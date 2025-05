Foršpan za "Ironheart" otkriva Marvelovu sljedeću veliku Disney+ seriju

Nakon duže odgode, Marvel je napokon objavio prvi foršpan za Ironheart, seriju do čije je premijere na streaming platformi Disney+ ostalo tek nešto više od mjesec dana. Premijera je, naime, zakazana za 24. lipanj, a foršpan nudi kratki uvid u ono što obožavatelje očekuje u novom projektu s Dominique Thorne u glavnoj ulozi.

Jedno od najvećih iznenađenja u najavi je prvi službeni pogled na Anthonyja Ramosa u ulozi Parkera Robbinsa, poznatog kao The Hood. Čini se da će upravo on biti antagonist, suprotstavljajući Riri Williams nadnaravnoj prijetnji jer, prema stripovima, The Hood stječe mistične moći nakon što pronađe začarani plašt. Serija bi trebala tematizirati kontrast između znanosti i magije te otvoriti prostor za Riri da izgradi vlastiti identitet superjunakinje.

Dominique Thorne je u Marvelovom filmskom svemiru kao Riri Williams debitirala u filmu Black Panther: Wakanda Forever iz 2022. godine. Lik su stvorili Brian Michael Bendis i Mike Deodato Jr., a Riri je studentica MIT-a koja u svojoj studentskoj sobi radi vlastito Iron Man odijelo te čiji mentor kasnije postane Tony Stark. Nakon što odjene svoje prvo oklopno odijelo kao Iron Man, protagonistica s vremenom preuzme vlastiti superjunački identitet – Ironheart.

Ironheart će biti druga igrana MCU serija koja ove godine premijerno stiže na Disney+, nakon serije Daredevil: Born Again, a kasnije ove godine pridružit će joj se i serija Wonder Man, u kojoj Yahya Abdul-Mateen II glumi Simona Williamsa, odnosno Wonder Mana. Ironheart je razvijena prije nego što je Marvel Studios odlučio smanjiti broj svojih projekata, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će seriju prihvatiti kritičari i publika.