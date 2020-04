Korona i odgođeni filmovi i serije

Zbog širenja koronavirusa 24. veljače je odlučeno da će se zaustaviti produkcija filma Mission: Impossible 7. U sljedećim danima planirane kino premijere su se počele otkazivati, a par tjedana kasnije filmske i TV produkcije zaustavljene su širom svijeta. U Hrvatskoj su CineStar kina zatvorila vrata 19. ožujka.

Dok tisuće radnika u filmskoj i TV industriji financijski pritisak koronavirusa osjeća već sada, gledatelji će manjak zabavnog sadržaja primijetiti s vremenskim odmakom jer se u ovom trenutku prikazuju već snimljene serije, ali se više ne snimaju nove.

Nakon što mjere globalne (samo)izolacije popuste, izgledno je da će produkcija filmova i serija iz opreza biti ograničena i u sljedećim mjesecima. Stoga se nameće pitanje hoće li bojazan od slične krize utjecati i na vrstu filmova koja će se snimati u narednom razdoblju? Odnosno hoće li udio visokobudžetnih filmova neko vrijeme biti manji kako bi se zbog lošeg tajminga izbjegao umanjeni profit?

Primjerice, procjenjuje se da je MGM u promoviranju filma No Time to Die izgubio do 50 milijuna dolara zbog odgode kino premijere s lipnja na studeni. Za razliku od kino dvorana koje nisu imune na koronu, streaming platforme zahvaljujući koroni prolaze kroz pojačani rast novih korisnika.

Dobra je vijest i da koronavirus za sad ima minimalan utjecaj na produkciju animiranih serijala. S tijesnim rasporedom, produkcija animea inače traje i za vrijeme prikazivanja jer se ovisno o rejtingu prvih epizoda odlučuje o tome koliko potrošiti na sljedeće epizode. Sudeći prema trenutnom stanju izgleda da sve ide po rasporedu, na čemu medij animea ponajviše može zahvaliti animatorskim procesima koje je moguće obavljati samostalno.

S druge strane, COVID-19 bi zbog rokova u ionako kaotičnom procesu anime produkcije mogao ostaviti traga na kvaliteti animacije. Također, zabranom putovanja na relacijama Kina-Koreja-Japan, financijski bi problem mogli imati oni animatorski studiji koji su u te zemlje outsourceali crtanje sporednih frameova (animiranje kretanja između ključnih kadrova).

Kao što se još uvijek ne može predvidjeti razvoj situacije, tako su šture i informacije o ponovnom pokretanju snimateljskog svijeta. U nastavku je lista svih serija i filmova čija je produkcija zaustavljena.

SERIJE

All Rise (CBS)

The Amazing Race (CBS)

American Housewife (ABC)

America’s Got Talent (NBC)

American Ninja Warrior (NBC)

The Bachelor (ABC)

The Bachelorette (ABC)

Batwoman (The CW)

The Blacklist (NBC)

Bob Hearts Abishola (CBS)

The Bold and the Beautiful (CBS)

The Brides (ABC)

Bull (CBS)

Card Sharks (ABC)

Charmed (the CW)

Chicago Fire (NBC)

Chicago P.D. (NBC)

Chicago Med (NBC)

Claws (TNT)

Dynasty (The CW)

Empire (Fox)

FBI (CBS)

FBI: Most Wanted (CBS)

The Flash (The CW)

General Hospital (ABC)

God Friended Me (CBS)

The Goldbergs (ABC)

Grey’s Anatomy (ABC)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Man Standing (Fox)

Law & Order: SVU (NBC)

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Legacies (The CW)

Nancy Drew (the CW)

NCIS (CBS)

NCIS: Los Angeles (CBS)

NCIS: New Orleans (CBS)

The Neighborhood (CBS)

New Amsterdam (NBC)

neXt (Fox)

The Price Is Right (CBS)

The Resident (Fox)

Riverdale (The CW)

Saturday Night Live (NBC)

Schooled (ABC)

SEAL Team (CBS)

Supergirl (The CW)

Supernatural (The CW)

Superstore (NBC)

Survivor (CBS)

S.W.A.T. (CBS)

The Talk (CBS)

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC)

The Young and the Restless (CBS)

