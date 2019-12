SF filmovi u 2020. godini

U najavi za 2019. godinu Joker nije dobio svoje mjesto u deset izabranih filmova. Iako je kao žanrovsko i sadržajno iznenađenje potpuno lišen SF-a, Joker je nadišao gotovo sve prošle godine tek spomenute filmove. Filmove Avengers: Endgame, Shazam! i Alita: Battle Angel vrijedi izdvojiti kao najzabavnije. Od njih i ostatka odstupa High Life čije se gledanje u dobroj mjeri može opisati kao mazohistički pothvat. Chaos Walking je napokon priveo produkciju kraju i prešao u sljedeću godinu, dok The New Mutants (trenutno u post-produkciji) nalazi svoje mjesto u najavi već treću godinu zaredom.

Posebno izdvajam film Ad Astra čiji najveći značaj leži u monolozima Roya McBridea (Brad Pitt). U Ad Astri ogoljena pustoš svemirske pozadine priče u potpunosti je u službi Brad Pittovog lika. Kao takva ona briljantno stavlja u još veći fokus nešto što je i u većoj oskudici od spektakularnih radnji - dostojanstven, nezamršen i gotovo terapijski portret uma kojeg će prepoznati mnogi koji žive u ovo doba, na ovoj Zemlji.

U najavama filmova, žanrovske granice SF-a svake se godine sve više miču. Tako Darren Orf u najavi filma Green Knight (2020) kaže: "Ok, tehnički nije SF, ali ima viteza koji naokolo nosi svoju odsječenu glavu pa ga uključujemo [u listu]." Ravnamo li se prema tome, bez obzira na to je li dominantan žanr jednog filma 'superherojski', fantasy ili horror - ako ima i najmanji element SF-a, završit će na listi.

Popularnost koju su superheroji stekli u posljednjem desetljeću, omogućila je i tim drugim filmovima čiji dominantni žanr nije SF da se priključuju SF listama u specifičnim slučajevima kao što su najave filmova. Premda nisu popularni u istoj mjeri, bivaju uključeni jer često djeluju i bliže SF-u nego što su to superheroji koje svi uključuju.

Drugi je razlog to što je najavama prvenstveno cilj da ne ostanu bez filmova za najaviti; za razliku od lista koje nisu ograničene tekućom godinom. Iz tog očitog razloga prošlih godina nisam posebno ulazio u tu temu. Stoga Darrenu, premda mu nikad nećemo priznati da je srednjovjekovni Dullahan SF, ne treba u principu ni previše zamjeriti.

Ove je godine taj miks SF-a u drugom, dominantnijem žanru posebno izražen - od akcije, komedije i drame do trilera, horora i fantasya. Niz obećavajućih filmova pokušat će nas uvjeriti da barem ove godine ne treba toliko žaliti za SF-om kao dominantnim žanrom.

21. VELJAČE - BLOODSHOT

Za akcijske scene se pretpostavlja da su ono vrijeme u filmu kad se postiže vrhunac pozornosti. Za one koji dijele slično iskustvo sa mnom, akcija je kroz godine postala ono vrijeme kad se isključujemo iz filma. Ono što nam čini razliku između zanimljive i nezanimljive akcije je prisutnost prije neviđenog - što najčešće dolazi u formi futurističke akcije. Bloodshot je film koji to ima u formi Raya Garrisona (Vin Diesel) - stripovskog superjunaka u nakladi Valiant Comicsa - koji posjeduje supersnagu i regeneraciju zahvaljujući nanotehnologiji.

13. OŽUJKA - THE INVISIBLE MAN

Priča prati Ceciliu (Elisabeth Moss) koja nastoji uvjeriti druge da je proganja njen bivši (Oliver Jackson-Cohen) koji ne samo da bi trebao biti mrtav, nego je i nevidljiv. U namjeri da se priključe trendu crossovera kojim je MCU postigao uspjeh, Universal Studios je 2014. godine započeo projekt Dark Universe. Svrha projekta je bila filmska međupovezanost poznatih čudovišta kao što su Dracula, Phantom of the Opera, Bride of Frankenstein, Hunchback of Notre-Dame i drugi. Neuspjeh filma Mummy (2017), natjerao je Universal da se vrati zasebnim, umjesto međupovezanim filmovima.

