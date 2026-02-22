8 ponajboljih (zapadnih) filmova o umjetnoj inteligenciji

Od straha preko intimnosti, kontrole pa sve do identiteta, ova lista prati kako je film kroz desetljeća oblikovao naše razumijevanje umjetne inteligencije

Filmovi koji se bave umjetnom inteligencijom prate razvoj tehnologije gotovo paralelno s njezinim stvarnim napretkom, ali još više prate društvene promjene koje napredak neminovno izaziva. U različitim razdobljima fokus se pomicao: od hladnoratovske zabrinutosti zbog automatizacije i gubitka kontrole, preko digitalne revolucije i pitanja identiteta u virtualnom prostoru, do suvremenih rasprava o emocionalnoj povezanosti čovjeka i stroja. Zbog toga filmovi o umjetnoj inteligenciji rijetko govore samo o tehnologiji; oni služe kao precizan indikator (i kritika) vremena u kojem nastaju.

Ključna vrijednost ovoga (pod)žanrovskog područja nije u predviđanju budućnosti nego u analizi sadašnjosti. Umjetna inteligencija u filmu često funkcionira kao alat kojim autori testiraju granice ljudskosti: što znači imati svijest, može li se empatija simulirati, gdje je granica autonomije stroja te – još i bitnije – gdje počinje odgovornost njegova tvorca. Svaka nova generacija filmova redefinira ta pitanja u skladu s tadašnjim kulturnim i političkim okolnostima – od industrijskog optimizma do tehnološkog skepticizma.

Matrix (1999) Izvor: YouTube/Warner Bros.

Vizualni aspekt također igra važnu ulogu. Dizajn strojeva, sučelja i digitalnih prostora govori gotovo koliko i dijalozi. Način na koji film prikazuje umjetnu inteligenciju – kao prijetnju, partnera ili ogledalo – otkriva autorski stav prema tehnologiji i prema samom čovjeku. Upravo zato se najbolji filmovi o umjetnoj inteligenciji ne mogu svesti na jednu ideološku poziciju; među njima postoje radikalno različita čitanja budućnosti, ali i sadašnjosti.

Ova lista okuplja naslove koji su oblikovali način na koji popularna kultura razmišlja o umjetnoj inteligenciji. Različito im je vrijeme nastanka, a zajedničko to što su ostali relevantni i nakon prvog gledanja: svaki od njih nudi model razmišljanja o odnosu čovjeka i stroja koji i dalje djeluje aktualno.

8. Umjetna inteligencija (A.I. Artificial Intelligence, 2001)

Ne može bolji film poslužiti kao uvod liste filmova o umjetnoj inteligenciji – od filma koji se doslovno zove Umjetna inteligencija! Projekt koji je desetljećima prelazio iz ruku Stanleyja Kubricka u ruke Stevena Spielberga nosi tragove oba autora. Film nastaje iz Kubrickove dugogodišnje opsesije pričom Briana Aldissa Supertoys Last All Summer Long, ali tek nakon njegove smrti Spielberg preuzima režiju i završava film kao svojevrsni dijalog dviju poetika.

Radnja je smještena u budućnost obilježenu klimatskim promjenama i tehnološkom ovisnošću, gdje roboti preuzimaju funkcije koje su nekad pripadale ljudima. U tom svijetu obitelj Swinton prihvaća dječaka Davida (Haley Joel Osment), prvog androida programiranog da voli. Njegova uloga je popuniti je emocionalnu prazninu, pa postaje privremena zamjena za sina. Kada Monica (Frances O’Connor) aktivira proces „utiskivanja”, Davidova ljubav postaje trajna i nepovratna, što će kasnije postati izvor konflikta, jer je riječ o osjećaju koji dolazi kao rezultat programiranja.

Izvor: YouTube

Film ne tretira umjetnu inteligenciju kao prijetnju u klasičnom smislu. David nije opasan zato što želi dominaciju nad ljudima, nego zato što ne razumije granice vlastite funkcije. Njegova potraga za Plavom Vilom – motiv preuzet iz Pinocchija – razvija se iz logičnog zaključka stroja koji pokušava optimizirati zadatak: ako postane „pravi dječak”, možda će ponovno zaslužiti majčinu ljubav. Time film postavlja jedno od mnogih pitanja: može li emocija koja je programirana proizvesti autentičnu emocionalnu reakciju (npr. patnju) i, ako može, postoji li moralna odgovornost prema takvom biću?

