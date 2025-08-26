Serija Blade Runner od sljedeće godine

Glumi će Michelle Yeoh, a radnja se odvijati 50 godina nakon filma iz 2017. Još jedan pokušaj eksploatacije legendarnog SF noira ili vrijedan prilog distopiji?

Treći uradak u svijetu Blade Runnera bit će streaming miniserija na Amazon Prime Videu, a njezino objavljivanje je zakazano za 2026. godinu.

Serija pod nazivom Blade Runner 2099 dobila je zeleno svjetlo još 2022., a režiser je trebao biti Ridley Scott koji je i režirao izvrstan original iz 1984.

Glavnu ulogu ima Michelle Yeoh (Sve u isto vrijeme; Tigar i zmaj), a također će se pojaviti Hunter Schafer (Euforija, Igre gladi), Tom Burke (Black Bag, Furiosa: Pobješnjeli Max) i Dimitri Abold (Warrior Nun, Igre gladi).

Vrlo malo se zna o seriji osim činjenice da će se radnja odvijati 50 godina nakon filma Blade Runner 2049 te da će imati šest epizoda.

Ridley Scott je sada uključen kao izvršni producent, a šuška se da će režirati „barem jednu ili više epizoda“.

Nije poznato li redatelj Blade Runnera 2049 Denis Villeneuve na ikoji način povezan s ovom serijom niti prethodne zvijezde kao Harrison Ford, Ryan Gosling ili Ana de Armas.