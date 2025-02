Šest golemih filmskih promašaja

Filmska industrija je nepredvidljiva. Jedan veliki hit može promijeniti sudbinu studija, omogućiti snimanje niza rizičnih projekata i donijeti milijarde dolara profita. S druge strane, jedan katastrofalan promašaj može baciti cijelu kompaniju na koljena, otjerati je u bankrot ili zauvijek promijeniti način na koji se financiraju filmovi unutar nje.

New Line Cinema, primjerice, bio je studio koji je desetljećima funkcionirao kao neovisna produkcijska kuća, postavši pritom sinonim za uspjeh zahvaljujući franšizama poput Strave u Ulici Brijestova (A Nightmare on Elm Street) i Gospodara prstenova (Lord of the Rings). No, 2007. godine odlučili su uložiti gotovo 200 milijuna dolara u adaptaciju dječjeg romana Zlatni kompas. Film se nije pokazao ni približno uspješnim koliko su se nadali (70 milijuna dolara zarade na blagajnama američkih kina), a rezultat je bio gubitak neovisnosti – studio je apsorbirao Warner Bros. i New Line je prestao postojati kao samostalna sila u Hollywoodu.

Sličnu sudbinu doživio je i legendarni studio United Artists, koji je nekoć bio dom sineasta poput Chaplina i Wellesa. No, 1980. godine, odlučili su uložiti sve u epski (anti)vestern Michaela Cimina, Vrata raja (Heaven’s Gate, 1980.). Snimanje je bilo obilježeno prekoračenjem granica budžeta, kašnjenjima i kontroverzama (uključujući optužbe za zlostavljanje životinja na setu), a film koji je trebao biti remek-djelo – pokazao se kao neviđeni financijski fijasko. Budžet od 36 milijuna dolara nije ni izbliza pokriven zaradom od mizernih 3,5 milijuna. Studio je, posljedično, prodan MGM-u, a Vrata raja postala je sinonim za katastrofu unutar filmske industrije.

Ali zašto su neki filmovi toliki promašaji? Financijski neuspjeh filma često nije samo rezultat lošeg scenarija ili režije – ponekad su ključni faktori loš marketing, krivo odabrano vrijeme premijere, promjene u ukusu publike ili, jednostavno, splet nesretnih faktora.

Filmski studiji koriste sve moguće metode kako bi umanjili gubitke, uključujući i famozno „holivudsko knjigovodstvo“. Ipak, postoje filmovi koji su toliko neuspješni da čak ni kreativno računovodstvo ne može sakriti njihov podbačaj – filmovi koji su uništili studije, bankrotirali investitore ili, kao što je to slučaj s Vratima raja, čak i privremeno „ugasili“ čitav jedan žanr. Neki su autori bili ikarovski ambiciozni, drugi su lansirali film u pogrešno vrijeme, a treći su, čini se, radili na projektima osuđenima na propast od samog početka.

Bilo kako bilo, donosimo vam popis nekih od najzanimljivijih filmskih promašaja kako bi ih mogli pogledati! Ili ih nemojte pogledati. Nije ih pogledao niti itko drugi.

Joker: Ludilo u dvoje (Joker: Folie à Deux, 2024.)

Riječ je o nastavku hvaljenog i vrlo popularnog filma Joker iz 2019. godine, koji prati Arthura Flecka (Joaquin Phoenix) nakon uhićenja i smještanja u bolnicu Arkham State gdje upoznaje Lee Quinzel (Lady Gaga) s kojom razvija kompleksan odnos. Film je jedinstven po tome što je predstavljen kao mjuzikl, integrirajući stare glazbene brojeve u radnju. Čim je krenuo u kino distribuciju doživio je negativne kritike (s groznih 31% na Rotten Tomatoesu), a mnogi su kritizirali upravo glazbene segmente i smatrali čitav nastavak nepotrebnim.

Produkcijski budžet filma iznosio je od 190 do 200 milijuna dolara, što je značajno više od 60 milijuna dolara koliko je koštao prvi film. Unatoč visokim očekivanjima, drugi je Joker zaradio oko 207 milijuna dolara na svjetskim kino blagajnama, jedva pokrivajući budžet.

