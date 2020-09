Pregled najboljih novih filmova 2020: lipanj-kolovoz

Potraga za dobrim novim filmom se nerijetko svede na potragu za novim gledljivim filmom, a cijelo iskustvo bude tim neugodnije što više vremena protratimo na manjkave baze podataka i sam proces. Novi pregled filmova će kroz cijelu godinu pružati pristup probranim filmovima iz cijelog svijeta. Najveće zadovoljstvo će filmoljupcima nesumnjivo donijeti to što su u pregledu uključeni isključivo filmovi koji su već dostupni na webu.

Time i pristup stranim filmovima koji nisu na engleskom jeziku postaje brz, pravovremen i bezbolan, čime izbjegavamo razočarenje kada otkrijemo da neamerički film koji želimo gledati nije dostupan ili pak nema titlove. U slučaju da starije izdanje stranog filma nije uključivalo engleske titlove, novo ćemo izdanje uzeti u obzir. Filmovi koji nisu uzeti u obzir su filmovi koji su dostupni samo u kinima.

U obzir su uzeti svi dostupni filmovi, kojih je višestruko više, uz nastojanje da svaki od izabranih u nekom pogledu bude bolji od tek gledljivog. Do pregleda na početku prosinca se nadamo da ćete pronaći zadovoljstvo u što više od dvadeset i dva izabrana filma.

GREYHOUND (Povijesni film)

Možda je najbolje otpočeti s ujedno i najpoznatijim filmom među izabranima. Snimljen prema romanu The Good Shepherd (C.S. Forester, 1995), Greyhound je priča o fiktivnom ratnom brodu u Bici za Atlantik (3. rujna 1939. – 8. svibnja 1945.) za vrijeme Drugog svjetskog rata. Greyhound je dostupan na streaming servisu AppleTV+, a na dobar glas su ga doveli izvrsna produkcija i Tom Hanks, koji u glavnoj ulozi glumi Ernesta Krausea. Kraus je kapetan razarača USS Keeling (kodno ime Greyhound) u službi ratne mornarice SAD-a. Zadatak Greyhounda je zaštiti konvoj na putu do Liverpoola, što postane izazov u trenutku kad doplove do dijela Atlantika (The Black Pit) koji je izvan dosega savezničkog ratnog zrakoplovstva. Kao 80-minutni film, Greyhound ne gubi vrijeme na likove, što neprestani logistički prikaz napete i eksplozivne igre mačke i miša s njemačkim podmornicama čini tim više dinamičnim i upečatljivim.

PROJECT POWER (Supermoći, Akcija)

Kao film o supermoćima, Project Power je vrsta filma za kojim obično poseže najšira publika. To može zahvaliti budžetu od 85 milijuna dolara, te motivu pilule koja na pet minuta daje supermoći onima koji je progutaju. Za razliku od filma Limitless (2011) koji je svojevremeno mamio interes sličnom premisom, Project Power neće ostati dugo u pamćenju. Od režiserskog para Henryja Joosta i Ariela Schulmana može se očekivati sličan spontano jednostavan stil kao i u njihovom filmu Nerve (2016), samo bez Davea Franca i osobne miljenice Emme Roberts (Wild Child, It's Kind of a Funny Story). Umjesto njih glavne uloge popunjavaju Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt i Dominique Fishback. Film je dostupan na Netflixu.

ARCHIVE (SF)

Slijedi Archive kao film koji bi čitatelje Buga trebao najviše zanimati. Archive je britanski film i režiserski debi Gavina Rotheryja koji je kroz nekoliko tehničkih uloga pridonio nastanku filma The Moon (2009). U 2038. godini distopijske budućnosti, glavni lik George radi na androidu u kojeg implementira umjetnu inteligenciju u nastojanju da testira osjetila i formiranje misli i osjećaja ravnih ljudskima. Uspije li u tome, u prototip androida planira prebaciti svoju preminulu ženu, čija je svijest digitalizirana na ograničeni vremenski rok. Archive ide u stopama filma Ex Machina (2014), te gradi emocionalnu dimenziju tako što dovodi umjetnu inteligenciju do te točke da je ne bismo razlikovali od ljudske svijesti da nije u tijelu androida. Filmsko iskustvo je upotpunjeno filmskom glazbom koju je skladao Steven Price (Gravity, 2013; Fury, 2014).

