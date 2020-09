Izašao trailer za najiščekivaniji (SF) film godine: Dune (2020)

Adaptaciju nagrađivanog romana Franka Herberta iz 1965. godine, Dune, smo najavili u tekstu o nadolazećim SF filmovima u 2020. godini. U priloženoj anketi, Dune (2020) se sa 62.89% glasova pokazao kao film kojeg najviše iščekujemo, s uvjerljivim vodstvom ispred filma Tenet (2020) koji je pridobio tek 10.22% glasova. Prvi trailer za film je izašao 9. rujna, u srijedu.

Priča romana prati Paula Atreidesa (Timothée Chalamet), petnaestogodišnjeg sina vojvode Letoa Atreidesa (Oscar Isaac) - vladara oceanskog planeta Caladan - i konkubine Jessice (Rebecca Ferguson) iz redova matrijarhalne frakcije Bene Gesserit. Car i vladar poznatog svemira Shaddam IV dodijeli kući Atreides nadzor nad pustinjskim planetom Arrakis. Arrakis je jedini izvor melangea (franc."smjesa") iliti "začina" koji omogućuje produljenje ljudskog života, a pojedincima i sposobnosti predviđanja budućih događaja. Ta sposobnost u sklopu Spacing Guild Navigatorsa - organizacije s monopolom na međuzvjezdano putovanje i bankarstvo - omogućuje sigurno navigiranje kroz savijeni prostor i time trenutno putovanje od planeta do planeta.

Paul Atreides

Osim Navigatora i cara Shaddama IV, dio ravnoteže u trijadi moći u futurističkom feudalnom carstvu je i Landsraad, političko tijelo sačinjeno od svih plemićkih kuća u carstvu. Shaddam IV vidi kuću Atreides kao najveću prijetnju, te se okreće njihovim neprijateljima, kući Harkonnen i barunu Vladimiru Harkonnenu (Stellan Skarsgård) s kojim kuje zavjeru protiv njih. Sukob koji usljeđuje otkriva veliku sudbinu mladog Paula Atreidesa i početak novog poretka u svemiru. Vrijeme radnje prvog romana i njegove filmske adaptacije počinje 10190 godina nakon nastanka spomenutog Spacing Guilda (10190 AG), dok se sama godina nastanka Guilda procjenjuje na 13 000 godina poslije nove ere (13000 AD).

Uzbudljiva atmosfera koja prethodi dolasku najnovijeg Dunea, najvećim dijelom proizlazi iz toga što je za režiju zadužen Denis Villeneuve (Sicario, Arrival, Blade Runner 2049), koji je po prvi put još od filma Incendies (2010) naveden i kao autor scenarija; uz Erica Rotha (Forrest Gump, The Insider, Munich) i Jona Spaihtsa (Prometheus, Doctor Strange, Passengers).

Villeneuveov Dune navodimo kao najnoviji jer je treća adaptacija izvornog djela. Za prvu adaptaciju iz 1984. godine je bio zadužen David Lynch, dok je druga adaptacija snimljena za Syfy televizijski kanal 2000. godine u formi mini-serije s tri epizode i ukupnim trajanjem od četiri i pol sata. Mini-serija je u 2003. godini, u istom formatu, dobila i nastavak koji adaptira drugu (Dune Messiah, 1969) i treću knjigu (Children of Dune, 1976); preostale tri su God Emperor of Dune (1981), Heretics of Dune (1984), te Chapterhouse: Dune (1985).

Vojska kuće Harkonnen

Postoje dvije verzije filma iz 1984. godine, a onima koji ga po prvi put gledaju preporučeno je pogledati kraću verziju. Unatoč dodatnom sadržaju, duža je verzija kritizirana zbog loše montaže, izostavljanja pojedinih scena iz prve verzije, te ponavljanja istih kadrova. Osim što se odrekao svog imena u dužoj verziji, Lynch je i iskustvo s filmom kojeg nije uspio realizirati onako kako je zamislio opisao kao užasno; njegov dotadašnji režiserki rezime su sačinjavali Eraserhead (1977) i The Elephant Man (1980), a njegov prvi film nakon Dunea je bio Blue Velvet (1986).

