim vjetroelektranama, gdje se očekuje da će dati značajan doprinos globalnoj tranziciji na čiste izvore energije.