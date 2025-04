Foršpan retro-futurističkog filma Fantastična četvorka: Prvi koraci

Izvor: The Fantastic Four: First Steps/Youtube

U najnovijem foršpanu za film Fantastična četvorka: Prvi koraci (Fantastic Four: First Steps) najavljen je novi dodatak Marvelovoj Prvoj obitelji (First Family). Uoči kino premijere, zakazane za srpanj, Marvel Studios je u četvrtak objavio trailer, nakon što je ranije ovog mjeseca premijerno prikazan na Disneyjevoj prezentaciji na CinemaConu. Redatelj Matt Shakman donosi svježu viziju superherojskog kvarteta koji se prvi put pojavio u stripovima još 1961. godine.

U glavnim su ulogama Pedro Pascal kao Reed Richards (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby kao Sue Storm (The Invisible Woman), Joseph Quinn kao Johnny Storm (The Human Torch) te Ebon Moss-Bachrach kao Ben Grimm (The Thing). U retro-futurističkom stilu i prema službenom sinopsisu, grupa se suočava s „dosad najstrašnijim izazovom".

„Prisiljeni uskladiti svoje uloge heroja sa snagom svoje obiteljske veze,” nastavlja sinopsis, „oni moraju obraniti Zemlju od proždrljivog svemirskog boga Galactusa (Ralph Ineson) i njegovog zagonetnog Glasnika, Silver Surfera (Julia Garner). I ako Galactusov plan za proždiranjem cijelog planeta i svega na njemu nije bio dovoljno loš, odjednom postaje i vrlo osoban."