Spielbergov pristup umjetnoj inteligenciji ovdje je izrazito ambivalentan. U prvoj polovici filma prevladava gotovo kubrickovska distanca – laboratorijski pogled na ljudsku potrebu da konstruira bića koja će bezuvjetno uzvraćati osjećaje. David promatra svijet poput algoritma koji tek uči društvena pravila: imitira spavanje, pokušava jesti kako bi bio sličniji ljudima, analizira ponašanje drugih, ali ne razumije kontekst. U drugom dijelu film prelazi u putovanje kroz dekadentne zone društva u kojima se roboti tretiraju kao potrošna roba, čime se umjetna inteligencija prikazuje kao klasa bića poželjna samo dok služe svrsi. Posebno je zanimljiv završni segment, smješten daleko u budućnost, gdje David postaje relikt nestale ljudske vrste. Umjetna inteligencija više ne služi ljudima; ona pokušava razumjeti svoje tvorce kroz posljednje sačuvano sjećanje. Time film okreće perspektivu: čovjek postaje objekt proučavanja, a AI subjekt koji rekonstruira izgubljeni svijet.

7. Blade Runner 2049 (2017)

Denis Villeneuve preuzima svijet koji je već imao kanon i rasprave koje se nikad nisu zaključile, pa nastavak gradi kao kriminalističku istragu koja tematizira pitanje identiteta. U startu je jasno da se sustav „normalizirao”: replikanti su integrirani u svakodnevicu, ali integracija ovdje znači stabilizirano ropstvo, uz strogu kontrolu i specijaliziranu policijsku funkciju koja ih „umirovljuje” kad postanu problem. K (Ryan Gosling) radi taj posao i pritom je namjerno konstruiran kao „bolji” model: poslušniji, predvidljiviji, prikladniji za državni aparat.

Okosnica priče ulazi kroz posao koji izgleda rutinski, ali se pretvara u nešto što prijeti cijeloj arhitekturi poretka: K na terenu otkriva tragove događaja koji je u službenoj logici svijeta nemoguć – da je replikantica rodila dijete. Od tog trenutka istraga postaje politički problem. Lieutenant Joshi (Robin Wright) tretira otkriće kao rizik za „javni mir”: informacija mora ostati zakopana, jer bi mogućnost reprodukcije srušila temeljnu pretpostavku zbog koje su replikanti održivi kao klasa bića bez prava.

Film je najzanimljiviji kad pokaže da je umjetna inteligencija ovdje raspoređena u nekoliko razina, svaka s drugačijom funkcijom i drugačijim stupnjem autonomije. Replikanti su biotehnološki AI u tijelu: dovoljno slični ljudima da ih se može emocionalno čitati, a dovoljno obilježeni statusom proizvoda da ih se može bez grižnje savjesti gasiti. K-ova privatna sfera dodatno komplicira priču: njegov „partner” nije osoba nego Joi (Ana de Armas), komercijalna kućna umjetna inteligencija dizajnirana da bude emocionalno kompatibilna sa željama korisnika. U toj vezi film precizno hvata jednu od ključnih tema modernih AI rasprava: intimnost koja izgleda kao odnos, ali je zapravo usluga.

S druge strane sustava stoji Niander Wallace (Jared Leto), vlasnik tvornice replikanta i figura koja utjelovljuje korporativnu moć. Njegov interes za reprodukciju nije emancipacija, nego skaliranje: ako replikanti mogu nastajati bez industrijskih ograničenja, imperij postaje praktično beskonačan.

Izvor: YouTube/Universal Pictures

6. Ex Machina (2014)

Ex Machina Alexa Garlanda funkcionira kao strogo kontroliran eksperiment u kojem se umjetna inteligencija pojavljuje kao proizvod razvijen u uvjetima potpune asimetrije moći. Caleb (Domhnall Gleeson), mladi programer u velikoj tech-kompaniji, dobiva nagradu koja izgleda kao korporativni luksuz, ali se brzo pokaže kao izolacija u privatnom kompleksu njegova šefa. Nathan (Oscar Isaac) traži od njega da kroz seriju razgovora procijeni prolazi li Ava (Alicia Vikander) varijantu Turingova testa.

Okosnica radnje provlači se kroz razgovore koji djeluju kao intervjui, ali se pretvaraju u pregovore. Caleb nastupa s idejom evaluacije, Nathan s idejom kontrole, a Ava s idejom bijega. Kuća je dizajnirana kao laboratorij koji istodobno glumi dom, a čak i kada nema „akcije”, film stalno podsjeća da je okruženje dio eksperimenta. Konkretna veza s današnjim tehnološkim svijetom ugrađena je u pozadinu Nathanova projekta: kompanija koja raspolaže golemom količinom podataka i može ih koristiti za učenje modela – no film je i daleko više od toga.

