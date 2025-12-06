Kraj godine u znaku filma: naslovi koje ne propuštamo u mjesecu prosincu (1/2)

Ako izbjegavate odlazak do prenapučenih adventskih kućica, uvijek se možete uputiti u obližnje kino ili ostati pod dekom uz Netflix. Prosinac je uvijek mala filmska klopka: taman kad mislimo da sve znamo – dođu posljednji naslovi u godini i poremete top liste. Kako bi znali što očekivati, donosimo vam popis najzanimljivijih filmova mjeseca prosinca (u dva dijela)!

Trol 2 (Troll 2)

Dostupan na platformi Netflix od 1. prosinca

Nakon globalnog uspjeha norveškog fantastičnog hita, Trol 2 – zasad najskuplji nordijski film – nastavlja priču o istraživačici Nori (Ine Marie Wilmann), te dvojcu Andreasu (Kim Falck) i Krisu (Mads Sjøgård Pettersen), koji se ponovno udružuju. Radnja kreće kada se otkrije novi trol zatočen u podzemnom kompleksu. Jasno, stvari uskoro izmaknu kontroli i stvorenje bježi, stvarajući štetu diljem Norveške. Nora i ekipa kreću u potragu koja se pretvara u hibrid akcijskog spektakla i „pustolovne misterije”: dok pokušavaju spriječiti katastrofu, nailaze na davno zaboravljenu zavjeru i tragove povijesne figure čiji je zadatak stoljećima bio protjerivati trolove. Ono što, nažalost, ostaje najveći minus (uz ostale) jest vizualna prezentacija – Netflixov prepoznatljivo „zaglađeni“ digitalni stil ponovno je tu, gušeći tako prirodne ljepote norveških krajolika.

Hamnet

U kinima (RH) od 4. prosinca

Chloé Zhao (nakon kratkog izleta u superherojske filmske vode) se vraća žanru drame! U Hamnetu, adaptaciji nagrađivanog romana Maggie O’Farrell, redateljica zamišlja brak Anne (ovdje Agnes) Hathaway i Williama Shakespearea – i tragediju koja je ostavila dubok trag na njihove živote. Priča prati dotičnu obitelj u Stratfordu, gdje djeca rastu u sjeni očeve ambicije i majčine vezanosti uz prirodu i stare običaje. No kada bolest zahvati njihove blizance i 11-godišnji Hamnet umre, između Agnes i Willa otvara se pukotina koja će trajno promijeniti njihov brak i Shakespearovo stvaralaštvo (a Zhao, pritom, zanima sve ono što povijest ne bilježi). Kritičari su film dočekali s velikim oduševljenjem: 88% na Rotten Tomatoesu, s posebnim pohvalama za glumu Buckley i Mescala te Zhaoin povratak drami.

Izvor: YouTube/Universal Pictures

Five Nights at Freddy's 2

U kinima (RH) od 4. prosinca

Horor franšiza se vraća: nakon golemog uspjeha prvog filma (2023.), novi Five Nights at Freddy's režira Emma Tammi, a glumački ansambl čine Josh Hutcherson (Mike), Elizabeth Lail (Vanessa), Piper Rubio (Abby) i Matthew Lillard (William Afton), uz novopridošlice kao što su Skeet Ulrich, Mckenna Grace i Wayne Knight. Radnja se odvija godinu dana nakon događaja iz prvog filma: Freddy Fazbear’s Pizzeria je zatvorena, a gradić pokušava kapitalizirati na traumatičnoj prošlosti organiziranjem „Fazfesta“. No sve pukotine postanu vidljive kad Abby ponovno stupi u kontakt s animatronicima. Kritike zasad još nisu stigle, no interes publike i očekivanja su visoki.

Tajni agent (The Secret Agent)

U kinima (SAD) od 5. prosinca

Kleber Mendonça Filho, jedan od boljih južnoameričkih autora današnjice, vraća se s filmom koji je već obilježio godinu (Tajni agent), dobitnikom dviju velikih nagrada na Cannesu (za najbolju režiju i najboljeg glumca te priznanje kritike). Nakon festivalskog putovanja preko Telluridea, Toronta, New Yorka i Rima, film 5. prosinca stiže u širu američku distribuciju pod okriljem Neona, dok su prava za UK, Irsku, Latinsku Ameriku i Indiju preuzeli Mubi i Ad Vitam.

Radnja je smještena u Recife 1977., u posljednjim godinama brazilskog vojnog režima. Moura igra profesora koji živi pod lažnim identitetom, pokušavajući pobjeći od progona dok se istodobno uvlači u mrežu korupcije, političkog nasilja i paranoje koja zahvaća grad u tjednu karnevala. U svijetu gdje se službene verzije događaja prepravljaju brže od dnevnih novina, Mendonça Filho kreira neo-noir čija je recepcija gotovo nevjerojatna (99% pozitivnih recenzija na Rotten Tomatoesu te 91/100 na Metacriticu).

