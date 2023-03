Totalni trijumf filma "Sve u isto vrijeme": sedam Oscara za ludu gonzo avanturu

Ovogodišnja dodjela Oscara završila je bez velikih iznenađenja i može se reći da su se više-manje ispunila predviđanja filmskih kritičara. I doista, znanstveno-fantastična komedija "Sve u isto vrijeme" pobrala je čak sedam kipića od ukupno 11 nominacija, njemački film "Na zapadu ništa novo" osvojio je četiri Oscara, a dva je dobio "Kit", među kojima i onaj za najbolju mušku ulogu koja pripada Brendanu Fraseru.

Uz nagrade za najbolji film i najbolju žensku glavnu ulogu, gonzo avantura o kinesko-američkoj vlasnici praonice rublja koja se bori s revizijom porezne uprave i međudimenzionalnim napadačima, film "Sve u isto vrijeme" pobrao je priznanja i u kategorijama režije, sporedne muške i ženske uloge, originalnog scenarija i montaže.

Bila je to noć velikog uspjeha za A24, indie studio koji je ovaj ludi film pogurao do impresivnih 100 milijuna dolara zarade na kino blagajnama; riječ je ogromnom postignuću u vrijeme kada je tržište arthouse filmova drastično smanjeno. Istom studiju uspio je rijedak pothvat; naime njegovi glumci osvojili su sve četiri glumačke nagrade: tri protagonistima filma "Sve u isto vrijeme" (Michelle Yeoh, Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis) i već spomenuti Brendan Fraser za glavnu ulogu u "Kitu".

Sa svojom multiverzumskom pričom i neuobičajenim detaljima, "Sve u isto vrijeme" predstavlja radikalan odmak od klasične ponude koja je povijesno dominirala Oscarima, što samo znači da su se odnosi snaga u Akademiji filmskih umjetnosti dramatično promijenili posljednjih godina.

U jeku kontroverze #OscarsSoWhite, nakon što nijedan obojeni glumac nije nominiran dvije uzastopne godine, Akademija je 2016. napravila veliki pomak kako bi diverzificirala glasače i pomladila članstvo koje sad uključuje više obojenih ljudi i žena. Stoga i ne čudi što je Michelle Yeoh ("Sve u isto vrijeme") postala prva Azijatkinja koja je proglašena najboljom glumicom. Oscara je dobila nakon duge karijere u akcijskim filmovima poput "Crouching Tiger Hidden Dragon" i "Yes, Madam".

Njemački "Na zapadu ništa novo" bio je nominiran je za Oscara u devet kategorija, uključujući one za najbolji film i najbolji međunarodni film. Drama Edwarda Bergera prema romanu Ericha Marie Remarquea osvojila je Oscara za najbolji međunarodni film, najbolju kinematografiju, najbolji produkcijski dizajn i najbolju originalnu glazbu skladatelja Volkera Bertelmanna.

Oscara za najbolji adaptirani scenarij osvojio je film "Women Talking", nagrada za vizualne efekte pripala je filmu "Avatar: Put vode", najboljom originalnom pjesmom proglašena je "Naatu Naatu" iz filma "RRR", a najbolji zvuk može se čuti u filmu "Top Gun: Maverick"

Najbolji dugometražni animirani film je Netflixov "Pinokio" Guillerma Del Tora, a kratki "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse". Oscar u kategoriji za najboljeg dokumentarnog filma osvojio je "Navalny", a najbolji kratkometražni dokumentarac je "The Elephant Whisperers". Najboljom je proglašena šminka i frizura u "Kitu", a žiri je najviše dojmila kostimografija u filmu "Black Panther: Wakanda zauvijek".

Svečana dodjela nagrada i ove se održala u Dolby Theatru u Los Angelesu, a priredbu koja je trajala tri i pol sata vodio je komičar i glumac Jimmy Kimmel. Nije pretjerivao s humorom, ali se više puta osvrtao na šamar koji je obilježio lanjsku dodjelu Oscara.

Liste svih kandidata i osvajača nagrada možete pogledati ovdje.