20. OŽUJKA - A QUIET PLACE: PART II

Zahvaljujući novitetu motiva tišine, a usprkos nedosljednim scenama, niskobudžetni A Quiet Place (2018) je postigao financijski uspjeh i širu popularnost, te dao maha sličnim filmovima od kojih je najpoznatiji Bird Box (2018). Prema riječima snimateljice Polly Morgan, u nastavku su u središtu pažnje iskušenja kroz koja prolaze djeca iz prvog filma. Što god to nagovještavalo, mnogi neće previše razmišljati pri spomenu Cilliana Murphya (Peaky Blinders) u jednoj od uloga.

3. SRPNJA - FREE GUY

Ryan Reynolds glumi bankara imena Guy koji otkrije da je NPC u brutalnoj open-world video igri Free City. Radnja se odvija i unutar i van igre, tijekom koje Guy i sam počinje sudjelovati u igri s ciljem da je spasi od gašenja. Premisa bi se mogla učiniti kao Trumanov Show (1998) u kontekstu suvremene popularne kulture, ali zamijenivši dramu akcijom Free Guy nije na putu da bude među najboljima s liste, koliko među najomiljenijima.

17. SRPNJA - TENET

Tri godine nakon Dunkirka (2017), Christoper Nolan (Interstellar, Inception, The Dark Knight) počastit će nas novim filmom imena Tenet. Šturi sažetak opisuje ga kao epsku akciju i triler u kontekstu međunarodne špijunaže, putovanja kroz vrijeme i evolucije. Srećom i na naše oduševljenje, trailer je već dostupan. Glumačku postavu čine Robert Pattinson (The King), Michael Caine (Going in Style), Clémence Poésy (In Bruges), John David Washington (BlacKkKlansman) i drugi.

7. KOLOVOZA - INFINITE

Mark Wahlberg glumi Evana Michaelsa koji otkrije da su njegove halucinacije ustvari sjećanja iz dva prošla života. Osim sjećanjima ima pristup i vještinama koje je tada posjedovao. Michaels naleti na tajno društvo čiji su pojedinci u poziciji da utječu na svijet zahvaljujući svojim sposobnostima. Na čelu režije je Antoine Fuqua poznat po filmovima Training Day (2001) i The Equalizer (2014).

21. KOLOVOZA - BILL & TED FACE THE MUSIC

Alex Winter i Keanu Reeves po treći put glume famozne zabušante Billa i Tedda. U prvom filmu, Bill & Ted's Excellent Adventure (1989), vodič iz 2688. godine omogućuje im putovanje u prošlost kako bi uspjeli napisati zadatak iz povijesti o kojem ovisi osnivanje njihovog benda te time i utopijska budućnost zasnovana na njihovoj glazbi. U nastavku, Bill & Ted's Bogus Journey (1991), stanovnik utopije šalje par robota koji ubijaju Billa i Teda, nakon čega Bill i Ted moraju nadmudriti Smrt, spasiti svoje djevojke i stići na Borbu bendova. U nadolazećem filmu Bill i Ted, sada već sredovječni roditelji, shvate da još nisu stvorili glazbu i ispunili svoju sudbinu spasitelja svemira.

2. LISTOPADA - BIOS

Tom Hanks glumi Fincha, izumitelja i posljednjeg čovjeka na Zemlji. Na pragu smrti, Finch napravi robota koji pravi društvo njemu i njegovom psu. Kako bi naučio robota da čuva njegovog psa nakon što njega više ne bude, upuštaju se na putovanje kroz zemlju na kojem robot uči o životu, ljubavi i prijateljstvu.