Napomenimo – ukoliko film u kino dvoranama zaradi novac približan budžetu, isti se smatra financijskim neuspjehom obzirom da uz sami budžet postoji i čitav niz troškova koje snosi produkcijska kuća. No, svi sljedeći filmovi na listi imat će daleko veću amplitudu na relaciji uloženo-zarađeno.

Cats (2019.)

Tko je, pobogu, mislio da je ovaj film dobra ideja?

Cats je filmska adaptacija istoimenog mjuzikla Andrewa Lloyda Webbera, koji se pak temelji na zbirci pjesama T.S. Eliota. Ako ste pogledati foršpan, pretpostavka je da djecu niste odveli u kino jer im niste htjeli dati materijal za noćne more – što bi mogao biti jedan od potencijalnih razloga zašto je film podbacio na kino blagajnama. S budžetom između 80 i 100 milijuna dolara, Cats je na svjetskim kino blagajnama zaradio oko 75,5 milijuna dolara, što je rezultiralo procijenjenim gubitkom od 71 milijuna (po nekim izvorima potencijalno i preko 100 milijuna).

Većina je budžeta otišla na CGI, odnosno stvaranje grozomornih mačaka od lica poznatih glumaca i slavnih ličnosti, a VFX tim je navodno radio i preko 90 sati tjedno da bi film na vrijeme dospio u kino dvorane. Također, trebalo im je šest mjeseci da pripreme foršpan što im je ostavilo četiri mjeseca za rad na ostatku filma. Čitavog filma.

Film je, nimalo iznenađujuće, naišao na pretežno negativne kritike, a mnogi ga smatraju jednim od najgorih filmova u povijesti. Vjerojatno zato što je Universal Pictures umjesto mjuzikla slučajno napravio horor.

Mars treba mame (Mars Needs Moms, 2011.)

…a nitko nije trebao ovaj uradak. Naime, nekad filmovi dožive neuspjeh kod kritike, nekad kod publike, no ovaj je film na našoj listi uspio postići i jedno i drugo.

Radnja prati devetogodišnjeg dječaka Mila koji kreće na Mars kako bi spasio svoju majku nakon što su je oteli Marsovci. Režiju potpisuje Simon Wells, a kao producent nametnuo se Robert Zemeckis. Na produkciju je utrošeno oko 150 milijuna dolara, a ovaj je animirani film na svjetskim kino blagajnama zaradio samo oko 39 milijuna, što je rezultiralo gubitkom od preko 100 milijuna dolara! Slično kao i kod Catsa, potencijalni je razlog neuspjeha u kino dvoranama to što je dizajn likova otprilike ono što se smatra pod pojmom 'jezovitog' kod Freuda. Film je nastao pod okriljem Disneyja kojem je ovo jedan od gorih promašaja, zajedno sa sljedećim filmom na listi.

John Carter (2012.)

Odmah godinu dana nakon što su izgubili 100 milijuna dolara, Disney je odlučio napraviti još i veću grešku. Naime, John Carter jedan je od najvećih financijskih promašaja u povijesti filma.

Ovaj znanstveno-fantastični spektakl (?) koštao je oko 263 milijuna dolara. Na blagajnama kino dvorana, film je zaradio približno 284 milijuna, što je nakon uračunavanja ogromnih marketinških troškova dovelo do procijenjenog minusa od vrtoglavih – 200 milijuna dolara! Ovaj neuspjeh doveo je pak do otkazivanja planiranih nastavaka i ostavke tadašnjeg šefa Walt Disney Studija, Richa Rossa.

Naslovni junak priče je ratni veteran John Carter (Taylor Kitsch) koji je neobjašnjivo transportiran na Mars (možda je Mars ključ Disneyjevih problema). Tamo protiv svoje volje postaje upleten u sukob epskih proporcija između lokalnih stanovnika, a susreće i princezu koja očajnički traži spasitelja. Za razliku od princeze, Johna Cartera ništa nije spasilo.