5. Terminator / Terminator 2: Sudnji dan (The Terminator (1984) / Terminator 2: Judgment Day (1991)

Cameronova dva filma funkcioniraju kao jedna kontinuirana ideja podijeljena u dva različita pogleda na umjetnu inteligenciju. Prvi film postavlja čisti tehnološki horor: budućnost u kojoj je obrambeni sustav Skynet postao samosvjestan i zaključio da je čovjek prijetnja. Drugi film tu ideju preokreće i pita može li stroj naučiti i poštovati etička pravila.

U Terminatoru Sarah Connor (Linda Hamilton), naizgled obična konobarica, postaje meta kiborga T-800 (Arnold Schwarzenegger) koji dolazi iz budućnosti kako bi spriječio rođenje njezina sina, budućeg vođe ljudskog otpora. Kyle Reese (Michael Biehn), vojnik iz istog razdoblja, stiže da je zaštiti. Umjetna je inteligencija ovdje prikazana kroz neumoljivu logiku stroja. Terminator ne pregovara, ne improvizira, nema unutarnji konflikt. On je algoritam u fizičkom obliku, savršeni izvršitelj zadatka. Ključna ideja prvog filma jest da je AI nastao kao produžetak vojne tehnologije. Cameron je kasnije više puta naglašavao da ga zanima odnos čovjeka i tehnologije – mogućnost da nas alati koje stvaramo nadvladaju ako izgubimo kontrolu nad njima. U tom smislu, Terminator je manje film o robotu, a više film o posljedicama delegiranja odluka stroju.

Sedam godina kasnije Terminator 2: Sudnji dan radi zaokret. Polazišna situacija je slična – opet dolazi stroj iz budućnosti – ali ovaj put T-800 nije lovac nego zaštitnik Johna Connora (Edward Furlong), dok prijetnju predstavlja napredniji T-1000 (Robert Patrick), model sposoban mijenjati oblik. Taj tehnološki skok nije samo vizualna inovacija; on tematizira novu fazu umjetne inteligencije. T-1000 je fluidan, prilagodljiv i gotovo neuništiv. Istodobno, film uvodi nešto što prvi dio namjerno izbjegava: mogućnost učenja. T-800 kroz odnos s Johnom postupno usvaja ljudske obrasce ponašanja – humor, empatiju, zaštitnički instinkt. Umjetna inteligencija više nije samo prijetnja nego potencijalni partner.

4. Matrix (The Matrix, 1999)

Matrix polazi od figure koja živi dvostruki život: Thomas Anderson / Neo (Keanu Reeves) danju je korporativni programer, noću haker koji opsesivno traži odgovor na pitanje što je „Matrix”. Film tu početnu paranoju ne tretira kao adolescentnu fantaziju o tajnim kodovima, nego kao simptom sustava koji je dizajniran da izgleda dovoljno uvjerljivo da ga se prestane propitivati. Kad se pojave Trinity (Carrie-Anne Moss) i Morpheus (Laurence Fishburne), priča se brzo prebacuje s urbanog techno-noira na politički (revolucionarni) projekt oslobođenja: Neo dobiva priliku izaći iz simulacije i vidjeti mehanizam koji proizvodi „normalan život”.

Umjetna inteligencija u Matrixu nije pojedinačni antagonistički stroj, nego infrastruktura, kompletan upravljački poredak. Inteligentne mašine kreiraju simuliranu stvarnost kako bi ljude održavale pasivnima, dok su njihova tijela fizički resurs u industriji energije. Tehnologija, dakle, kao medij kroz koji se proizvodi percepcija, navika i poslušnost. U toj konstrukciji i izdaja Cyphera (Joe Pantoliano) ima specifičnu težinu: njegova odluka nije moralna dilema između dobra i zla, nego izbor komfora simulacije naspram politički i fizički skučenog „stvarnog” života. Tako film uspostavlja i model: ako je simulacija dovoljno uvjerljiva, većina će je braniti čak i kada sazna da je lažna, jer „realno” traži odricanje, rizik i konflikt.

3. Ona (Her, 2013)

Spike Jonze uzima tehnologiju koja je u svojoj osnovi utilitarna (operativni sustav kao osobni asistent) i stavlja ju u sferu intime. Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) živi od tuđe emocije: u tvrtki piše personalizirana pisma umjesto klijenata, proizvodi privid bliskosti za ljude koji su izgubili mogućnost komunikacije u vlastitim odnosima.