Young Sheldon (CBS)

Atlanta (FX)

Barry (HBO)

The Bold Type (Freeform)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Euphoria (HBO)

Fargo (FX)

Fear the Walking Dead (AMC)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Genius: Aretha (National Geographic Channel)

Godmothered (Disney Channel)

Home & Family (Hallmark Channel)

Impeachment: American Crime Story (FX)

Kennedy (Fox Business)

Kevin Can F**k Himself (AMC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO; last show 3/15)

Lights Out with David Spade (Comedy Central)

My 600-lb. Life (TLC)

The Oval (BET)

Pennyworth (Epix)

Pose (FX)

Queen of the South (USA)

Queen Sugar (OWN)

Real Time With Bill Maher (HBO; last show 3/13)

The Righteous Gemstones (HBO)

Snowfall (FX)

Succession (HBO)

Snowpiercer (TNT)

Trish Regan Primetime (Fox Business)

The Walking Dead (TNT, delayed)

Watch What Happens Live (Bravo)

Y (FX)

Young Dylan (Nickelodeon)

Angelyne (Peacock)

Animal Kingdom (TNT)

Big Shot (Disney+)

Carnival Row (Amazon Prime)

Doom Patrol (HBO Max)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

The Flight Attendant (HBO Max)

For All Mankind (Apple TV+)

Foundation (Apple TV+)

GLOW (Netflix)

Gossip Girl (HBO Max)

Grace and Frankie (Netflix)

The Handmaid’s tale (Hulu)

The Good Fight (CBS All Access)

Lisey’s Story (Apple TV+)

Little America (Apple TV+)

Loki (Disney+)

Lucifer (Netflix)

Mankind (Apple TV+)

The Morning Show (Apple TV+)

Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV+)

The Orville (Hulu)

Pen15 (Hulu)

Prank Encounters (Netflix)

Russian Doll (Netflix)

Rutherford Falls (Peacock)

See (Apple TV+)

Servant (Apple TV+)

Sex/Life (Netflix)

Simply Halston (Netflix)

Sistas (BET)

Stranger Things (Netflix)

Tokyo Vice (HBO Max)

Untitled Julia Child Project (HBO Max)

Varsity Blues (Quibi)

WandaVision (Disney+)

The Wheel of Time (Amazon)

The Witcher (Netflix)

Around the World in 80 Days (BBC’s CBBC, UK; Seven, Australia; TVNZ, New Zealand)

Baptiste (BBC One, UK)

Britannia (Sky, UK)

Casualty (BBC News, UK)

Celebrity Race Across The World (BBC Two, UK)

Doctors (BBC News, UK)

EastEnders (BBC, UK)

The Great British Bake Off (Channel 4, Netflix, UK)

Holby City (BBC News, UK)

Line of Duty (BBC, UK)

Love Island France (Amazon, France)

Neighbours (Network 10, Australia)

Peaky Blinders (BBC, UK)

The Dr. Oz Show

Dr. Phil

The Ellen DeGeneres Show

Family Feud

The Kelly Clarkson Show

The Mel Robbins Show

Tamron Hall

The Wendy Williams Show

FILMOVI

Macbeth (A24)

Birds of Paradise (Amazon)

Avatar nastavci (Disney)

Little Mermaid (Disney)

Shang-Chi and the Legend of the Rings (Disney)

The Last Duel (Disney)

Nightmare Alley (Disney)

Vacation Friends (Disney)

Shrunk (Disney)

Peter Pan & Wendy (Disney)

Home Alone (Disney)

Samaritan (MGM)

The Prom (Netflix)

Red Notice (Netflix)

The Harder They Fall (Netflix)

Mission: Impossible 7 (Paramount)

Uncharted (Sony)

Cinderella (Sony)

The Man From Toronto (Sony)

Shrine (Sony)

The Nightingale (Sony)

Jurassic World: Dominion (Universal)

Flint Strong (Universal)

Matrix 4 (Warner Bros)

The Batman (Warner Bros)

Fantastic Beasts 3 (Warner Bros)

King Richard (Warner Bros)

Vengeance (Indie)

Pirates (Indie)

The Forgiven (Indie)

The Card Counter (Indie)

Official Competition (Indie)

Geechee (Indie)