11. STUDENOG - THE ETERNALS

Eternals bi trebala biti saga o moćnim i gotovo besmrtnim bićima koje su milijunima godina prije stvorila kozmička stvorenja poznata kao Celestials. Eternals su prisutni kroz cijelu ljudsku povijest i štite čovječanstvo od Deviantsa, koje su također stvorili Celestialsi. Na čelu režije je Chloé Zhao, poznata po kritički uspješnom filmu The Rider (2017). Njoj su na raspolaganju čak deset Eternalsa, među kojima su najpoznatiji Angelina Jolie u ulozi Thene i Salma Hayek u ulozi Ajaka, vođe Eternalsa. Kit Harington (Game of Thrones) glumi superheroja s mačem Danea Whitmana, koji se u izvornom materijalu upušta u romantični odnos sa Sersi (Gemma Chan).

20. STUDENOG - DUNE

Ako sudimo po reputaciji, Dune neosporivo uzima titulu najiščekivanijeg filma. Snimljen prema nagrađivanom romanu Franka Herberta (1965) i jednom od najprodavanijih SF romana, može se očekivati publika velikih razmjera. Radnja je smještena na zabačenom pustinjskom planetu Arrakis, jedinim izvorom melangea, začina koji produžuje život i pojačava mentalne sposobnosti. Dune (2020) je tek prvi od dva planirana epska filma o borbi za kontrolu Arrakisa i melangea. Osim režisera Denisa Villeneuva (Sicario, Arrival, Blade Runner 2049) te scenarista Erica Rotha (Forrest Gump, The Insider, Munich) i Jona Spaihtsa (Prometheus, Doctor Strange, Passengers), na filmu rade mnoga poznata glumačka imena kao što su Javier Bardem, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård i drugi.

Popis filmova koji nisu u deset izdvojenih:

Underwater (10.1)

Sonic the Hedgehog (14. 2)

Monster Problems (6.3)

Cyborg (3.4)

The New Mutants (3.4)

Black Widow (1.5)

Artemis Fowl (29.5)

Wonder Woman 1984 (5.6)

Ghostbusters 2020 (7. 7)

Morbius (31.7)

Monster Hunter (4.9)

Venom 2 (2.10)

G.I. Joe: Ever Vigilant (16.10)

Godzilla vs. Kong (20.11)

The Tomorrow War (25.12)

Synchronic (TBA 2020)

Chaos Walking (TBA 2020)

Underwater nije dovoljno zvučan za započeti novu godinu u kinu, a Sonic the Hedgehog žanrovski prikladan za obilježiti Valentinovo (osim ako ne planirate obiteljski izlazak). Tek početkom ožujka dolazi Monster Problems kojeg se opisuje kao Zombieland (2009, 2019) road pic u kombinaciji s filmskim stilom Johna Hughesa (Ferris Bueller's Day Off). Post-apokaliptična komedija o tinejdžeru koji se bori protiv čudovišta na putu do djevojke koju voli gotovo garantira zabavnu večer.

Između ožujka i srpnja, fanovi DC-a i Marvela dolaze na svoje zahvaljujući nizu filmova (Cyborg, Wonder Woman 1984, The New Mutants, Black Widow); njima se kasnije pridružuju i Marvelov Morbius (Jared Leto) i Venom 2. Za ostale, alternativa je Artemis Fowl čiji trailer izgleda primamljivo unatoč tome što - ako je vjerovati fanovima - odstupa od izvornog materijala.

U najiščekivanijih deset dovoljno je filmova da ispune kino večeri u drugoj polovici 2020. godine. S tim rečenim, oni hrabriji će dati šansu i Ghostbustersima, odnosno Monster Hunteru - adaptaciji CAPCOM-ovog (Resident Evil) ARPG-a. Oni koji pak igraju na sigurno imat će priliku pogledati Godzilla vs. Kong u istom tjednu kada izlazi i Dune.