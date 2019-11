Ovog vikenda počinju online kvalifikacije za FIFA 20 Challenge turnir s bogatim nagradnim fondom

Online kvalifikacije za veliko esport natjecanje ESL FIFA 20 CHALLENGE presented by A1 & PlayStation započinju u subotu, 2. studenog

ESL, A1 i PlayStation pozivaju sve ljubitelje esporta i najpopularnije sportske videoigre na svijetu da se uključe u kvalifikacije za FIFA 20 Challenge, koji će se kroz prva dva vikenda u studenom igrati na https://play.eslgaming.com/fifa/playstation

Natjecanje je namijenjeno isključivo igračima iz Hrvatske, donja dobna granica je 3 godine, a jedan od glavnih uvjeta za sudjelovanje je spremnost na fair play.

Ukupno četiri kvalifikacijska turnira igrat će se prije velikog online finala i to prema sljedećem rasporedu:

Kvalifikacije 1 : subota, 2.11.2019. 16 sati - Single Elimination (na ispadanje)

: subota, 2.11.2019. 16 sati - Single Elimination (na ispadanje) Kvalifikacije 2 : nedjelja, 3.11.2019. 16 sati - Single Elimination (na ispadanje)

: nedjelja, 3.11.2019. 16 sati - Single Elimination (na ispadanje) Kvalifikacije 3 : subota, 9.11.2019. 16 sati - Single Elimination (na ispadanje)

: subota, 9.11.2019. 16 sati - Single Elimination (na ispadanje) Kvalifikacije 4: nedjelja, 10.11.2019. 16 sati - Single Elimination (na ispadanje)

Po dva najbolja igrača iz svakog kruga kvalifikacija igrat će u velikom online finalu u ponedjeljak, 11. studenog 2019. od 18:30 i natjecati se za nagradni fond od 1000 eura. Pobjednik odnosi nagradu od 500 eura, drugoplasirani nagradu od 350 eura, a treći na ljestvici 150 eura.

Finale će se, osim na službenoj ESL internetskoj stranici, moći pratiti i na kanalima A1 Adria Lige.

Priprema za Reboot InfoGamer

ESL FIFA 20 Challenge presented by A1 & PlayStation izvrsna je priprema igrača i ljubitelja esporta za Reboot InfoGamer 2019 powered by A1 koji će se održati od 12. do 17. studenog na Zagrebačkom Velesajmu. U sklopu dosad najatraktivnijeg izdanja jednog od najpopularnijih gaming sajmova u svijetu, A1 će ove godine čitav jedan dan posvetiti najpopularnijoj igri u stvarnom i virtualnom svijetu - nogometu.

“Podržavam sve esport inicijative. Drago mi je što sam dio projekta te imam priliku komentirati finale turnira ESL FIFA 20 Challenge Presented by A1 & PlayStation“, izjavio je Ivan Rado, gamer i veliki obožavatelj FIFA serijala, a tisućama pratitelja na Instagramu poznatiji kao Malajski Tapir.