Filmski vodič kroz prosinac: još 7 filmova koje ne želimo propustiti (2/2)

Prosinac donosi iznenađenja koja mijenjaju top liste: od velikih spektakala do sporih žanrovskih hibrida, ovo su filmovi koji zatvaraju godinu u velikom stilu!

Čini se da će, zbog nekoliko filmskih naslova, kraj 2025. godine završiti vatrometom – i u doslovnom i u prenesenom značenju. Ono što smo u prvom dijelu liste napisali – da djeluje kao da "prosinac postoji samo zato da poremeti sve top liste napisane sekundu prerano" – izgleda da će se i obistiniti! U nastavku pronađite još sedam filmova od kojih barem dio njih možete tretirati kao dodatni poklon ispod bora!

Izvor: YouTube/Janus Films

Uskrsnuće (Kuangye shidai)

U kinima (Francuska) od 10. prosinca

Bi Gan se vraća s još jednom estetski dotjeranom odisejom koja se ne uživa samo očima, nego i svim drugim osjetilima. Uskrnuće je žanrovski hibrid koji zazire od linearnog pripovijedanja dok prati Miss Shu (Shu Qi) u budućnosti u kojoj je čovječanstvo odbacilo snove (doslovno). Jedini koji ih još može sanjati je Deliriant (Jackson Yee), čije se prošle i buduće inkarnacije pretvaraju u niz hipnotičkih vinjeta: ratne paranoje, vampirske romanse, kriminalističke epizoda i spiritualni rituali.

Kritičari su oduševljeni Bi Ganovom smjelošću: 89% pozitivnih recenzija, posebne pohvale za režiju, montažu i jednu već glasovitu dugačku scenu o kojoj se već pišu eseji. Na Cannesu je osvojio Prix Spécial, potvrdio status jednog od najuzbudljivijih autora godine, a Uskrsnuće je postao njegov najuspješniji kino-hit u Kini.

Ukrsnuće nije film za publiku koja želi klasično pripovijedanje i narativno sidro – ali za sve ostale, ovo je rijetko originalna filmska pustolovina i topla preporuka.

Avatar: vatra i pepeo (Avatar: Fire and Ash)

U kinima (RH) od 18. prosinca

Ako želite klasično pripovijedanje – tu je uvijek Hollywood. Treći dio Cameronove svemirske sage vraća nas na Pandoru: prošla je godina otkako su Jake i Neytiri u suživotu s klanom Metkayina, ali tuga za poginulim Neteyamom i dalje prati čitavu obitelj. Dok pokušavaju pronaći novo uporište, na horizontu se pojavljuje opasnost koju nisu mogli predvidjeti: Mangkwan, ratnički klan koji živi uz vulkane i čije se poimanje svijeta, tradicije i pravde sukobljava sa svime što Jake pokušava zaštititi.

Cameron i dalje gura tehniku do granica: podvodni PeCap (performance capture), novi biomehanički dizajn i golemi vulkanski ekosustavi čine Vatru i pepeo jednim od njegovih vizualno najambicioznijih projekata do sada. Pojedini kritičari ističu da film nije posve imun na Cameronove stare mane (sporije izlaganje, prepoznatljiv junakov put te dugo trajanje filma), no svi se slažu oko jedne stvari – ovo je film koji je stvaran za veliko platno!

Čudovište ispod kreveta (Dust Bunny)

U kinima (RH) od 18. prosinca

Bryan Fuller, tvorac Hannibala, debitira na velikom platnu filmom koji djeluje kao spoj Léona i dječje fantazije. Čudovište ispod kreveta je šareni, „pomaknuti” horor o djevojčici Aurori (sjajna Sophie Sloan) koja tvrdi da joj je čudovište ispod kreveta pojelo obitelj te angažira svog najčudnijeg susjeda, šutljivog plaćenog ubojicu (Mads Mikkelsen), da ga ubije.

Fuller sve pripovijeda iz perspektive djeteta: realnost se pretapa u fantaziju, opasnost izgleda kao karneval, a nasilje se odvija na rubu slapsticka – barem ako je vjerovati dosadašnjim kritikama. Vizualno, film djeluje kao da ga je dizajnirao pretjerano sretni Jean-Pierre Jeunet – od tapeta do kostima, sve je stilizirano, prenapadno i namjerno kičasto i pretjerano. U tim šarenim kulisama razvija se neočekivano topla priča o dvoje izgubljenih likova koji ne znaju preživjeti, ali mogu naučiti brinuti jedno o drugome.

No, film nije bez mana: podzapleti o svijetu plaćenih ubojica ponekad sputavaju ritam, a humor zna biti neujednačen. Ipak, Mikkelsen i Sloan ne dopuštaju filmu da se raspadne: on kao ubojica koji se prvi put pita što zapravo radi sa svojim životom, ona kao hrabra djevojčica koja se odbija predati čudovištima – kako stvarnima, tako i izmišljenima.

Izvor: YouTube/Magnolia Pictures

Sin stolara/Stolarov sin (The Carpenter's Son)

Dostupan na VOD platformama od 22. prosinca (vjerojatno Plex i Amazon Prime Video)

A sada film koji potencijalno ne želite propustiti – ali iz posve drugih razloga. Sin stolara redatelja Lotfyja Nathana stiže kao jedan od kontroverznijih filmova godine; inspiriran apokrifnim Djetinjstvom po Tomi, film ne pokušava rekonstruirati biblijske epizode nego ih pretvara u nadrealnu, tjeskobnu priču o dječaku nadnaravnih moći koji tek pokušava shvatiti vlastitu narav.

