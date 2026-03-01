Veliki filmski vodič kroz ožujak: 8 naslova o kojima će se pričati

Ožujak donosi raznolik filmski program – od autorskih drama do žanrovskih spektakala – a mi vam donosimo produkcijsku pozadinu i razloge zbog kojih su upravo ovi filmovi važni za aktualnu sezonu!

Nakon klasično slabije ponude u siječnju i veljači, ožujak 2026. donosi rijetko koncentriran raspored filmskih premijera koji se ne može svesti na jedan dominantan trend. U istom mjesecu susreću se autorski projekti renomiranih redatelja, studijski naslovi koji ciljaju široku publiku, nastavci etabliranih franšiza i nekoliko filmova koji već prije izlaska nose status festivalskih favorita.

U nastavku izdvajamo najzanimljivije nadolazeće filmove mjeseca, naslov po naslov, s fokusom na ono što ih čini relevantnima prije same premijere: autorski kontekst, očekivanja industrije, odabir žanra i razloge zbog kojih bi se o njima moglo govoriti i nakon što nestanu s repertoara.

Nevjesta! (The Bride!)

U kinima (RH) od 5. ožujka

Maggie Gyllenhaal, nakon hvaljenog redateljskog debija Mračna kći (The Lost Daughter, 2021), stupa na znatno ambiciozniji teritorij – reinterpretaciju jednog od najprepoznatljivijih motiva klasičnog horora. Nevjesta! nije remake filma iz 1935., nego slobodna, autorski naglašena reinterpretacija inspirirana i originalnim filmom Frankensteinova nevjesta (Bride of Frankenstein) i Shelleyjinim romanom. Film je smješten u Chicago tridesetih godina, gdje Frankensteinovo čudovište pokušava stvoriti partnericu uz pomoć znanstvenice dr. Euphronious. Rezultat eksperimenta nije samo nova „nevjesta”, nego niz posljedica koje prerastaju u nasilje, kaos i neočekivani romantični odnos.

Ono što projekt odmah odvaja od klasičnih žanrovskih adaptacija jest autorski pristup. Gyllenhaal je više puta naglasila da je željela napraviti film koji je istodobno velik studijski projekt i radikalno osoban – verziju priče u kojoj lik Nevjestе konačno dobiva glas i aktivnu ulogu, za razliku od kratkog pojavljivanja u originalu. Glumačka postava potvrđuje ozbiljne ambicije projekta. Jessie Buckley i Christian Bale nose film kao središnji par, dok ih okružuju Annette Bening, Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal i Peter Sarsgaard.

Ako film uspije održati ravnotežu između autorske ambicije i žanrovskog okvira, mogao bi postati jedan od onih naslova koji definiraju „ton” cijelog proljetnog repertoara. U svakom slučaju, riječ je o projektu koji u ožujak ulazi s jasnom autorskom vizijom i znatno većim ambicijama od standardnog remakea.

Bez izbora (No Other Choice)

U kinima (RH) od 5. ožujka

Novi film hvaljenog korejskog redatelja konačno stiže u domaće nam kino dvorane! Crnohumorni triler Bez izbora Park Chan-wooka, ujedno redatelja, koautora scenarija i producenta, u Južnokorejskim je kinima dostupan još od rujna prošle godine. Film je nastao prema romanu The Ax Donalda Westlakea, a u glavnim ulogama su Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran i Cha Seung-won. Ovo je druga adaptacija romana, nakon francuske verzije The Axe iz 2005.

Radnja prati Man-sooa, stručnjaka za papir koji nakon 25 godina rada ostaje bez posla i suočava se s egzistencijalnim krahom. Dok pokušava pronaći novi posao i održati obitelj na okupu, njegova očajnička potraga vodi ga prema drastičnim odlukama – eliminirati konkurenciju!

Sentimentalna vrijednost (Affeksjonsverdi)

U kinima (RH) od 5. ožujka

Izgleda da smo mogli možda i napraviti članak samo o filmskim novitetima koji nam pristižu 5. ožujka – jer uz ranije spomenute naslove u kina istog dana stiže i Sentimentalna vrijednost, novi film Joachima Triera koji je nakon premijere u Cannesu vrlo brzo postao jedan od najhvaljenijih europskih naslova prošle godine. Film je osvojio Grand Prix festivala, a kritičarska recepcija od samog početka bila je gotovo jednoglasno pozitivna.

Trier se ovdje ponovno udružuje sa scenaristom Eskilom Vogtom, dugogodišnjim suradnikom s kojim gradi prepoznatljiv autorski rukopis. Priča prati sestre Noru i Agnes koje se nakon majčine smrti ponovno susreću s otuđenim ocem Gustavom, nekada slavnim redateljem koji pokušava stvoriti novi film i pritom rekonstruirati vlastitu prošlost.