SPREE (Triler, Komedija)

Film Spree prati Kurta Kunklea, dugogodišnjeg neuspješnog streamera čiji broj pratitelja ne prelazi jednoznamenkastu brojku. Opsjednut prikupljanjem publike, Kurt pokreće plan kojim pomoću prijevozničke aplikacije pred kamerama u svom autu drogira putnike. Nakon što se i to pokaže neuspješnim, Kurt odlazi u nove ekstreme. Kurta glumi izvrsni Joe Kerry (Stranger Things) koji uspijeva ostati konzistentan unatoč načinu i kutovima snimanja istovjetnima onima u prijenosu uživo. Oni koji su upoznati sa slučajem Elliota Rodgera iz stvarnog svijeta primjetit će sličnosti kao što su nasilje izazvano frustracijama i apatično planiranje njegovog izvođenja. Iako se Spree vodi kao crna komedija i satira, kritička dubina izostaje. Zauzvrat, Spree šokira bez premišljanja i uspješno postiže što je i namjeravao.

EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA (Glazbeni film, Komedija)

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga prati Islandskog pjevača Larsa Erickssonga i pjevačicu Sigrit Ericksdóttir na putu do ostvarenja Larsovog sna o nastupu na Euroviziji. Humor je osvježavajuće specifičan, a nevina dobronamjernost i iskrenost glavnih likova izvrsno ide u paru s neugodom situacija u kojima se nađu. Ukupnom dojmu pridonose glavni glumci Will Ferell i još jedna osobna miljenica, Rachel McAdams (Mean Girls, The Notebook, The Time Traveller's Wife, Spotlight). Film je dostupan na Netflixu, a pojedine pjesme ćete htjeti poslušati ponovno i nakon što film završi.

PALM SPRINGS (Komedija)

Palms Springs je režiserski debi Maxa Barbakowa kojim je uspio oduševiti i kritiku i publiku. Usred vjenčanja Sarahine sestre, Nyles šarmira Sarah nastupom koji je neobjašnjivo uhodan. Objašnjenje dolazi kad Sarah igrom slučaja postaje dio vremenske petlje u kojoj je Nyles zapeo. Oduševljenje kritike i publike ne iznenađuje s obzirom na to da ide u stopama popularnog Groundhog Day (1993). Kao pesimističnija verzija potonjeg, Palm Springs se iskupljuje bizarnijim humorom. Druga polovica na štetu humora zalazi u ozbiljniju dramu, te na fantasy površno nadodaje SF. Film je dostupan na Hulu servisu, a u glavnim ulogama su Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) i Cristin Milioti (USS Callister u Black Mirror).

THE KING OF STATE ISLAND (Drama)

Za razliku od Palm Springsa, The King of State Island uvlači gledatelja tek u drugoj polovici, u onom trenutku kad glavni lik, Scott Carlin (Pete Davidson), započne takoreći put do iskupljenja. Scott je 24-godišnjak bez završene srednje škole čiji je otac vatrogasac poginuo u požaru. On uživa u marihuani, sanja o tome da postane tattoo majstor, te pati od Crohnove bolesti i poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD). Premda njegovo postupanje djeluje kao iskupljenje, radi se jednostavno o tome da Scott prestaje biti teret svojoj majki i počinje živjeti samostalno. U prvoj polovici film ilustrira koliko takav život može frustrirati, a u drugoj polovici olakšava teret kako likova tako i gledatelja.

DEAD DICKS (Drama, Nadnaravni)

Kao režiserski debi Chrisa Bavote i Lee Paule Springer, Dead Dicks je solidno postignuće. Nakon što Becca primi uznemirujući poziv suicidalnog brata Richieja, s posla pohrli u njegov stan. U stanu ga pronađe mrtvog, samo da bi joj se Richie trenutak kasnije pojavio iza leđa. Nakon toga otkriva i ostale kopije njegovog mrtvog tijela i misteriju iza njih. Zahtjevni emocionalni prijelazi iz očaja, nevjerice i zaprepaštenja na početku filma glavna glumica izvodi pomalo nespretno. Unatoč tome, film svojom bizarnošću, ali i dramatičnim odnosom sestre i brata, uspijeva zarobiti i zadržati pažnju.

