Najnoviji ruski SF: Invasion, Sputnik, Coma i The Blackout

Ruska kinematografija nije nam posebno poznata po iznimnim specijalnim efektima, posebno u njihovim znanstveno-fantastičnim filmovima koji su obično tišeg tona, blažeg ritma i filozofski orijentirani u odnosu na zapadne, poglavito američke, filmove istog žanra. Međutim i to se promijenilo, pa evo četiri naslova koji iznenađuju, s obzirom na porijeklo, svojim specijalnim efektima.

Invasion (2020)

Invasion (2020), poznat i kao Attraction 2: Invasion, je nastavak filma Attraction (2017). U prvom se filmu vanzemaljska letjelica sruši u predgrađe Moskve, nakon čega je područje udara evakuirano, a Moskva tek drži perimetar nakon što odluči pričekati razvoj situacije. U središtu priče je prisnost između čovjekolikog vanzemaljca Hakona, te Yulie, kćeri pukovnika Lebedeva koji je zadužen za vojne operacije u vezi vanzemaljske letjelice. Drugi se film nastavlja na prvi i prerasta u film katastrofe i sukoba s umjetnom inteligencijom.

Prvi je dio s nešto više od 19 milijuna dolara zaradio tri puta više od svog skromnog budžeta, i time postao ruski SF film s najvećim utrškom do sad. Drugi je film zaradio nešto manje, unatoč očekivanjima i do tri puta većih prihoda u odnosu na prvi. Nastavak je premijeru imao još 1. siječnja ove godine, no na dostupnost filma se čekalo sve do prošlog mjeseca kada je film stigao na web. Za specijalne efekte je zaslužna tvrtka Main Road Post koja je sudjelovala i na poznatom filmu Wanted (2008), te predvodila ruske filmove kao što su Admiral (2008), Stalingrad (2013) i The Duelist (2016). VFX prikazi segmenata oba filma su dostupni na njihovom YouTube kanalu.

Sputnik (2020)

Main Road Post je zaslužan i za dizajn vanzemaljskog bića u filmu Sputnik (2020). Priča počinje 1983. godine, u posljednjem desetljeću Hladnog rata, nakon što se dva ruska kozmonauta zbog incidenta u orbiti vrate na Zemlju. Jedan od njih u sebi nosi vanzemaljsko biće, što je kritiku podsjetilo na kultni Alien. Za razliku od Aliena, biće u Sputniku je gotovo kroz cijeli film u zatočeništvu. Zbog toga do izražaja ne dolaze elementi horora kakve bi imali da se radi o opasnom biću na slobodi. Zauzvrat, napetost se postiže kroz odnose likova.

Šturi prikaz sovjetske pozadine dovoljan je tek za uspostavljanje prikladnog sivila atmosfere. Srećom, nastup glavne glumice Oksane Akinshine zadržava pažnju kroz cijeli film. Nakon premijere na ruskim streaming servisima (More.tv, Wink, Ivi.ru) 23. travnja, Sputnik je s preko milijun gledatelja postao najgledaniji naslov na tim servisima u razdoblju od protekle dvije godine, uključujući i američke naslove. Sputnik je postao dostupan na webu prije nekoliko dana, a dostupan je i na Amazon Primeu.

Coma (2019)

Najoriginalniji u usporedbi s prethodnima, Coma (2019) već na samom početku fascinira prizorima arhitekturalnih zdanja u nepoznatom i kaotičnom svijetu koji nastanjuju ljudi u komi. Nepotpune građevine i njihov zbrda-zdola položaj rezultat su njihove formacije kroz podsvijest, odnosno sjećanja stanovnika tog svijeta. Na jednom mjestu se istovremeno mogu naći građevine i krajolik s različitih krajeva stvarnog svijeta, a zakoni fizike nisu onakvi kakvima ih znamo. No tanka je granica između originalnosti i proizvoljnosti, od koje film pati u drugoj polovici.

Nakon premijere u Rusiji 30. siječnja, Coma je postao dostupan na webu tek prošlog mjeseca. Coma već povlači usporedbe s filmom Inception (2010), a iz toga slijedi i da dijeli sličnosti s japanskim animiranim filmom Paprika (2006). Za razliku od svojih prethodnika, Coma u raspletu čini ono što nitko ne želi, prizemljuje nas kroz pozadinsku priču nedostojnu osmišljene scenografije kao najboljeg aspekta ovog filma. U glavnoj ulozi je Rinal Mukhametov, koji je glavni glumac i u prethodno spomenutim filmovima - Attraction (2017) i Invasion (2020). Ako vam se njegova pojava ne svidi u tim filmovima, izgledno je da će vam u filmu Coma još manje odgovarati.

The Blackout (2019)

Među navedenim filmovima, The Blackout (2019) najbolje funkcionira kao cjelina jer prati provjerenu formulu u pripovijedanju priče. The Blackout od samog početka izaziva zanimanje gledatelja misterioznim događajem zbog kojeg se ugasio sav život na Zemlji osim onog u jednom dijelu Istočne Europe. Takva situacija u gledatelju uspijeva izazvati napetost i iščekivanje odgovora na pitanja. Film daje zanimljive odgovore koji vode novom iščekivanju - onom posljednjeg okršaja i raspleta priče.

Kao takav, The Blackout je - za one koji nisu osjetljivi na nasilje - najsigurniji izbor za filmsku večer. No, njegove bi posljednje sekunde ipak mogle učiniti mnoge nezadovoljnima jer neočekivano i neopravdano stoje u kontrastu s ostatkom filma. The Blackout je premijeru u Rusiji imao još 21. studenog prošle godine, a na webu je postao dostupan tek krajem svibnja ove godine. Jednu od uloga drži Konstantin Lavronenko koji je glumio i u filmu Coma (2020).

Ruska kinematografija ne obiluje znanstveno fantastičnim filmovima, a četiri upravo takva filma nastala u iznimno malom razmaku mogla bi biti znak novog trenda; tim više što su snimljeni s komparativno sitnim budžetima. Kao i Kina filmom The Wandering Earth (2019), i Ruski SF pokazuje da su tehnički dovoljno potkovani za vizualno i time globalno privlačne filmove. Srećom, za priču i skriptu nije potrebno bogatstvo, a uspiju li u tome postići istu razinu koju su postigli u adaptaciji koncepata iz poznatih filmova, možemo se nadati i boljem.