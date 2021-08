End-to-end enkripcija za glasovne i video pozive u Facebook Messengeru

Facebook je još 2016. godine ubacio end-to-end enkripciju tekstualnih poruka u Messenger, a sada su objavili na blogu da ju uvode i za glasovne te video pozive, jer se za njih, kako navode, značajno povećao interes, pa kažu da se unutar aplikacije odvija preko 150 milijuna video poziva dnevno.

„Sadržaj vaših poruka i poziva u end-to-end kriptiranom razgovoru, zaštićen je od trenutka kada napusti vaš uređaj do trenutka kada dođe do uređaja primatelja. To znači da nitko drugi, uključujući Facebook, ne može vidjeti ili slušati ono što je poslano ili rečeno“, objašnjavaju iz Facebooka ističući da se i zaštićeni razgovori svejedno mogu prijaviti.

Foto: Facebook

Osim toga, Facebook je uveo male promjene i kod tekstualnih poruka koje nestaju nakon određenog vremena. Naime, korisnici će sada preciznije moći odrediti razdoblje, od pet sekundi, pa do 24 sata, nakon kojeg će poruke u potpunosti nestati.

Do sad se moglo izabrati da poruke nestaju nakon minute, 15 minuta, jednog, četiri ili 24 sata, pa ovo predstavlja značajnu promjenu za one koji žele imati potpunu kontrolu nad ovom značajkom.