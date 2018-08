Profesionalno natjecanje u mobilnim igrama stiglo i u Hrvatsku

Od prošle godine igrači se na ovim prostorima mogu natjecati u CS: GO i League of Legends ligama, a nedavno su krenula i natjecanja u dvije mobilne igre

Esports natjecanja nisu nipošto neka novost. Ljudi su se u 80-tim godinama okupljali i natjecali u tome tko može ostvariti što bolji rezultat u Space Invadersima, no esports o kakvome pričamo danas i kakvog poznajemo danas počeo se značanije razvijati prije deset godina. Stvari su se lagano počele pomicati početkom ovog stoljeća uz natjecanja u igrama kao što su StarCraft: Brood War, Quake, Unreal Tournament i Counter-Strike, a posebno jaku zajednicu imali su ljubitelji borilačkih igara.

U esports priču su nedavno ušle i mobilne igre

Do većih promjena došlo je kada su se na sceni pojavile MOBA igre kao što su Dota i League of Legends, koje su danas, uz Counter-Strike: Global Offensive i od početka godine Overwatch, najgledanije i najpoznatije igre kada se priča o esportsu. Od LAN partyja na kojima nosite svoja računala i dobijete neke minimalne nagrade, ako ih uopće ima, došli smo do višemilijunskih nagradnih fondova, ugovora za igrače, uređene kuće u kojima žive i vježbaju, imaju iza sebe hrpu trenera i analitičara, a u posljednje dvije godine u cijelu priču počeli su se ubacivati i neki poznati sportski klubovi i razni sponzori.

Sva veća esports natjecanja koja se danas održavaju odvijaju se u poznatim stadionima, a karte su često rasprodane

Osim navedenih promjena, u esports priču su nedavno ušle i mobilne igre. Prvi tim koji je zaključio da su mobilni uređaji dovoljno jaki i praktični da bi se tako nešto izvelo bio je Super Evil Megacorp, a natjecanja za njihovu mobilnu MOBA igru Vainglory održavaju se od 2015. godine. Ako vas zanima kako izgleda jedna kompetitivna partija mobilne igre, možete pogledati u nastavku:

Sam koncept se ne razlikuje od "ozbiljnih" žanrova i natjecanja koja se održavaju u igrama koje se igraju na PC-u ili konzolama, no dežurna njurgala će vam reći kako za ovo treba puno manje vještine (i vjerojatno će biti u pravu). Ipak, da biste bili prvi u nečemu ili barem pri vrhu, morate svakako znati što radite i biti dobri u tome.

Nakon solidnog uspjeha kojeg je na esports sceni ostvarila ova igra, i neki drugi su poželjeli vidjeti ima li u tome kruha. Razvojni tim SuperCell, koji stoji iza izuzetno popularne mobilne igre Clash Royale, u travnju ove godine objavio je kako se ozbiljno bacaju u esports. Zbog toga su angažirali 36 esports organizacija i osnovali ligu.

Druga igra koja je dostupna već dugo, no za koju su tek nedavno počeli vezati mobilna esports natjecanja, je Blizzardova kartaška igra Hearthstone. Igrači se natječu od 2014. godine, a nagradni fond koji je izdvojen za natjecanje Hearthstone World Championship iznosio je milijun američkih dolara.

Kakvo je stanje kod nas?

Sve je to lijepo, divno i krasno za igrače koji ne žive u našoj regiji, no što je s onima koji žive ovdje i žele pokušati ostvariti neku karijeru u esportsu? U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina održalo nekoliko natjecanja u igrama kao što su Dota 2, League of Legends i CS:GO u kojima su organizatori pozivali neke poznatije strane timove, no domaćih je bilo svega nekoliko. Oni koji su htjeli pokušati nešto napraviti morali su sreću potražiti drugdje. Najpoznatiji igrač iz naše države je Luka "PerkZ" Perković koji igra u profesionalnom League of Legends timu G2 Esports, dok za druge možete znati samo ako pratite domaću scenu.

Stvari su krenule na bolje prošle godine kada je VIP u suradnji s poznatom svjetskom kompanijom ESL (Electronic Sports League) na našim prostorima pokrenuo ligu punog imena VIP Adria League Powered By ESL za dvije popularne esports igre, League of Legends i CS:GO. Budući da je taj eksperiment prošao prilično uspješno, nedavno je uz pokretanje druge sezone stigla obavijest kako će se igrači na našim prostorima moći natjecati upravo u dvije mobilne igre - Clash Royale i Hearthstone.

Dobro je znati da pratimo trendove u ostatku svijeta. Prošle su godine igre na mobilnim uređajima ostvarile profit od 50,4 milijarde dolara, a predviđa se da će u narednim godinama neprestano rasti. Zbog toga je vjerojatno da će i neke druge kompanije pokušati uzeti dio tog kolača, pa će zainteresirani moći pratiti sve veći broj natjecanja u kojima će se nagradni fondovi stalno povećavati.

Ako vas zanima karijera u esportsu, na našim prostorima je VIP Adria League najbolja prilika da pokušate nešto napraviti. Više detalja o formatu, nagradnim fondovima i vremenima održavanja natjecanja možete pronaći na njihovim stranicama.