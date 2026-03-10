Samsung dobio spor protiv TCL-a u Njemačkoj zbog lažnog oglašavanja QLED televizora

Sud u Münchenu utvrdio je da pojedini TCL-ovi modeli nemaju tehnologiju kvantnih točaka, unatoč tome što su njihove reklame navodile suprotno

Samsung je dobio sudski spor protiv TCL-a u Njemačkoj zbog lažnog oglašavanja određenih televizora kao QLED modela.

Kako prenose njemački mediji, Regionalni sud u Münchenu presudio je da pojedini TCL-ovi televizori ne koriste tehnologiju kvantnih točaka, unatoč tome što je njihovo oglašavanje navodilo suprotno. TCL navodno nije uspio osporiti te tvrdnje tijekom sudskog postupka.

Presuda se inače odnosi na šest serija televizora, a sud je TCL-u naložio da prestane koristiti oznaku „QLED“ u promociji tih modela te da ispravi netočne informacije povezane s njima. Ipak, odluka još uvijek nije pravomoćna, što znači da TCL ima mogućnost žalbe.

U ovom kontekstu treba istaknuti da se pravna bitka između Samsunga i TCL-a ne vodi samo u Njemačkoj. Samsung je pokrenuo slične postupke protiv TCL-a i u SAD-u te Južnoj Koreji, a ishod njemačkog slučaja mogao bi imati utjecaja i na te postupke.