Najbolji film koji nikad nije snimljen Spomen zaslužuje i dokumentarni film Jodorowsky's Dune (2013) u kojem saznajemo više o tome kako su izgledali planovi Alejandra Jodorowskog (The Holy Mountain, El Topo), kultnog režisera nadrealnog, za adaptaciju Dunea u 70-im godinama prošlog stoljeća. "Najbolji film koji nikad nije snimljen" nije snimljen jer su mu filmska prava istekla 1982. godine zbog produkcije koja je bila pet milijuna dolara kratka od potrebnih 15 milijuna dolara. Najviše se ističe planirano trajanje od 10 sati, Pink Floyd na soundtracku, Salvador Dalí, Orson Welles, Mick Jagger i dr. u glumačkoj postavi, te to što je dio tima kojeg je Jodorowsky okupio u međuvremenu zajedno odradio i posao na filmu Alien (1979).

Sudeći prema traileru Villeneuveovog Dunea, najprimjetniji je izostanak lika Feyd-Rauthae, jednog od nećaka baruna Vladimira Harkonnena; Feyda je u prvom filmu glumio glazbenik Sting. Feyd je također barunov nasljednik i onaj koji je bio predodređen oženiti kćer kuće Atreides (umjesto koje je rođen Paul Atreides). Taj je brak trebao iznjedriti dijete koje bi postalo božansko biće Kwisatz Haderach. To je bio izvorni plan matrijarhalne frakcije Bene Gesserit.

Glossu Rabban 2020/1984

Drugog barunovog nećaka i Feydovog starijeg brata Glossua Rabbana će glumiti Dave Bautista (Drax u Guardians of the Galaxy). Patricka Stewarta kao Paulovog borilačkog instruktora Gurneya Hallecka će u novoj adaptaciji zamijeniti Josh Brolin (Thanos u Avengers). U sklopu Q&A s televizijskim voditeljem Stephenom Colbertom, smo osim premijere trailera imali priliku vidjeti dodatne kadrove i čuti doživljaje Villeneuva i većine glumačke postave. Osim do sad spomenutih, za uloge u Duneu su izabrani i Javier Bardem (Stilgar), Jason Momoa (Duncan Idaho), Zendaya (Chani), Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam), Chen Chang (Dr. Wellington Yueh) i drugi.

Zbog smrti Franka Herberta (1920-1986), saga je ostala nedovršena. Suradnju su 1999.godine započeli njegov sin Brian Herbert i SF autor Kevin J. Anderson, koji su zajedno napisali šest prequela. Naposljetku su na temelju bilješki Franka Herberta osmislili i završetak originalne sage kroz romane Hunters of Dune (2006) i Sandworms of Dune (2007). Nakon 2007. godine napisali su još pet romana, među njima i Sisterhood of Dune (2012) čijom će adaptacijom za HBO Max Villeneuve zakoračiti i u svijet TV serija; u središtu radnje će biti Bene Gesserit, matrijarhalna frakcija s nadnaravnim sposobnostima koja iz sjene nastoji određivati trenutni i budući politički poredak u Duneovom svemiru.

Osim što je trenutno najprodavaniji SF roman na Amazonu, Dune je već otprije bio proglašavan najprodavanijim SF romanom u svijetu. Koliki je Dune ostavio trag na čitateljima, toliko je bio utjecajan i među autorima popularnih franšiza. Utjecaj koji je Dune ostavio na kinematografski svijet seže od Star Warsa, pa sve do Game Thronesa; ni Dune ni GoT ne zaziru od tehnoloških, odnosno nadnaravnih detalja, no u najvećoj su mjeri povezani političkim - pažnjom autora koja je najintenzivnije usmjerena prema priči o borbi za vlast i burnom životu likova koji je prati.

Villeneuveov Dune je prvi od dva planirana filma koji će zajedno obuhvatiti prvi od šest SF romana Franka Herberta. Oni će nam predstaviti jedan trenutak, nekoliko godina, u preko 25 000 godina duge ljudske povijesti u sklopu epske Dune sage. Film je sniman u Norveškoj (Stadlandet), UAE-u (Abu Dhabi), Jordanu (Wadi Rum), i filmskom studiju u Budimpešti. Za soundtrack je uposlen Hans Zimmer koji je odbio suradnju na filmu Tenet (2020) zbog osobne ljubavi prema Duneu; Zimmer je zaslužan i za adaptaciju pjesme Eclipse (Pink Floyd) u traileru za film. Premijera filma je predviđena za 18. prosinca 2020. godine.