Radnja počinje prizorom koji odmah daje do znanja da Nathan cilja na drukčiju vrstu biblijskog filma: rađa se dječak, dok se u daljini čuju krikovi masakrirane djece pod Herodovim nalogom. Marija (FKA Twigs) i Josip (Nicolas Cage) bježe u pustoš, noseći dijete za koje ni oni, ni svijet, još ne razumiju što jest. Film zatim preskače godine i stiže u izolirano selo gdje dječak – kojeg svi jednostavno zovu Dječak – počinje ispoljavati čudnovate moći: liječi gubavce jednim dodirom, vidi ono što drugi ne vide, razgovara s tamom kao s ravnopravnim sugovornikom.

Recepcija film je... recimo, burna. Film je zabranjen na Filipinima zbog „pogrdnog prikaza Krista i degradirajućih vjerskih motiva”, dok je u Europi uglavnom dočekan kao „neujednačen eksperiment”. Kritičari hvale Johnston, vizualnu kompoziciju i ambicioznu reinterpretaciju apokrifnih tekstova, ali često navode da završni čin tone u preizravnu alegoriju i gubi tajanstvenost koja je bolje funkcionirala u ranijim dijelovima filma (ističu i druge stvari, ali zadržimo dozu pristojnosti). Također, publika koja je pogledala film (i dala mu ocjenu 3.9 na IMDb-u) ističe lošu glumu Nica Cagea – što je možda i razlog da ga se pogleda.

Kućna pomoćnica (The Housemaid)

U kinima (RH) od Božića (25.12.)

Redatelj Paul Feig ovoga puta zakoračuje u domenu psihološkog trilera. Kućna pomoćnica donosi nam Sydney Sweeney u ulozi Millie – mlade žene koja se, nakon života obilježenog pogreškama i bijegovima, napokon iskušava u jednostavnijoj ulozi: čuvati dom nekome drugome. Ali Winchesterovi nisu „neki drugi”. Oni su noćna mora umotana u svilu.

Naime, Nina (Amanda Seyfried) i Andrew (Brandon Sklenar) Winchester žive u savršeno urednoj, savršeno minimalističkoj, savršeno sterilnoj kući. I savršeno „lažnoj”. Kako dani prolaze, Nina postaje nepredvidiva, a Andrew, tih i nedokučiv, djeluje kao čovjek koji je smije disati samo kad mu se dozvoli. A oko kuće luta i vrtlar, koji kao da zna više nego što bi trebao. Millie počinje osjećati da se u tom domu ništa ne događa slučajno. Da je svaki prizor savršenstva pažljivo koreografiran. I da se nešto – ili netko – skriva ispod površine tog sjaja.

Rebecca Sonnenshine, scenaristica serija The Boys i Vampirski dnevnici, koristila je roman Freide McFadden kao predložak. Kritike još nisu pristigle, ali s ovakvom postavom i atmosferom, očekivanja rastu iz minute u minutu.

Anakonda (Anaconda)

U kinima (RH) od Božića (25.12.)

Kako se Hollywood već godinama okreće remakeovima i nastavcima postojećih franšiza, bilo je samo pitanje vremena kada će se iz ladice s VHS kazetama izvući i golema zmija. No nova Anakonda umjesto ozbiljnog reboota bira potencijalno pametniji put – redatelj Tom Gormican pretvara kultni film iz 1997. u meta-komediju.

Kroz Amazonu, i to doslovno s kamerom i bez razuma, lunjaju Paul Rudd i Jack Black kao dvojica prijatelja koji u krizi srednjih godina odluče snimiti niskobudžetni remake filma koji su obožavali kao klinci. Ono što počne kao simpatična amaterska produkcija, pretvara se u logističku katastrofu: trenirana anakonda strada u neslavnom incidentu, budžet ispari, a prava, golema i gladna anakonda odluči postati njihov novi neplaćeni glavni glumac. Glumačku ekipu, uz zmiju, upotpunjavaju Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior i Selton Mello.

Marty Veličanstveni (Marty Supreme)

U kinima (SAD) od Božića (25.12.)

Josh Safdie se vraća (bez brata), a Marty Veličanstveni djeluje kao dokaz da su sumnje u njegove samostalne režijske sposobnosti neosnovane. Radnja prati Martyja Mausera, stolnoteniskog čuda od djeteta, prevaranta i samoproglašenog genija koji s jednakom lakoćom osvaja stolove, žene, imućne pokrovitelje i opasne kriminalce – i jednako brzo sve to upropasti. Safdie i suautor Ronald Bronstein koriste ping-pong samo kao katalizator: Marty Veličanstveni zapravo je epopeja o mladosti koja vjeruje da može nadmudriti život, uz onu specifičnu slijepu ambiciju kakvu imaju samo dvadesetineštogodišnjaci uvjereni da im svijet pripada.

Chalametov Marty je hodajući paradoks: šarmantan do ludila, iritantan do boli, briljantan i blesav, iskren i lažljiv, ali prepun samopouzdanja. Glumačka postava oko Chalameta podiže sve na još višu razinu: Gwyneth Paltrow briljira kao sofisticirana, pomalo tragična mecena koja vidi u Martyju i odraz vlastite mladosti; Odessa A’zion iznenađuje kao Rachel, Martyjeva prijateljica i ljubavnica u preljubu; uz njih se nižu Kevin O’Leary, Tyler Okonma i čak Abel Ferrara (!), svaki savršeno uklopljen u Safdiejev svijet njujorških čudaka.

Da se ovdje radi o jednoj od filmskih senzacija godine potvrđuju i reakcije kritike (i publike filmskih festivala): Rotten Tomatoes 97%, Metacritic 89, ovacije na New York Film Festivalu, a Nacionalni odbor kritičara i AFI već su ga uvrstili među deset najboljih filmova 2025.