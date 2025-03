Meta AI službeno stiže u Hrvatsku

Chatbot pokretan umjetnom inteligencijom Meta AI lansiran je u SAD-u još 2023. godine, no kako je to običaj, u Europsku uniju neke se osjetljive tehnologije šire sporije, uslijed kompleksnog seta regulativa koje su ovdje na snazi. Iz tog je razloga trebalo toliko dugo da Meta AI ipak stigne i do europskih korisnika, što se počinje događati tek ovoga tjedna. Iz Mete su objavili da će njihov "besplatni konverzacijski asistent", kako opisuju AI chatbota, napokon stići i do milijuna Europljana.

U WhatsAppu i Messengeru

Ovih će dana Meta AI postati dostupan u 41 zemlji Europe, što uključuje Europsku uniju i njezone prekomorske teritorije, a za početak će se razgovori s njime moći voditi na šest europskih jezika. S vremenom će ponuda jezika biti proširena.

Meta AI će biti integriran u redovne aplikacije za komunikaciju u okrilju Mete – Facebook Messenger, WhatsApp te društvene mreže Facebook i Instagram. Kako bi ga se aktiviralo, bit će potrebno tek u tim aplikacijama pronaći ikonu plave kružnice, kliknuti je, pa započeti razgovor i istraživanje mogućnosti sustava Meta AI.

Alat će moći odgovarati na pitanja, pomagati u rješavanju problema, istraživati zadane mu teme i slično. Moći će ga se integrirati i u grupne chatove u WhatsAppu, a pozivat će ga se upisivanjem @MetaAI u polje za unos teksta. Sustav će korisnicima, požele li to, olakšati otkrivanje sadržaja koji je relevantan baš za njih. Uz napredno razumijevanje onoga što korisnik od njega traži, Meta AI će tako moći generirati rezultate isključivo od objava vaših prijatelja ili pratitelja. Moći će poslužiti i kao pomoćnik u planiranju putovanja, pretraživanju weba i slično, što smo već vidjeli kod konkurentskih rješenja.

U SAD-u Meta AI već ima mogućnost napredne personalizacije za svakog korisnika i pamćenja razgovora, no to će u Europi biti aktivirano tek naknadno. Sustav već sad, prije širenja na Europu, bilježi više od 700 milijuna mjesečno aktivnih korisnika u svijetu.