Film je sniman pretežno na 35-milimetarskoj vrpci, dok su pojedine analepse realizirane u 16 mm formatu, čime se jasno odvaja osobno sjećanje od sadašnjeg vremena radnje (rekategorizacija izlagačke ponude par excellence).

Izvor: YouTube/Studio Canal

Kontaminacija (Cold Storage)

U kinima (RH) od 12. ožujka

Valjalo bi sada malo razbiti niz autorskih ostvarenja – s malo šunda! Kontaminacija donosi žanrovsku kombinaciju horora, komedije i znanstvene fantastike koja otvoreno računa na stil B-filma i brzi ritam. Film je režirao Jonny Campbell, dok scenarij potpisuje David Koepp, autor koji iza sebe ima naslove poput Jurskog parka i Nemoguće misije, ovdje adaptirajući vlastiti roman iz 2019. godine.

Polazište je jednostavno: parazitna gljivica, desetljećima skrivena u podzemnom vojnom skladištu, izlazi na površinu nakon tehničkog kvara i naglog rasta temperature. U središtu priče nisu vojnici ni znanstvenici, nego dvoje noćnih zaposlenika skladišta – Travis i Naomi – koji se slučajno nađu na prvoj liniji obrane od biološke katastrofe. Tek naknadno im se pridružuje umorni bivši operativac kojeg igra Liam Neeson, lik koji filmu daje potrebnu dozu ozbiljnosti unutar inače kaotične premise.

Kritike uglavnom ističu da Kontaminacija funkcionira kada prihvati vlastitu apsurdnost – kroz naglašeno groteskne efekte, brze dijaloge i dinamiku između Joea Keeryja i Georgine Campbell, koji nose većinu radnje. Film je nakon američke premijere dobio uglavnom pozitivne ocjene, s naglaskom na to da se ne shvaća preozbiljno i da funkcionira kao brza žanrovska zabava. U kontekstu ožujskog repertoara, Kontaminacija djeluje kao svjesni kontrapunkt ozbiljnijim naslovima.

Posljednji Viking (The Last Viking)

U kinima (RH) od 12. ožujka

U završnom dijelu ožujskog rasporeda stiže i naslov koji se oslanja na dobro poznatu dansku autorsku ekipu. Posljednji Viking predstavlja šestu suradnju redatelja Andersa Thomasa Jensena s glumcima Madsom Mikkelsenom i Nikolajem Lie Kaasom – kreativnim trojcem koji je posljednjih godina izgradio prepoznatljiv spoj crnog humora, nasilja i melankolije.

Anker nakon petnaest godina izlazi iz zatvora, gdje je služio kaznu zbog pljačke banke, uvjeren da ga čeka novac koji je prije odlaska povjerio bratu Manfredu da ga zakopa u šumi pokraj obiteljske kuće. Problem nastaje kada shvati da se Manfred u međuvremenu psihički raspao: razvija disocijativni poremećaj identiteta, sklon je suicidalnim epizodama i više se ne može prisjetiti gdje je novac sakrio. Potraga koja je trebala biti rutinsko vraćanje plijena pretvara se u niz nepredvidljivih epizoda u kojima se bratski odnos, trauma i nestabilna percepcija stvarnosti stalno sudaraju s apsurdnim situacijama i prijetnjama.

Film je prikazan na velikim festivalima, uključujući Veneciju, gdje je dočekan uglavnom pozitivnim reakcijama kritike. Istodobno, velik dio kritika naglašava da Posljednji Viking ne doseže razinu prethodnih suradnji ove ekipe: zadržava poznate elemente Jensenova rukopisa, ali „bez jasnog kreativnog iskoraka”.

Izvor: YouTube/Amazon MGM

Projekt spasitelj (Project Hail Mary)

U kinima (RH) od 19. ožujka

U ožujku stiže i jedan od iščekivanijih znanstveno-fantastičnih naslova godine – Projekt spasitelj, ekranizacija romana Andyja Weira, autora Marsovca. Film režiraju Phil Lord i Christopher Miller, dok scenarij potpisuje Drew Goddard, isti autor koji je Weirov prethodni roman uspješno prebacio na veliko platno.

