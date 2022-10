Velika Britanija sufinancira projekt fuzijske elektrane

Fuzijska nuklearna centrala trebala bi dobiti finalni dizajn 2024., a biti potpuno izgrađena do 2040. godine. Britanske vlasti odabrale su lokaciju i izdvojile pozamašnu svotu novca za taj projekt

Osim ITER-a, kineskog "umjetnog Sunca" i nekoliko privatnih pokušaja izgradnje fuzijske nuklearne elektrane, i u Velikoj Britaniji postoji projekt koji se sada službeno financira i iz proračuna. Britanske vlasti odobrile su pretvaranje stare termoelektrane na ugljen, West Burton u okrugu Nottinghamshire u središnjoj Engleskoj, u prvu fuzijsku nuklearnu centralu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Optimistične najave

Na tom će mjestu kroz godine niknuti prototip fuzijskog reaktora STEP (Spherical Tokamak for Energy Production). Trenutačni planovi kažu da bi finalni dizajn elektrane trebao biti završen do 2024., a ona biti izgrađena do 2040. godine. U procesu bi trebalo biti otvoreno "tisuće" radnih mjesta za stručnjake u području građevine, tehnologije, logistike i na drugim znanstvenim pozicijama, poručuju vladajući.

Skica elektrane STEP

Kroz svoju agenciju za nuklearnu energiju UKAEA, ponudit će i programe pripravništva na istom projektu. Samo za prvu fazu razvoja elektrane STEP izdvojili su 220 milijuna funti. "Bit će to prva elektrana te vrste, izgrađena do 2040. te sposobna pustiti električnu energiju u mrežu, a pritom će svijetu pokazati komercijalnu isplativost fuzijske energije", optimističan je bio ministar gospodarstva Jacob Rees Mogg.

STEP by STEP

Kao što stoji na stranicama projekta, reaktor STEP trebao bi biti kompaktan, značajno manji od ITER-a, a samim time jeftiniji i jednostavniji. Tokamak, mjesto u kojem će se odvijati fuzijske reakcije plazme, bit će sferičnog oblika, za koji smatraju da je efikasniji u zadržavanju stabilnog magnetskog polja od toroidnog oblika ("krafne"). Osim toga, i nekoliko ključnih koraka u provedbi projekta, o samom programu elektrane STEP nije objavljeno više tehničkih detalja.