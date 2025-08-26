Serija Blade Runner od sljedeće godine

Glumi će Michelle Yeoh, a radnja se odvijati 50 godina nakon filma iz 2017. Još jedan pokušaj eksploatacije legendarnog SF noira ili vrijedan prilog distopiji?

Bug.hr utorak, 26. kolovoza 2025. u 16:52
Nikad više Roya Battyja (Rutger Hauer) i njegovih legendarnih
Nikad više Roya Battyja (Rutger Hauer) i njegovih legendarnih "suza na kiši"...

Treći uradak u svijetu Blade Runnera bit će streaming miniserija na Amazon Prime Videu, a njezino objavljivanje je zakazano za 2026. godinu.

Serija pod nazivom Blade Runner 2099 dobila je zeleno svjetlo još 2022., a režiser je trebao biti Ridley Scott koji je i režirao izvrstan original iz 1984.

Glavnu ulogu ima Michelle Yeoh (Sve u isto vrijeme; Tigar i zmaj), a također će se pojaviti Hunter Schafer (Euforija, Igre gladi), Tom Burke (Black Bag, Furiosa: Pobješnjeli Max) i Dimitri Abold (Warrior Nun,  Igre gladi).

Vrlo malo se zna o seriji osim činjenice da će se radnja odvijati 50 godina nakon filma Blade Runner 2049 te da će imati šest epizoda.

Ridley Scott je sada uključen kao izvršni producent, a šuška se da će režirati „barem jednu ili više epizoda“.

Nije poznato li redatelj Blade Runnera 2049 Denis Villeneuve na ikoji način povezan s ovom serijom niti prethodne zvijezde kao Harrison Ford, Ryan Gosling ili Ana de Armas.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi