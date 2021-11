Facebook prekršio svoja pravila i verificirao fan stranicu Elona Muska

Tvrtka koja stoji iza Facebooka, Meta, nije željela komentirati svoju pogrešku, no nakon što je ova priča završila u medijima, stranica je misteriozno nestala s društvene mreže

Facebook je prekršio svoja pravila te je verificirao fan stranicu Elona Muska, koja je u tom trenutku imala oko 153.000 lajkova. Naime, riječ je o stranici koja je otvoreno navodila u opisu da nije riječ o pravom računu samoprozvanog tehnološkog kralja, pa su se na njoj isključivo mogle pronaći njegove fotografije, tweetovi i sve ostalo što jedna fan stranica treba sadržavati.

„Musk posjeduje automobil Tesla Roadster 0001 (prvi s proizvodne trake) iz Tesla Motorsa, tvrtke u kojoj je on rani investitor. Roadster je električni sportski automobil s dometom od 220 milja. Ovo je fan stranica na kojoj se prenose njegovi tweetovi i tako dalje“, stoji u opisu.

Foto: Screenshot/The Verge

Page Transparency kartica navodi da je stranica napravljena 28. srpnja 2019. godine te je tada, pod nazivom „Kizito Gavin“, služila kao svojevrsna fan stranica mladog nogometaša Ugande. Naziv je zatim promijenjen čak šest puta, sve do 17. listopada ove godine, kada se vlasnik, koji je navodno iz Egipta, odlučio za „Elon Musk“.

Foto: Screenshot/The Verge

Nakon što je The Verge otkrio i objavio priču o ovom slučaju, stranica je misteriozno nestala s društvene mreže, no nije sigurno je l' za to zaslužan njen vlasnik ili je pak Facebook shvatio da su pogriješili.

Valja istaknuti da Facebookova pravila navode da tvrtka za verifikaciju mora potvrditi predstavlja li stranica ili račun autentičnu prisutnost javne osobe ili brenda. Nakon toga, potrebno je ispuniti obrazac koji među ostalom zahtijeva uvid u službenu identifikaciju u obliku vozačke dozvole, osobne iskaznice, putovnice ili slično.

No, Facebook nije jedina društvena mreža koja je napravila grešku kod verifikacije, pa je tako još u srpnju otkriveno da je Twitter greškom dao „plavu kvačicu“ računima koji tada nisu imali niti jednu objavu te nisu bili stari više od mjesec dana.

„Pogrešno smo odobrili prijave za verifikaciju kod malog broja neautentičnih, odnosno lažnih računa. No, sad smo trajno suspendirali dotične račune i uklonili smo njihovu 'plavu kvačicu' u skladu s našom politikom“, rekli su tada iz Twittera.