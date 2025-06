Potvrđeno je: Denzel Washington glumit će u filmu Black Panther 3!

Jedan od najcjenjenijih glumaca današnjice, Denzel Washington, službeno je potvrđen kao dio glumačke postave nadolazećeg filma Black Panther 3, otkrio je redatelj Ryan Coogler u nedavnom podcastu.

Ova vijest potvrđuje ranije glasine koje je i sam Washington dao naslutiti prošle godine — da Coogler za njega piše ulogu u trećem nastavku Marvelovog hit serijala. Iako film još nema službeni datum izlaska, trenutno je u pripremi, a potvrda da je Washington u filmu dodatno je uzburkala interes javnosti.

Govoreći u podcastu 7pm in Brooklyn, Coogler je na pitanje o Washingtonovoj ulozi odgovorio vrlo jasno: "O tome nema izmišljotina. Denzel je obitelj u ovom trenutku. Pokušavam raditi s njim od prvog dana. Mislim da je on najveći živući glumac."

Iako Black Panther 3 još nije na službenom Disneyjevom rasporedu, Marvelov predsjednik Kevin Feige još je u prosincu 2024. potvrdio da je film u planu, upravo nakon što su se pojavile prve naznake Washingtonove uloge.

Prvi Black Panther iz 2018. zaradio je 1.35 milijardi dolara, dok je nastavak Wakanda Forever 2022. godine, unatoč tragičnom gubitku Chadwicka Bosemana, prikupio dodatnih 859 milijuna dolara.

Kada možemo očekivati Black Panther 3?

Marvel trenutačno ima četiri filma zakazana za sljedeće godine: The Fantastic Four: First Steps (25. srpnja 2025.), Spider-Man: Brand New Day (31. srpnja 2026.), Avengers: Doomsday (18. prosinca 2026.), Avengers: Secret Wars (17. prosinca 2027.).

Likovi iz Wakande već su potvrđeni za Avengers: Doomsday, pa se pretpostavlja da će Black Panther 3 doći tek u sljedećoj fazi MCU-a, koja će vjerojatno započeti 2028. godine.