Kritičari film nazivaju „tematski najgušćim i vizualno najodvažnijim političkim trilerom godine”, a Moura, koji je ulogom potvrdio status jednog od boljih glumaca svoje generacije, vodi priču kroz labirint paranoje, tajnih dosjea i osobnih trauma koje se ne mogu izbrisati ni novim identitetom.

Božićna čarolija sjevera (North)

U kinima (RH) od 11. prosinca

Prosinac donosi i filmove za mlade! Inspirirana Andersenovom Snježnom kraljicom, norveška animirana pustolovina redateljice Bente Lohne prati djevojčicu Gerdu koja kreće na put prema ledenom sjeveru kako bi pronašla nestalog prijatelja Kaija. Ne zna da ih iz sjene promatra Snježna kraljica, niti da će se na njezinom putu pojaviti neobični, ali dragocjeni saveznici: gusan, konj, sob te zbunjena, no dobronamjerna vještica.

Film vizualno oslanja na raskošne norveške pejzaže – ledene fjordove, duboke šume i snijeg – a glas Severinu, Kaiovu ocu, posuđuje Mads Mikkelsen, što je već dovoljno da zainteresira publiku izvan skandinavskih granica. Božićna čarolija Sjevera je iznimno ambiciozan projekt: produciran je u suradnji s finskim studijem Anima Vitae, a paralelno se širi i u potpuno nove medijske sferе.

Naime, film je dobio vlastiti Fortnite „svijet”, osmišljen kao digitalna ekstenzija priče – igrači mogu istraživati okoliš filma, rješavati mini-zadatke i upoznati svijet koji Gerda prolazi na svom putovanju. Tu je i posebna aplikacija koja omogućuje „razgovor“ s glavnom junakinjom, prilagođen njenom razumijevanju svijeta iz 1870-ih.

Tiha noć, smrtonosna noć (Silent Night, Deadly Night)

U kinima (RH) od 11. prosinca

S Božićne čarolije na krvavu tihu noć. Jason Voorhees ima jezero, Michael Myers ima predgrađe, a Billy Chapman – barem u ovoj novoj verziji – ima snijeg, božićnu ikonografiju i krvavu sjekiru.

Mike P. Nelson, redatelj Pogrešnog skretanja: Početak (Wrong Turn: The Foundation, 2021), preuzima jedan od kontroverznijih horora ’80-ih i vraća ga natrag na hladni, krvavi teren na kojem je i započeo. Ovo je drugi remake filma (nakon verzije iz 2012.), ali prvi koji izgleda kao da želi ozbiljno pročešljati mit o Billyju Chapmanu, dječaku traumatiziranom Božićem, koji u odrasloj dobi postaje sve doli ljubitelj „božićne čarolije”.

Film je imao tajno, iznenadno prikazivanje na Fantastic Festu – i iz tog jedinog izvora imamo prve dojmove: reakcije su pozitivne, uz posebne pohvale za Nelsonovu režiju i Campbellovu interpretaciju Billyja, a kritičari spominju i „direktan, brutalan slasher bez suvišnog kiča”. Još nema agregiranih ocjena na Metacritic-u (film tek stiže u distribuciju; RT skor je 87%), ali dojam je zasad znatno bolji nego što bi itko očekivao za sedmi film u franšizi.

Nož u leđa: Wake up, dead man (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery)

Dostupan na platformi Netflix od 12. prosinca

Treći Knives Out film tonom je mračniji, ali jednako britak u konstrukciji misterija. Daniel Craig ponovno „nosi” film sa savršenom mješavinom elegancije i ekscentričnosti, a pridošlice Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin i Mila Kunis dodatno obogaćuju ansambl ovog uspješnog serijala. Radnja se odvija u maloj župnoj zajednici u američkom sjeveru, gdje bivši boksač i svećenik Jud Duplenticy (fenomenalni Josh O’Connor) postaje osumnjičen za brutalno ubojstvo karizmatičnog župnika Wicksа. Blanc stiže na poziv lokalne policije i uskoro shvaća da ga ovaj slučaj vodi puno dalje od jednog zločina – prema nestaloj obiteljskoj ostavštini, glasovima iz grobnice i tajnovitoj zajednici.

Kritike su, gotovo jednoglasno, pohvalne. Na Rotten Tomatoesu film drži 95% pozitivnih recenzija, a Metacritic mu daje ocjenu 82. Netflix premijera zakazana je za 12. prosinca.