U središtu priče nalazi se Ryland Grace, profesor biologije koji se budi sam na svemirskom brodu bez sjećanja o vlastitom identitetu i misiji. Kako mu se memorija postupno vraća, otkriva da je posljednja nada čovječanstva u pokušaju da zaustavi katastrofu koja prijeti gašenjem Sunca. Ključni zaokret dolazi kada shvati da nije sam – u svemiru susreće biće iz druge civilizacije, kojeg naziva Rocky, čime film prelazi iz klasične priče o preživljavanju u znanstveno-fantastičnu priču o suradnji i komunikaciji između vrsta.

Ryan Gosling, koji je ujedno i producent, nosi film gotovo u potpunosti na svojim leđima, a rane reakcije kritike upravo njegovu izvedbu izdvajaju kao glavni adut filma. Prvi dojmovi s projekcija za novinare opisuju Projekt spasitelj kao ambiciozni blockbuster koji balansira spektakl i intimniju priču o ranjivosti i snalažljivosti običnog čovjeka u ekstremnim okolnostima. Iako se u pojedinim komentarima spominju problemi s ritmom i duljinom završnice, cjelokupan je dojam pozitivan, s procjenama da bi film mogao biti jedan od prvih velikih kino-hitova 2026. godine.

Peaky Blinders: Besmrtni čovjek (Peaky Blinders: The Immortal Man)

Na Netflixu od 20. ožujka

Nakon završetka serije 2022., vraća nam se Tommy Shelby! Peaky Blinders: Besmrtni čovjek funkcionira kao direktni nastavak serije i vraća ključne likove u potpuno drugačiji povijesni kontekst – Birmingham 1940., u trenutku kada Drugi svjetski rat redefinira i britansko društvo i kriminalno podzemlje. Projekt je od početka zamišljen kao prijelaz iz televizijskog formata u kino-film, uz ambiciju da zadrži prepoznatljivu atmosferu serije, ali unutar većih produkcijskih razmjera.

Radnja prati Tommyja Shelbyja koji se vraća iz samonametnutog egzila i ponovno ulazi u sukob s vlastitom prošlošću. Prema riječima autora Stevena Knighta, film je zamišljen kao „punokrvni Peaky Blinders u ratu”. Cillian Murphy ponovno preuzima ulogu Tommyja Shelbyja, što je bilo ključno za realizaciju projekta – i sam je ranije naglašavao da bi se vratio samo ako priča ima jasnu svrhu i nastavak smisla nakon finala serije. Uz njega se vraćaju Sophie Rundle, Stephen Graham i drugi poznati likovi, dok nova glumačka pojačanja predvode Rebecca Ferguson, Tim Roth i Barry Keoghan. Režiju potpisuje Tom Harper, koji je radio i na ranim sezonama, što osigurava kontinuitet vizualnog identiteta, a posebno je zanimljiv način distribucije. Film će, naime, ponajprije imati ograničeno prikazivanje u kinima početkom ožujka, a zatim dolazi na Netflix sredinom mjeseca, što jasno pokazuje kako platforme danas pokušavaju spojiti tradicionalno iskustvo gledanja filma na velikom platnu i globalni streaming doseg.

Izvor: YouTube/Searchlight Pictures

Igra skrivača 2: Duplo ili ništa (Ready or Not 2: Here I Come)

U kinima (RH) od 26. ožujka

I za kraj, nastavak filma kojeg smo nedavno spominjali! Riječ je o jednom od najjasnije žanrovski profiliranih naslova na popisu, nastavku horor-komedije Igra skrivača iz 2019., filma koji je s vremenom stekao status modernog kultnog hita zahvaljujući kombinaciji crnog humora, brutalnog nasilja i satire o bogatstvu i klasnim privilegijama. Režiserski dvojac Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett vraća se i u nastavku, zajedno sa scenaristima Guyem Busickom i R. Christopherom Murphyjem.

Priča se nastavlja gotovo odmah nakon završetka prvog filma. Grace, jedina preživjela krvavu igru obitelji Le Domas, otkriva da njezin opstanak nije kraj nego početak nove faze. Umjesto jedne ekscentrične obitelji, sada je meta šire mreže najmoćnijih svjetskih dinastija koje moraju eliminirati Grace kako bi zadržale vlast i bogatstvo. Ulog je dodatno podignut uvođenjem njezine mlađe sestre Faith, koju glumi Kathryn Newton.

A ako vam ovaj popis nije bio dovoljan – u ograničenu kino distribuciju van Hrvatske dolazi još zanimljivih naslova, kao što je to, primjerice, film Alpha (2025) Julije Ducournau i mnogi drugi, a kod nas još možete pogledati i, recimo, Couture (2025) Alice Winocour s Angelinom Jolie u glavnoj ulozi ili Maga iz Kremlja (The Wizard of the Kremlin, 2026) Oliviera Assayasa.