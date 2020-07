Kino ili streaming: distribucija filmova u doba pandemije ugrožava budućnost multipleks dvorana

Kao što Ben Patterson ističe za TechHive, na dostupnost filmova u drugim medijima se tradicionalno čekalo barem tri mjeseca od datuma njihove kino premijere. Prvi film za koji se može reći da je probio tu granicu je Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) koji je 13. ožujka, tjedan dana prije isteka tri mjeseca, izašao u prodaju na iTunes, Amazon i Vudu servisima po cijeni od dvadeset dolara. Za dva mjeseca ranije, na 4. svibnja (Star Wars dan), je pomaknut i debi SW: TRS-a na Disney+ platformi, a sličan je utjecaj COVID-19 imao i na film Frozen II, čija je dostupnost na Disney+ platformi pomaknuta s 26. lipnja na 13. ožujka.

Stopama Star Warsa su redom krenuli i filmovi The Invisible Man, Emma, Onward, The Hunt, Birds of Prey, The Way Back, Bloodshot, Downhill, The Call of the Wild, I Still Believe, Bad Boys for Life, Sonic The Hedgehog, Never Rarely Sometimes Always i Trolls World Tour. Navedeni filmovi su uspjeli održati kino premijere u razdoblju od 7. siječnja do 13. ožujka, a na servisima su postali dostupni u razdoblju od 20. ožujka do 10. travnja.

Zatvaranje kina je počelo s Kinom u siječnju, a 8. ožujka je naredbom vlade Italija postala prva sljedeća zemlja koja je provela istu mjeru. SAD je kina zatvorio 17. ožujka, dok je većina zemalja učinila isto do kraja ožujka, uključujući i Hrvatsku u kojoj je Cinestar prestao s radom 19. ožujka. Filmovi su dakle počeli biti dostupni bez najmanje tromjesečnog čekanja već tjedan dana nakon što je SW: TRS preduhitrio sve, odnosno tri dana nakon što su zatvorena kina u SAD-u - na isti dan kad je EU izglasao zatvaranje granica na minimalno trideset dana za sva neesencijalna putovanja u zemlje članice

Nakon 13. ožujka, film The Lovebirds je postao prvi film koji je odustao od kino premijere, predviđene za 3. travnja. Film je 20. ožujka otkupio Netflix, na kojem je postao dostupan za gledanje 22. svibnja. Iza njega su uslijedili Scoob!, The High Note, Artemis Fowl, The King of State Island, Irresistible, The Outpost, te Greyhound - redom već dostupni filmovi čija je kino premijera bila predviđena za svibanj, lipanj i srpanj. The SpongeBob Movie: Sponge on the Run i The One and Only Ivan su prvi filmovi predviđeni za kolovoz koji su otkupljeni i najavljeni na CBS, odnosno Disney+ platformama.

Produkcija u vrijeme pandemije

Kada je u pitanju ponovno oživljavanje filmske industrije, najveća se promjena dogodila 5. lipnja kada je guverner Kalifornije, Gavin Newsom, odobrio nastavak snimanja počevši od 12. lipnja pod uvjetom pridržavanja propisanih protokola i mjera opreza. Prema Kalifornijskoj filmskoj komisiji, u Hollywoodu se sprema produkcija dvanaest filmova: Luci and Desi, Ashes to Oceans, Half Baked 2, Lady of the House, Live Feed, Moonshadow, Pursuit i The Test, te indie filmovi The Black Hole, Dog, Dead Dads Club i Little America.

Još prije njih, kao prvi film koji je započeo studijsko snimanje u L.A.-u je niskobudžetni Songbird u režiji Adama Masona. Michael Bay i Adam Goodman su 9. srpnja započeli produkciju ovog romantičnog trilera u kojem pandemija nije posustala ni nakon dvije godine. Virus nastavlja mutirati, a jedan imuni mladić nastoji svladati izvanredno stanje, vigilantizam i moćnu obitelj kako bi došao do voljene osobe. Ljubavni par glumi atraktivni duo Sofie Carson (Feel the Beat) i K. J. Ape (Riverdale), te se navodno može očekivati napetost u stilu filmova Paranormal Activity (2007) i Cloverfield (2008).

Van SAD-a, na Novom Zelandu, se krajem svibnja i nakon 14-dnevne obavezne samoizolacije u manjim timovima nastavilo snimanje Avatara u režiji Jamesa Camerona. U Ujedinjenom Kraljevstvu se prošli tjedan nastavilo snimanje filma Jurassic World: Dominion, s pet milijuna dolara utrošenih na sigurnosne mjere. U Londonu se 17. kolovoza nastavlja i snimanje druge sezone serije The Witcher (2019-). The Tonight Show (2014-) Jimmyja Fallona se iz njegovog doma vratio snimanju u studiju, dok je America's Got Talent (2006-) Simona Cowella krajem lipnja snimanje otpočeo na otvorenom.

Kao inspiracija i dodatni razlog za optimizam služi i slučaj filma Malcolm & Marie, čiju je priču u šest dana napisao i od 17. lipnja do 2. srpnja režirao Sam Levinson (Euphoria). M&M je time postao prvi film koji je snimljen od početka do kraja u doba pandemije. U glavnim su ulogama Zendaya (Spider-Man: Far From Home) i John David Washington (Tenet). Film je snimljen u ekološkom domu, imena Caterpillar House, u Kaliforniji. Sindikati su odobrili snimanje, a COVID-19 protokoli su uključivali limit od najviše 12 ljudi na setu u istom trenutku, provjere temperature na početku i kraju svakog dana, te dodatno vrijeme za dezinficiranje opreme.