VALLEY OF THE GODS (Drama, Nadnaravni)

Valley of the Gods je poljsko-luksemburška drama na engleskom jeziku u režiji Lecha Majewskog. John Ecas (Josh Hartnett) navigira zemljom Navaho Indijanaca i imanjem trilijardera Wesa Taurosa (John Malkovich) kao njegov potencijalni biograf. U ulozi majke koja želi svoje dijete nazad glumi zamamna Bérénice Marlohe (Skyfall, 5 to 7), dok ulogu batlera glumi Keir Dullea; potonji je iskustvo snimanja ovog filma usporedio s onim kojeg je imao kao Dr. Dave Bowman u Kubrickovoj Odiseji. Kada su pitanju spori apstraktni filmovi, Valhalla Rising (2009) je najbolji primjer onoga što iskustveno ne podnosim - pretjerano duge i jednolične scene koje ne nadoknađuju u dostojnoj mjeri izostanak scenarija, odnosno skripte i priče. Za razliku od Valhalle, Valley of the Gods uspijeva estetici pridružiti i jedinstvenu zanimljivost, dovoljno da potakne na interpretaciju viđenog.

THINK LIKE A DOG (Obiteljski film)

Za one koji su u potrazi za obiteljskim filmom kojeg mogu pogledati s djecom, Think Like a Dog je izvrstan izbor. Glavni junaci priče su Oliver i njegov pas Henry. Nakon što eksperimentom uspostave telepatsku vezu, Oliver se osloni na savjete Henryja o tome koliko život jest i može biti jednostavan. Zajedno kreću u spašavanje odnosa Oliverovih roditelja koje glume Megan Fox i Josh Duhamel. Osim Megan Fox, plus u filmu je i tehnologija. Ipak, film vrijedi pogledati nasamo samo ako vas mogu zabaviti humoristični razgovori Olivera i njegovog psa. Alternativno, od pretprošlog je tjedna dostupan i film The One and Only Ivan, koji prati život gorile i njegovih životinjskih prijatelja u sklopu trgovačkog centra.

NO SAFE SPACES (Dokumentarni film)

Autori dokumentarnog filma No Safe Spaces nastoje uvjeriti gledatelja da se politika identiteta proširila američkim sveučilištima, što za posljedicu sve češće ima ograničavanje slobode (konzervativnije) misli. Iz toga slijedi da suvremena studentska tijela - kao budućnost američkog društva - predstavljaju prijetnju koja će podijeliti zemlju. Čak i ako se ne složite s argumentacijom autora, možete pronaći vrijednost u stvarnim primjerima koji u praksi predstavljaju problematiku. Naime, film u više navrata prikazuje studente američkih sveučilišta kako ograničavaju slobodu govora ili kretanja onima koji su zauzeli konzervativniji stav po nekom od pitanja. U najekstremnijoj od takvih scena, može se vidjeti ciljano ograničavanje slobode isključivo bijele populacije, bez obzira na godine i autoritet. Neupitno je da je novi dominantni narativ ono što takve incidente čini mogućima tako što novim pojmovima stvara i iluziju novih granica. Toleriranje istog tog narativa opunomoćuje njihove članove da djeluju i komuniciraju na sve ekstremniji način. Sigurnosni mehanizmi unutar tih narativnih i konformističkih grupa ne postoje jer unutar grupa nitko ne dovodi u pitanje postupanje svojih pripadnika u strahu od izopćenja koje sa sobom nosi konkretne posljedice.

STRANI FILMOVI KOJI NISU NA ENGLESKOM

ADULTHOOD (Drama; Koreja)

Kyung Un je četrnaestogodišnja djevojčica kojoj je preminuo otac nakon duge hospitalizacije. Na sprovodu po prvi puta sreće strica Jaeja Mina. Jae Min, koji je nezreliji od svoje nećakinje, pokušava doći do novca koji je Kyung Un dobila od životnog osiguranja. Inteligentna Kyung Un ga uspijeva pronaći i suočava ga s njegovim problemima, što vodi novom zapletu u kojem zajedno surađuju kako bi došli do novca. Unatoč pesimističnim postavkama, Adulthood je ugodan film koji iz takve situacije uspijeva izvući svu toplinu koju je moguće izvući.

ZOMBIE FOR SALE (Zombie film, Komedija; Koreja)

Koreja se pokazala više nego umješnom u produkciji zombie filmova i serija. Među njima, Zombie for Sale stoji kao, ako ne najbolje, onda najdraže ostvarenje. Priča počinje kada provincijska obitelj naiđe na zombija koji je rezultat ilegalnih eksperimenata farmaceutske kompanije. Kad otkriju da njegov ugriz pomlađuje ugrizene, smjesta pokušaju profitirati na njemu. Jedinstveni humor i izostanak nasilnih scena u prvoj polovici filma ga čine pristupačnim čak i onima koji od zombija strepe, polako uhodavajući gledatelja za ono što slijedi.