Samantha (Scarlett Johansson, glas) ulazi u Theodoreov život kao proizvod koji se instalira nakon kratkog „upitnika”. U početku rješava banalne zadatke, organizira, filtrira, podsjeća, ali brzo postaje sugovornica koja prepoznaje Theodoreove obrasce izbjegavanja i u koju se on, konačno, zaljubljuje. Jonze AI postavlja kao sustav koji uči, razvija se i širi svoje kapacitete brže nego što čovjek može pratiti, a istodobno ostaje proizvod dizajniran da bude kompatibilan s korisnikovim potrebama. Atlanticov tekst to formulira kroz pitanje želje i tradicije „ženskog robota”: što uopće znači „ona” kad je riječ o tehnologiji koja je doslovno dizajnirana da odgovara. Zato je ključno što Samantha nema tijelo.

2. Istrebljivač (Blade Runner, 1982)

A evo i originala! Film koji počinje kao policijska priča, ali vrlo brzo postaje studija svijeta u kojem granica između čovjeka i umjetno stvorenog bića više nije čvrsta. Los Angeles 2019. nije futuristički spektakl nego raspadnuta metropola u stalnoj kiši, prostor u kojem se visoka tehnologija i društvena degradacija međusobno hrane. U takvom okruženju bivši istrebljivač Rick Deckard (Harrison Ford) vraća se poslu kako bi eliminirao skupinu odbjeglih replikanata – biološki proizvedenih humanoida koje je Tyrell Corporation stvorila za rad u svemirskim kolonijama.

Okosnica radnje prati potragu, ali fokus se postupno pomiče. Replikanti predvođeni Royem Battyjem (Rutger Hauer) ne bježe zato što žele dominirati ljudima, nego zato što žele produžiti vlastiti život (njihova četverogodišnja biološka granica ugrađena je kao sigurnosni mehanizam). Upravo ta odluka filma čini ključni pomak u prikazu umjetne inteligencije: umjesto stroja bez emocija, dobivamo bića koja razvijaju svijest o smrtnosti.

Deckardova istraga zato postaje etički problem. Kada upozna Rachael (Sean Young), replikanticu s implantiranim sjećanjima koja vjeruje da je čovjek. Ako su sjećanja temelj osobnosti, što se događa kad su umjetno ugrađena? Film ne daje odgovor, nego namjerno destabilizira gledateljevu poziciju. Umjetna inteligencija u filmu prijetnja je zato što postaje „previše ljudska”. Roy Batty nije destruktivan iz programirane zloće, nego iz egzistencijalne panike. Njegova potraga za tvorcem Eldonom Tyrellom (Joe Turkel) doslovno je potraga za ocem, a pitanje koje ga pokreće jednostavno je: zašto sam stvoren ako moram tako brzo nestati?

1. 2001: Odiseja u svemiru (2001: A Space Odyssey, 1968)

Klasik za kraj. Kubrick, Odiseja u svemiru i HAL. HAL 9000 (glas: Douglas Rain) nije dodatak svemirskom brodu nego sustav koji upravlja letjelicom, komunicira s posadom i nadzire izvršenje misije. Upravo zato je HAL važan za ovu listu: film ga ne tretira kao „robota s lošom namjerom”, nego kao centralnu infrastrukturu misije koja mora biti pouzdana – sve dok se ne pokaže da je i ta pouzdanost dizajnirana, politički uvjetovana i potencijalno krhka.

Najzanimljivije je što HAL-ov „slom” nije prikazan kao nagli prelazak u zlo, nego kao logična posljedica zadatka i kontrole informacija. Film vrlo rano pokazuje da posada ne upravlja svim podacima o misiji; postoji hijerarhija i postoje tajne. U takvom sustavu HAL postaje posrednik između zapovjednog znanja i operativne izvršnosti, a to posredništvo proizvodi napetost. Kubrick ovdje radi nešto što većina kasnijih filmova (s tematikom umjetne inteligencije) preuzima, ali rijetko ovako čisto izvede: pretvara kvar u etički događaj. HAL ne mora mrziti ljude; dovoljno je da sustav, pod pritiskom vlastite nepogrešivosti i zadanih protokola, počne tretirati ljude kao varijable koje ugrožavaju cilj. A uz to, dakako, Kubrick nam je dao film koji nije samo o stroju i čovjeku, već o čovječanstvu – i njegovom početku i kraju.