Filmski vodič kroz mjesec studeni: 8 filmova koje ne želite propustiti (i još pokoja preporuka)

Ljeto je davno nestalo, a zima još nije službeno stigla – i baš u toj pauzi između godišnjih doba, kina postaju odlična destinacija za bijeg od kiše i hladnoće. Filmska jesen je već stigla, a studeni nam donosi niz zanimljivih uradaka – od akcijskih blockbustera do kontemplativnih europskih filmova.

Izvor: YouTube/20th Century Studios

Predator: Badlands

U kinima (RH) od 6. studenog

Trideset i osam godina nakon što je prvi put sletio na Zemlju, Predator se vraća – ali ovog puta na vlastitom terenu. Predator: Badlands redatelja Dana Trachtenberga, autora iznenađujuće dobrog prednastavka Lovina (Prey, 2022.), prvi je film u serijalu koji napušta ljudsku perspektivu i gleda stvari očima samog lovca. Radnja je smještena u daleku budućnost, na negostoljubiv planet gdje mladi, izopćeni Predator imena Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) sklapa neočekivano savezništvo s Thiom (Elle Fanning).

Trachtenberg i scenarist Patrick Aison proširuju svijet franšize, stvarajući samostalnu priču koja se odvija na „domaćem” planetu Predatora i prvi put prikazuje njihovu unutarnju kulturu i jezik – koji je za film razvio isti lingvist koji je stvorio Naʼvije iz Avatara. Kritike zasad hvale originalnost pristupa i Fanninginu izvedbu, ali upozoravaju da Badlands nije „čisti” adrenalinski blockbuster.

Izvor: YouTube/Elevation Pictures

Christy

U kinima (RH) od 6. studenog

Američki redatelj David Michôd, poznat po filmovima Carstvo životinja (Animal Kingdom, 2010) i Kralj (The King, 2019), ovoga se puta uhvatio biografije boksačice Christy Martin, prve velike zvijezde ženskog boksa i, možda još važnije, žene koja je preživjela pokušaj ubojstva svog supruga i trenera. U naslovnoj ulozi pojavljuje se Sydney Sweeney, fizički preobražena i spremna za ring — i to je, prema većini kritičara, najbitniji razlog da se film pogleda.

Priča, čiji je početak prožet rudnicima i biblijskim vrijednostima, započinje u Zapadnoj Virginiji (mountain mama) gdje mlada Christy otkriva talent za boks, ali i probleme s majčinim očekivanjima. Brzo postaje profesionalka, prva žena s ugovorom legendarnog promotora Don Kinga, ali njezina najveća borba nikad nije bila u ringu – s obzirom da nasilni brak s trenerom Jimom Martinom (Ben Foster) pretvara njezinu slavu u zatočeništvo.

Michôd i koscenaristica Mirrah Foulkes prate dva desetljeća Christyina života — od lokalnih dvorana do TV prijenosa — ali usprkos duljini filma, ostaje dojam da se sve odvija po poznatoj biografskoj formuli: uspon, slava, pad i iskupljenje. Prema dosadašnjim recenzijama, Christy je solidan, ali previše konvencionalan film o priči koja zaslužuje biti više od uredno režiranog biopica: svi se slažu da je Sweeney sjajna, no mnogi dodaju da je to, nažalost, jedini značajan udarac u cijelom meču.

Nuremberg

U kinima (SAD) od 7. studenog

A studeni donosi i novi film Jamesa Vanderbilta — Nuremberg — povijesnu dramu o suđenju Hermannu Göringu (Russell Crowe). Film je temeljen na knjizi Jacka El-Haija Nacist i psihijatar (The Nazi and the Psychiatrist) i bavi se odnosom između vojnog psihijatra Douglasa Kelleya (Rami Malek) i nacističkog vođe Hermanna Göringa, u tjednima koji prethode povijesnim procesima u Nürnbergu.

Vanderbilt gradi film kao niz razgovora, ispitivanja i psiholoških „nadmetanja”. Dok američki tužitelj Robert Jackson (Michael Shannon) vodi suđenje pred svjetskom javnošću, Kelley pokušava dijagnosticirati Göringa — ne kao čudovište, nego kao osobu koja je svjesno birala zlo. Crowe je, prema gotovo svim kritikama, ključan element filma: njegov Göring je istodobno šarmantan i zastrašujuć, „sposoban u jednom pogledu spojiti inteligenciju, bahatost i potpuno odsustvo kajanja”. Malek je, nasuprot tome, hladniji i suzdržaniji, što dobro funkcionira imajući na umu da Kelley gubi granicu između profesionalne znatiželje i moralne fascinacije.

Vanderbilt ne izbjegava težinu teme: koristi autentične snimke logora smrti i unosi dokumentarni realizam koji film čini gotovo neugodnim za gledanje. Ipak, njegov pristup ostaje strogo linearan i povremeno previše suzdržan, pa film više poštuje činjenice nego što ih dramaturški istražuje. Kritike su, zasad, umjereno pozitivne, uz gotovo jednoglasno mišljenje da bi uloga Göringa trebala Croweu donijeti novu nominaciju za Oscara.

Izvor: YouTube/MUBI/One Media

Die My Love

U kinima (SAD) od 7. studenog

Nakon više od šest godina pauze, redateljica Lynne Ramsay vraća se s filmom Die, My Love — potresnim portretom majčinstva, krhkosti i raspada stvarnosti. Temeljen na romanu Ariane Harwicz, film donosi jednu od najzahtjevnijih uloga Jennifer Lawrence dosad, dok ulogu njezina partnera tumači Robert Pattinson.