#ALIVE (Zombie film, Triler; Koreja)

Usred uobičajenog dana Joon Woo s balkona svjedoči histeriji i nasilju na ulici ispred svoje zgrade dok na vijestima izvještavaju kako su ljudi u dijelu Seoula počeli napadati jedni druge bez razloga. U strahu i oprezu od zombija, Joon Woo je u prvom dijelu filma zatočen u svom stanu. Nosi se s problemima kao što su ograničene namirnice, nestanak wi-fi i mobilnog signala, nestanak struje, te na kraju i prekid vode. Na kraju snaga, sreće preživjelu djevojku Yoo Bin i zajedno počinju aktivno tražiti izlaz iz situacije. #ALIVE se pokazao boljim izborom od filma Train to Busan 2, koji je izašao prošlog tjedna kao loš nastavak na izvrsni prvi film.

HIGH AND LOW: THE WORST (Akcija; Japan)

High and Low: The Worst je najnoviji film u japanskoj akcijskoj franšizi koja se sastoji od TV serije, filmova, glazbe, mobilnih igara, knjiga, mange i dr. Unatoč tome što je četvrti po redu, film uspijeva ispuniti očekivanja i kao samostalno djelo. Radnja je smještena u svijetu srednjoškolskih organizacija koje osim nabrijanošću i borilačkim vještinama oduševljavaju i vizualno - frizurama i stilom odjevanja. Za razliku od bandi, junaci priče nisu delikventi već djeluju s principima i žive prema vrijednostima kao što je prijateljstvo. Iako se franšiza promovira kao ona u kojoj je svaki lik glavni lik, u najnovijem filmu se najviše ističe Fujio Hanaoka koji želi ujediniti frakcije i zasjesti na vrh vlastite škole.

HER BLUE SKY (Animirani film, Drama; Japan)

Japanski animirani film Her Blue Sky donosi priču o životu dvije sestre trinaest godina nakon tragične nesreće u kojoj su ostale bez roditelja. Mlađa sestra Aoi danas je srednjoškolka s planovima za odlazak u Tokyo kako bi oslobodila tereta stariju sestru Akane. Aoi se bavi glazbom još od kad joj je u nju probudio interes danas bivši dečko njezine sestre, Shinnosuke. U priču ulazi nadnaravni element kada se 18-godišnja verzija Shinnosukea pojavi dok Aoi svira na bas gitari. Od tog trenutka na površinu počinju izlaziti osjećaji glavnih likova koji su dugo vremena bili zatomljeni. Iako film ne udara nove temelje, nastao je u iskusnim rukama. Film se vodi kao alternativna priča u odnosu na poznati TV anime The Flower We Saw That Day (2011) jer dijeli isti grad, Chichibu, kao mjesto radnje. To naravno nije mala stvar s obzirom na to da su mnoge lokacije postale turistički hotspotovi zahvaljujući vjernom upriličavanju u animiranim djelima. Osim grada, dva animirana djela imaju istog režisera (Tatsuyukia Nagai) i istu osobu zaduženu za dizajn likova (Masayoshi Tanaka). Na kraju, za scenarij je zaslužna Mari Okada, koja je napisala i priču filma Hanasaku Iroha: Home Sweet Home, jednog od osobnih favorita.

ROMANCE DOLL (Drama; Japan)

O japanskoj kinematografiji se od davnih dana piše kao o prijestolnici motiva seksa i smrti, barem što se tiče njihovih sirovijih formi. Romance Doll uspijeva u istom trenutku prikazati oboje - smrt za vrijeme seksa. Unatoč neobičnoj situaciji, do kraja filma postaje jasan prirodni slijed koji je doveo do takvog raspleta događaja. Ta prva scena budi interes koji nas drži kroz glavni dio filma u kojem pratimo Tetsua Kitamuru i njegov rad u tvrtki koja se bavi izradom seks lutki. Za razliku od neugode koja se veže uz temu seksualnih pomagala, Romance Doll tretira predmet radnje bez nezrelih šala i s ozbiljnošću koja priliči poslovnom životu.

