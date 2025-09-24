U Njemačkoj se gradi najviša vjetroturbina na svijetu, visoka 365 metara

Tvrtka Gicon u njemačkom mjestu Schipkau gradi vjetroturbinu koja će s 365 metara visine biti svjetski rekorder, a očekuje se da će otvoriti novo poglavlje u dizajnu vjetroelektrana "na kat"

Sandro Vrbanus srijeda, 24. rujna 2025. u 19:00

U njemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg u tijeku je izgradnja vjetroturbine koja pomiče granice dosadašnje tehnologije. S ukupnom visinom od 365 metara, ovaj će energetski div biti tek tri metra niži od poznatog Berlinskog televizijskog tornja, 30-ak metara viši od onog Eiffelovog, a njegova se izgradnja smatra jedinstvenim projektom u svijetu. Radovi na gradilištu započeli su u srpnju, a završetak i puštanje u pogon nove najveće vjetroturbine na svijetu očekuje se u ljeto sljedeće godine. Projekt realizira tvrtka Gicon, iz koje poručuju da će ovo postrojenje donijeti revoluciju u učinkovitost energije vjetra.

Dimenzije bez presedana

Rekordna će njemačka vjetroturbina os rotora imati na čak 300 metara visine, dok će vrhovi lopatica dosezati spomenutih 365 metara. Trenutačno najviša vjetroturbina smještena je u Danskoj, ima promjer rotora 236 metara, a os joj je na visini od 280 metara. Može se podičiti instaliranom snagom od 15 MW, dok točna specifikacija njemačkog rekordera, kad je riječ o snazi, nije objavljena.

Konstrukcija tornja razlikuje se od uobičajenih. Umjesto klasičnog stupa, temelj čini široka rešetkasta čelična konstrukcija, koja pomalo podsjeća na Eiffelov toranj. U podnožju, udaljenost od kuta do kuta iznosi 48 metara, čime zauzima znatno veću površinu od standardnih vjetroturbina, no takav dizajn nužan je za postizanje stabilnosti na ekstremnoj visini.

Glavni razlog za izgradnju ovako visoke strukture leži u činjenici da na visini od 300 metara vjetar puše znatno jače i stabilnije. "Na toj visini imat ćemo više nego dvostruki prinos električne energije u usporedbi s normalnim vjetroturbinama", izjavio je Jochen Großmann, direktor tvrtke Gicon. On ovaj projekt naziva tehnološkim iskorakom koji otvara potpuno novi pristup promišljanju energije vjetra.

Izgradnja predstavlja i jedinstven inženjerski izazov jer čak ni najveće dizalice ne mogu montirati turbine na visini od 300 metara, što zahtijeva primjenu posebnih postupaka i radnika specijaliziranih za rad na ekstremnim visinama. Trošak izgradnje sufinancira njemačka Savezna agenciju za inovacije, a procjenjuje se na oko 25 milijuna eura.

Laboratorij za budućnost

Prema Großmannovim riječima, koje prenosi Tagesschau, ova tehnologija mogla bi omogućiti razvoj vjetroparkova koji rade na "više etaža". To podrazumijeva postavljanje vjetroturbina različitih veličina na istoj lokaciji, koje bi koristile snagu vjetra na različitim visinskim razinama. Na taj način koristit će se znatno manja površina – na otprilike jednakom tlocrtu mogla bi se proizvesti višestruko veća količina struje. Tako će ova lokacija u Schipkauu postati više od gradilišta rekordne vjetroturbine, bit će i napredni laboratorij za ispitivanje novih tehnologija opskrbe energijom.