Radnja prati Grace i Jacksona, mladi par koji iz užurbanog New Yorka seli u Jacksonovo rodno mjesto u Montani, tražeći mir i novi početak. No idila brzo nestaje. Izolacija, samoća i pritisak majčinstva pretvaraju Graceinu tjeskobu u psihotični slom koji prijeti uništiti sve oko nje. Film je premijerno prikazan u Cannesu, gdje je bio u konkurenciji za Zlatnu palmu, a publika i kritika reagirale su afirmativno: 80% pozitivnih recenzija na Rotten Tomatoesu, uz pohvale na račun Lawrence i Ramsay.

Trkač (Running Man)

U kinima (RH) od 13. studenog

Trideset osam godina (opet!) nakon što se Arnold Schwarzenegger prvi put borio (i bježao) za goli život u distopijskoj budućnosti, Edgar Wright donosi novu verziju Trkača. Film je adaptacija romana Stephena Kinga (napisanog pod pseudonimom Richard Bachman), a u glavnoj ulozi sada je Glen Powell, dok producenta smrtonosnog reality showa tumači Josh Brolin.

Radnja je smještena u blisku budućnost u kojoj je najgledaniji TV program The Running Man – reality spektakl u kojem „Trkači” moraju preživjeti trideset dana bijega od profesionalnih ubojica. Svaka sekunda se prenosi uživo, a Ben Richards (Powell), radnik iz siromašne četvrti, odlučuje sudjelovati kako bi osigurao liječenje svoje teško bolesne kćeri. No, kada se kamera uključi, svijet dobiva junaka kakvog nije planirao – i revoluciju koju ne može ugasiti. Wright i koscenarist Michael Bacall (poznat po Scott Pilgrim vs. the World) vraćaju Kingovu priču njezinim korijenima – više distopiji nego akcijskom spektaklu. Kritike se još čekaju, ali očekivanja su, s razlogom, velika.

Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš (Now You See Me: Now You Don't)

U kinima (RH) od 20. studenog

Nakon gotovo deset godina pauze, Jahači se vraćaju! U trećem nastavku popularne franšize Majstori iluzije (Now You See Me), redatelj Ruben Fleischer (Venom, Uncharted) ponovno okuplja poznati tim iluzionista koji ovog puta pokušava izvesti najspektakularniji trik karijere: ukrasti najveći dijamant na svijetu! Likove još jednom tumače Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher, dok im se pridružuju Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike i, naravno, Morgan Freeman.

Sisu: Road to Revenge

U kinima (SAD) od 21. studenog

Finski ratni veteran Aatami Korpi ponovno je ustao iz blata — i traži osvetu. U nastavku hit-filma Sisu iz 2022., redatelj Jalmari Helander (Rare Exports) donosi film koji je istodobno brutalniji, dinamičniji i apsurdniji. Sisu: Road to Revenge nastavlja priču o „čovjeku koji odbija umrijeti“, a tumači ga Jorma Tommila, kojem se pridružuju Stephen Lang i Richard Brake u ulogama sovjetskih antagonista.



Radnja se odvija 1946. godine, u sovjetskom dijelu Karelije. Nakon što se vrati na zgarište obiteljske kuće, Aatami odlučuje sve srušiti i odnijeti — doslovno — kako bi je ponovno izgradio negdje daleko od rata. No kad Crvena armija otkrije da je legenda još živa, njegov stari neprijatelj Igor Draganov kreće u posljednji lov.



Kritičari su film već prozvali „najboljim nastavkom akcijskog filma još od John Wicka 4“ (Fantastic Fest), uspoređujući ga s filmom Pobješnjeli Max: Divlja cesta po tempu i energiji. Na Rotten Tomatoesu drži impresivnih 95% pozitivnih recenzija. Drugim riječima, svi su oduševljeni, osim ruske ambasade u Helsinkiju.

Izvor: YouTube/Madman Films

DJ Ahmet

U kinima (RH) od 27. studenog

I za kraj, jedan film iz regije – makedonski DJ Ahmet, jedno od ugodnijih filmskih iznenađenja godine. DJ Ahmet je redateljski prvijenac Georgija M. Unkovskog u čijem je fokusu petnaestogodišnji dječak koji se zaljubljuje po prvi put, sanja o DJ karijeri te pokušava pronaći svoje mjesto u svijetu koji ga ne razumije.

DJ Ahmet je svoju svjetsku premijeru imao na Sundanceu, gdje je osvojio Nagradu publike u sekciji World Cinema Competition. Možete ga pogledati u domaćim kinima od 27. studenog.

Domaći filmovi

A u studenom nam pristižu i tri domaća filma. Najprije je tu nastavak dječjeg filma Dnevnik Pauline P. (Drugi dnevnik Pauline P.), nastao po istoimenoj knjizi, koji u kina stiže 6. studenog. Tjedan dana kasnije, 13.11., na velikom platnu moći ćete pogledati i Sokola, dokumentarac Eduarda Galića o Velimiru Đereku Sokolu – ratniku iz Vukovara i Imotske krajine čija je priča postala simbol hrabrosti i izdržljivosti. Za kraj, tu je i dugoočekivani novi film Hane Jušić pod nazivom Bog neće pomoći, u kinima od 27. studenog.

Također, od 10. do 16. studenog moći ćete posjetiti i Zagreb Film Festival. Na programu će se naći mnoštvo zanimljivih filmova, poput npr. Miroirs No. 3 kojeg smo pokušali najaviti zadnjih mjeseci obzirom da je pušten u ograničenu distribuciju već u rujnu, no u Hrvatskoj će se moći pogledati po prvi puta upravo u sklopu ZFF-a.