Svečano otvoren 28. Animafest Zagreb 2018

Ceremonijom svečanog otvaranja u kinu Europa sinoć je započeo 28. Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb, u sklopu kojeg će od 4. do 9. lipnja u kinima Europa, Tuškanac i Kinoteka te na brojnim drugim gradskim lokacijama biti prikazano 400 umjetničkih animiranih filmova. Najznačajniji hrvatski filmski festival te jedan od četiri vodeća festivala animacije u svijetu u ime gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, otvorila je njegova posebna izaslanica, pročelnica Ureda za kulturu Grada Zagreba Ana Lederer.

Kao i svake godine Animafest nudi bogat program s pregledom vrhunskih ostvarenja u svjetskoj animaciji. Ovogodišnji festival obilježavaju dvije važne obljetnice: dvjesto godina od kreiranja lika Frankensteina te pedeset godina Profesora Baltazara. Najuspješniji animirani projekt Hrvatske i Zagreba doživio je pola stoljeća i probleme još uvijek rješava na nenasilan način te nam svima može biti uzor, posebno nama koji se bavimo politikom. Govoriti o Profesoru Baltazaru nemoguće je bez da se prisjetimo velikog umjetnika Zlatka Boureka koji nas je nedavno napustio. Do animiranog filma se u Zagrebu osobito drži i veliko mi je zadovoljstvo što je i ova godina uspješna za domaće autore i producente s 18 hrvatskih radova. Svim gostima želim ugodan boravak u Zagrebu, Zagrepčanima i Zagrepčanima sjajan festivalski provod, a nagrade Animafesta neka i ove godine osvoje najbolji filmovi. Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb proglašavam otvorenim – rekla je Lederer.

U potpuno ispunjenoj dvorani kina Europa uglednim gostima međunarodne animacijske scene, izaslanici Ministarstva kulture Republike Hrvatske gospođi Vjeri Matković i drugim uzvanicima obratili su se i Daniel Rafaelić, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, Daniel Šuljić, umjetnički ravnatelj Animafesta, te Matea Milić i Paola Orlić, producentice Festivala. Istaknuli su kako na Animafest ove godine stiže rekordnih 250 gostiju te će biti prikazano, također rekordnih, 400 filmova.



Na svečanom otvaranju dodijeljene su Nagrada za životno djelo Paulu Fierlingeru, Nagrada za izniman doprinos proučavanju animacije Paulu Wellsu te Nagrada za najbolju školu animacije Kalifornijskom institutu za umjetnost (CalArts). Nagradu za najbolju školu animacije koju dodjeljuje Selekcijska komisija Studentskog natjecanja preuzeli su Pia Borg i Alexander Stewart, profesori na Fakultetu eksperimentalne animacije u sklopu CalArtsa.

Retrospektiva filmova škole CalArts, među čijim je pokretačima bio i Walt Disney, na rasporedu je u srijedu 6. lipnja u Kinu Tuškanac (15:30).

Jedan od vodećih stručnjaka s područja modernog i suvremenog proučavanja animacije Paul Wells na Nagradi za izniman doprinos proučavanju animacije zahvalio se riječima:

Kada sam se počeo baviti ovim područjem napravio sam seriju o hororu i počeo pisati o animaciji. Britanske novine Daily Mail koje predstavljaju Britaniju u njenom „najboljem svjetlu“, kao kolonijalnu i imperijalnu silu, tada su mi rekle da tratim vrijeme jer pišem o animaciji i hororu. A pogledajte gdje smo danas – kazao je Wells aludirajući na tematski program ovogodišnjeg Animafesta.

Wells je glavni govornik znanstvenog skupa Animafest Scanner V koji se 5. i 6. lipnja od 10 do 17 sati odvija u Institutu Balassi (Augusta Cesarca 10). Nagradu mu je uručio vijećnik Animafesta Nikica Gilić, koji je u govoru naglasio kako je naslov jedne Wellsove knjige ujedno i njegov životni motto – razumijevanje animacije.

Istinski klasik svjetske animacije Paul Fierlinger (82), koji se samo zbog Animafestove Nagrade za životno djelo i poštovanja koje gaji prema zagrebačkom festivalu odlučio na svoj posljednji let preko Atlantika, primivši nagradu rekao je:

Otkad sam bio počasni gost na Animafestu 2004. godine, posjetio sam mnoge festivale diljem svijeta, no nakon nekog vremena postalo mi je naporno pa sam prestao 'igrati igru', nije mi se sviđalo natjecanje i mnogo toga što ide uz festivale. Nagrada me doista iznenadila. Iako zbog godina već dugo nisam putovao, ipak sam odlučio doći u Zagreb. Ovo je takav egotrip da nisam mogao ne doći - našalio se Fierlinger.



Kao što je Mozart, koji je bio neshvaćen u vezi svoje glazbe, rekao da će ga Pražani uvijek poznavati, tako se i ja osjećam u vezi Zagreba. Hvala vam što ostajete vjerni sebi. Ovo će uvijek biti moj omiljeni festival i hvala vam što ste me se sjetili - naglasio je.

U utorak 5. lipnja u 15:30 u Kinu Europa prikazuje se retrospektiva Fierlingerovih radova, uz razgovor s autorom, a već večeras publika je na Animafestovom Open Airu u Ljetnom kinu Gradec mogla uživati u njegovom vjerojatno najpoznatijem filmu i pobjedniku Animafesta – Mojem psu Tulipu.



Nagradu Paulu Fierlingeru uručila je predsjednica Vijeća Animafesta Margit Antauer, naglasivši kako nagradu ponovno dobiva jedan od njezinih prijatelja. Citirala je iz Fierlingerova intervjua nastalog povodom prvog posjeta Zagrebu, u kojemu kaže kako su filmovi Zagrebačke škole bile nedostižan uzor 1960-ih. Antauer je također u govoru spomenula i nedavno preminulog Zlatka Boureka.



Nakon predstavljanja članova žirija, ceremonija, koju je u režiji Marija Kovača scenografski obilježila proslava 50. obljetnice serije Profesor Baltazar, okončana je zajedničkim ispijanjem Baltazarova napitka iz epruvete, projekcijom filmova Velikog natjecanja kratkometražnog filma 1 te razgovorom s autoricama Alice Saey (Mark Lotterman – Happy), Jelenom Oroz (Dva na dva) i Mónicom Santos (Između sjena). Pridružio im se i producent filma Između sjena Nuno Amorim. Razgovor je vodio stalni Animafestov suradnik, francuski popularizator i kritičar animacije Alexis Hunot.



Nakon ceremonije goste Animafesta na partyju u Story Supercaffeu u ritmu disco glazbe zabavljao je DJ Mario Kovač.