U razvoju su novi TV nastavci Batmana, ali što je s drugim nastavkom filma?

Izvor: The Batman/Youtube

Nakon uspjeha HBO-ove serije The Penguin, čini se da možemo očekivati nove televizijske serije smještene u svemir Matta Reevesa. Osim duge stripovske povijesti, Batman iza sebe ima mnogobrojne animirane i igrane filmove te videoigre koje nude radikalno različite interpretacije ovog lika, pa se, tako, Batman Adama Westa uvelike se razlikovao od Batmana Roberta Pattinsona. Osim toga, i Batmanovi su neprijatelji uvijek bili pogodan materijal za zanimljive priče i kompleksne protagoniste.

Ovo je prošle godine dokazao The Penguin, jedna od najuspješnijih televizijskih serija 2024. godine, premda se trenutno čini da je HBO trenutno nema u planu obnoviti za drugu sezonu, posebno jer je nedavno na Emmyje prijavljena u kategoriji limitirane serije. Ipak, očekuje se da će se Colin Farrell vratiti u budućim filmovima. Također, HBO je i dalje zainteresiran za istraživanje drugih potencijalnih serija unutar istog svijeta. Showrunnerica serije The Penguin, Lauren LeFranc, izjavila je za Deadline da se počinje razmatrati prostor za druge spin-off serije povezane s Batmanom. Otkriveno je da su drugi projekti unutar Batmanova svijeta Matta Reevesa trenutno u razvoju, ali konkretni detalji su i dalje nepoznati. Ono što je poznato je da u toj verziji svijeta već postoje likovi poput Jokera, Riddlera i Catwoman — svi potencijalno idealni kandidati za vlastite limitirane serije.

HBO je ranije paralelno radio i na drugim projektima smještenima u Gotham, uključujući serije fokusirane na policijski odjel Gotham Cityja i Arkham Asylum. No, ti su projekti na kraju otkazani ili barem stavljeni na čekanje. Moguće je, doduše, da se ponovno pokrenu. U svakom slučaju, HBO-ovo zanimanje za daljnji razvoj serija unutar Reevesovog svijeta ulijeva nadu onima koji su se bojali da The Batman: Part II možda neće ni biti realiziran. Film je više puta odgođen, što je potaknulo nagađanja da bi novo vodstvo DC-a moglo sve odbaciti u korist drugih projekata. Ipak, bilo bi malo vjerojatno da bi HBO i dalje ulagao resurse u razvoj novih serija unutar tog vrlo specifičnog, samostalnog svijeta kada on više ne bi postojao.

Ovo sugerira da Reevesova kreacija još uvijek ima svoje mjesto u DC-ovoj budućnosti, barem kao zasebna, paralelna vizija. Nakon što su prethodne vijesti tvrdile da se povlači s projekta, nedavno je ipak objavljeno da će Matt Reeves predati prvi nacrt scenarija krajem svibnja, a James Gunn je pritom potvrdio da je dobio nove informacije o filmu. Što će se točno dogoditi, pokazat će vrijeme, ali trenutno se čini da projekt ide prema planu. Vjeruje se da će snimanje započeti početkom sljedeće godine, a premijera je predviđena za 2027. godinu.