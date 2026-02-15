Najefikasniji "uradi sam" dron na svijetu može biti u zraku preko tri i pol sata

Inovator s YouTubea konstruirao je dron koji je letom od 3 sata, 31 minute i 6 sekundi nadmašio postojeći svjetski rekord, fokusirajući se na maksimalnu energetsku učinkovitost svake komponente

U svijetu hobističkih i komercijalnih bespilotnih letjelica, gdje se trajanje leta većine modela obično mjeri u desecima minuta, novi projekt Lukea Maxima Bella postavio je nove standarde inženjerske izvrsnosti. Cilj projekta ovog youtubera, kojeg smo upoznali kad je izradio potpuno solarni dron, bio je jasan: nadmašiti službeni rekord tvrtke SiFly koji iznosi tri sata i 12 minuta leta.

Malom masom do učinkovitosti

Konstrukcija "najefikasnijeg drona na svijetu" temeljila se na ekstremnoj optimizaciji svake komponente, pa je Bell na njega ugradio masivne propelere promjera većeg od metar i lagane motore visoke učinkovitosti. Svaki gram bio je kritičan, što je dovelo do upotrebe naprednih materijala poput ugljičnih vlakana i specijalno prilagođenih 3D ispisanih komponenti.

Proces razvoja, očekivano, nije prošao bez poteškoća. Događali su se, primjerice, problemi s oscilacijama u letu i mehanička oštećenja tijekom testiranja. Ključni trenutak u povećanju izdržljivosti bila je upotreba inovativnih baterija polučvrstog stanja, koje nude dvostruko veći omjer kapaciteta i mase u odnosu na standardne litij-polimerske baterije. Dodatna masa ušteđena je čak i uklanjanjem viška tvorničkog pakiranja s baterija, čime je dodatno produljena autonomija letjelice.

Tijekom finalnog pokusnog leta, letjelica je pokazala iznimnu stabilnost, koristeći napredne sustave za održavanje pozicije i optimizaciju potrošnje energije. Dron je u konačnici, kao što se može pogledati u priloženom videu, uspješno sletio nakon čak tri sata, 31 minute i 6 sekundi, čime je neslužbeno postavljen novi svjetski rekord u vremenu lebdenja. Bell je najavio i da je ovo tek početak, jer uz uvođenje autonomnog horizontalnog leta, koji dodatno smanjuje potrošnju energije, očekuje još impresivniji rezultati u bliskoj budućnosti.