Nagovještaj novog doba u distribuciji filmova

Adam Epstein za Quartz piše o filmu Trolls World Tour (2020) kao filmu koji bi mogao predstavljati prekretnicu u povijesti distribucije filmova. Film u produkciji studija Universal Pictures je postao dostupan na webu 10. travnja, a prethodno je imao kratku kino premijeru u tek nekoliko azijskih zemalja. No, kao što je već navedeno, TWT nije prvi film koji je bio kratko u kinima prije nego što su zatvorena, niti je prvi film čija su prava potom prodana streaming servisima. Ono što slučaj TWT-a čini drugačijim je izjava izvršnog direktora NBCUniversala, Jeffa Shella. Naime, Shell je izrazio zadovoljstvo rezultatima koje je TWT postigao, ali i namjeru o istovremenoj dostupnosti budućih filmova - i digitalno i u kinima.

Na takav je stav Adam Aron, predsjednik tvrtke AMC Theatres (najvećeg kino lanca u svijetu s 1000 kina i 11,000 dvorana), poslao pismo Universalu, u kojem je donesena odluka da AMC više neće prikazivati ni jedan njihov film. Odluka se odnosi i na sve druge studije koji donesu takve odluke bez prethodnih pregovora s AMC-om. Universalovo nastojanje da maksimizira profit ima smisla, no izostanak kino prikazivača predstavljao bi veliki gubitak. Naime, iako je postotak dohotka od kino prikazivanja manji (50%-50%) u usporedbi s postotkom od digitalnog prikazivanja (80%-20%), prihod je veći jer je ukupna zarada ostvarena u kinima veća. Uzimajući u obzir tu simbiozu studija i kino prikazivača, nije izgledno da će se dogoditi potpuni raskol.

Štoviše, iako su manji filmovi sve bliže istovjetnoj profitabilnosti kada je u pitanju izbor između kino distribucije i streaming servisa, razlika u zaradi je tim veća što je film veći. To znači da smo još daleko od vremena kad kino prikazivači neće biti potrebni studijima, a sve bliže vremenima kada će se u kinima prikazivati samo blockbusteri - trend kojeg COVID-19 nije započeo, već samo ubrzao.

Bilo da manji filmovi počnu biti dostupni digitalno u isto vrijeme kad i u kinima, ili samo digitalno, kino prikazivači neće imati drugog izbora nego popuštati sve više i više jer bez filmova ne mogu poslovati - za razliku od filmskih studija koji imaju (manje profitabilniju) alternativu. Najnoviji primjer utvrđivanja budućeg trenda je film Bill & Ted Face the Music (Keanu Reeves u glavnoj ulozi) koji bi trebao izaći 1. rujna. Za njega je, nakon nekoliko odgađanja datuma premijere, odlučeno da će istovremeno biti dostupan i digitalno i u onim kinima koji ga budu voljni prikazivati.

Moguće su i granične iznimke kao što je to slučaj s 80-minutnim ratnim filmom Greyhound (Tom Hanks u glavnoj ulozi) kojeg izvrsnim čini taktički prikaz pomorske bitke. Greyhound je kao film u produkciji Sony Pictures Entertainmenta završio na streaming servisu AppleTV+. Produkcija Greyhounda je koštala 50 milijuna dolara, a u nadmetanju za njega je pobjedu odnio Apple po cijeni od 70 milijuna dolara. Ipak, te će se iznimke vrlo vjerojatno događati samo kada novi streaming servisi kao što je AppleTV+ budu spremni platiti poveće svote u zamjenu za publicitet i nove pretplatnike, a studiji budu spremni odustati od većeg profita u zamjenu za eliminaciju rizika koji sa sobom nose marketinški troškovi i neizvjesni prihodi u doba pandemije.

Kao što smo već spomenuli, najveća podrška kino distribuciji će biti najveći filmovi, od kojih se očekuje i najveći profit. Oni uključuju sljedeće naslove: A Quiet Place 2, Black Widow, Dune, Fast and Furious 9, Godzilla v Kong, Mulan, No Time to Die, Tenet, The King’s Man, Top Gun: Maverick, Wonder Woman 1984 i druge nešto manje filmove. Njihov dolazak u kina bi se mogao dogoditi i prije nego što je to za očekivati povedu li se primjerom filma Tenet.

Naime, Warner Bros. je za 12. kolovoza zakazanu premijeru filma Tenet - koji je trebao biti prvi veliki film u kinima od početka pandemije - ovaj put otkazao na neodređeno; a za njim se poveo i prvi sljedeći u nizu - Mulan. No, Warner je to učinio uz izjavu koja sugerira da bi Tenet mogao izaći u pojedinim zemljama ovisno o njihovoj COVID-19 situaciji. Pokažu li se nagađanja točnima, osim Teneta ćemo moći vidjeti i logistiku takvog pothvata u situaciji u kojoj kina u pojedinim zemljama već nekoliko puta djelomično otvaraju i zatvaraju svoja vrata.

Ono u što smo sigurni je da će se filmovi uz dodatne dozvole, protokole i higijenske troškove nastaviti snimati unatoč pandemiji, da će blockbusteri i dalje nastojati zadržati ekskluzivnost i profitabilnost distribucije u kinima, te da će filmski studiji u budućnosti nastojati progurati novi model po kojem bi se manji filmovi prikazivali istovremeno i u kinima i na streaming servisima.