THE ISLAND OF CATS (Drama; Japan)

U filmu The Island of Cats gledamo 70-godišnjeg Daikichija i njegove preostale dane na malom otoku na kojem brojne mačke uživaju u slobodi prirode. Nakon što mu je žena preminula, Daikichi provodi dane s prijateljima iz djetinjstva i mačkom imena Tama. The Island of Cats donosi mir gledatelju kakav se može naći samo u japanskoj kinematografskoj kategoriji poznatoj kao slice of life. O njoj smo detaljnije pisali u osvrtu na anime koji je obilježio prošlo desetljeće. U ovom slučaju, SOL ćemo ukratko opisati kao dramu bez dramatičnih događaja. The Island of Cats nije film za koji se treba spremati, štoviše, idealno je upaliti ga i pustiti ga kao pozadinu u jednom opuštajućem popodnevu.

LUCKY GRANDMA (Drama, Komedija; Kina)

U Chinatownu u New Yorku, 80-godišnja udovica (Tsai Chin) se nađe u sukobu s lokalnim gangsterima. Kako bi riješila taj problem, s ukradenim novcem poseže za tjelohraniteljskim uslugama druge grupe lokalnih gangstera. Lucky Grandma je izniman po tome što Tsai Chin fenomenalnim nastupom gradi lik koji se može doživjeti kao cjelovita starija osoba, a ne kao predmet žaljenja. Iako je u potpunosti na kineskom jeziku, film nije nastao u kineskoj produkciji. To je u jednu ruku pozitivna stvar s obzirom na to da nema uobičajene sinkronizacije kineskog na kineski koja se provodi zbog razlika između dijalekata i mandarinskog kineskog.

GUNDALA (Superheroji; Indonezija)

Rečenica "gledati Indonezijski film" danas i dalje zvuči kao da ju je netko izrekao za vrijeme igre Istina ili Izazov. Budete li voljni zakoračiti u te vode, zahvaljujući univerzalno prepoznatljivoj superherojskoj tematici, kao prvi film može poslužiti Gundala ("Grom" na javanskom jeziku). Film je nastao prema liku iz stripa iz 1969. godine, te predstavlja prvi film u filmskom svemiru BumiLangit (BCU). Film počinje s origin dijelom priče i pokazuje nam kako je glavni junak Sancaka dobio svoje moći. Zbog straha od grmljavine, Sancaka postaje svjestan svojih moći tek godinama poslije kada dođe u sukob s zločinačkom organizacijom Pengkora i njegovih ubojica. S budžetom od 2.1 milijun dolara, Gundala postiže izvrsne rezultate, među kojima je najistaknutiji onaj koji se tiče karakterizacije glavnog zlikovca.

SPUTNIK (SF, Horor, Triler; Rusija)

O Sputniku smo nedavno pisali u osvrtu na najnoviji ruski SF, te smo ga izabrali kao najboljeg među njima. Priča počinje 1983. godine, u posljednjem desetljeću Hladnog rata, nakon što se dva ruska kozmonauta zbog incidenta u orbiti vrate na Zemlju. Jedan od njih u sebi nosi vanzemaljsko biće, što je kritiku podsjetilo na kultni Alien. Za razliku od Aliena, biće u Sputniku je gotovo kroz cijeli film u zatočeništvu. Zbog toga do izražaja ne dolaze elementi horora kakve bi imali da se radi o opasnom biću na slobodi. Zauzvrat, napetost se postiže kroz odnose likova.

BEYOND THE VISIBLE - HILMA AF KLINT (Dokumentarni film, Biografski film; Njemačka, Švedska)

Prvi izbor onih u potrazi za novim znanjem će nesumnjivo biti dokumentarni film o Hilmi af Klint (1862-1944), švedskoj umjetnici čiji značaj još nije dosegao razinu koja joj pripada. Hilma je nakon smrti u oporuci ostavila preko 1200 apstraktnih djela i 25000 stranica u bilješkama i skicama, s odredbom da moraju ostati tajna barem dvadeset godina nakon njene smrti. Prva međunarodna izložba je održana 1984. godine, četrnaest godina nakon što je Muzej moderne umjetnosti u Stockholmu odbio donaciju njenog opusa. Značaj Hilme af Klint leži u tome što je svoje prvo apstrakno djelo, i prvo u svijetu, naslikala 1906. godine, pet godina prije Vasilija Kandinskog za kojeg se donedavno mislilo da je prvi pionir tog svijeta. Beyond the Visible - Hilma af Klint je prezentiran na zanimljiv i vizualno bogat način koji za vrijeme gledanja budi i iščekivanje nastavka priče o njenom životu i nastavka prikaza njenog opusa.