Film je inače adaptacija knjige Marsovska princeza, ali studio je (valjda zbog prošlogodišnjih trauma) odlučio izbjeći riječ 'Mars' što ih je ostavilo s 'Princeza'. 'Princeza', izgleda, ne bi bio popularan naziv za ciljanu publiku filma, pa je konačno ime Disneyjevog promašaja ambigvitetni 'John Carter'. Takav naziv, dakako, nimalo ne upućuje gledatelja na to da je riječ o epskom SF filmu jer se pod istim imenom može kriti i, npr., turobna europska drama. Također, Disney je, prema određenim izvorima, vjerovao da bi seksipil Taylora Kitscha mogao privući žene da pogledaju film – s obzirom na to da je glumac većinu filma golog torza. „Budući da Hollywood vjeruje da su žene nesklone znanstvenoj fantastici, 'Mars' je izbačen iz naslova“, stoji u članku koji opisuje zamršeni proces imenovanja filma. Poprilično bizarno.

Final Fantasy: The Spirits Within (2001.)

Sjeća li se netko ovog filma s polica hrvatskih videoteka?

Final Fantasy: The Spirits Within je animirani znanstvenofantastični film iz 2001. godine, režiran od strane Hironobua Sakaguchija, tvorca popularne franšize Final Fantasy. Radnja filma smještena je u postapokaliptičnu budućnost gdje znanstvenica dr. Aki Ross i njezin tim nastoje spasiti Zemlju od invazije misterioznih izvanzemaljskih entiteta. Drugim riječima, radnja je gotovo pa nepovezana sa uspješnim videoigraćim serijalom.

S budžetom od približno 137 milijuna dolara, Final Fantasy: The Spirits Within je na kino blagajnama diljem svijeta zaradio oko 85,1 milijun dolara. Ovaj značajan financijski gubitak doveo je do zatvaranja studija Square Pictures, odgovornog za produkciju filma.

Inače, Square je imao ideju da model glavnog lika u filmu iskoristi i za druge uloge u budućim filmovima stvorivši na taj način svojevrsnu „digitalnu“ glumicu. Istaknutu ideju odlučili su promovirati photoshootom junakinje u bikiniju. Japan.

Otok boje krvi (Cutthroat Island, 1995.)

Na zadnje mjesto ovog popisa mogao je doći čitav niz naslova. Neki od favorita bili su Bojni brod (Battleship, 2012.), film koji je baziran na igri „potapanja brodova“ – što je vjerojatno samo po sebi dovoljno da se uvrsti na listu, ili Stanje pripravnosti (XXX: State of the Union, 2005.), odnosno „XXX na kvadrat“ – zato što je nastavak akcijskog filma s Vinom Dieselom bez Vina Diesela te je u izvornom naslovu zaista imenovan „XXX na kvadrat“. No, odlučili smo se ipak za rekordera među gubicima.

Naime, Otok boje krvi, pustolovni film iz 1995. godine, bio je apsolutno najveći filmski podbačaj u povijesti sve do 2012. kada je tron preuzeo John Carter. Priča prati Morgan Adams (Geena Davis), gusaricu koja nasljeđuje brod pokojnog oca i trećinu karte što vodi do zakopanog blaga na otoku Cutthroat. Film je režirao Renny Harlin, a produkcija je bila prožeta brojnim problemima, uključujući povećane troškove zbog raskošne scenografije i kostimografije te snimanja na lokacijama.

Budžet filma procijenjen je na 98 milijuna dolara, a, unatoč visokim očekivanjima, sa blagajna kino dvorana slilo se svega 18 milijuna dolara. Uskladimo li procijenjeni financijski gubitak s inflacijom, dobit ćemo gubitak u protuvrijednosti 210 milijuna dolara u današnjem novcu. Nimalo ne iznenađuje činjenica da je Carolco Pictures, kojem je očajno trebao hit, ubrzo bankrotirao.

Dakako, filmskih priča nalik onima koje smo opisali na ovoj listi zaista je puno, a mi smo prenijeli samo neke od njih. Ukoliko vas zanima još filmskih promašaja, možete baciti oko na Titan: A.E., Battlefield Earth, The Adventures of Pluto Nash, Lone Ranger, Monster Trucks, Superman IV i mnoge druge.