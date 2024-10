Započela produkcija igranog filma baziranog na prastaroj tekstualnoj igri The Oregon Trail

U tekućoj nam eri u kojoj igranofilmske ekranizacije stripova sve više smjenjuju ekranizacije videoigara, na red je napokon došao i The Oregon Trail.

Naime, kako otkriva The Hollywood Reporter, kultna tekstualna igra iz 1971. godine u doglednoj budućnosti bit će pretvorena u akcijsku komediju s elementima mjuzikla na tragu nedavne Barbie.

Film će režirati Will Speck i Josh Gordon (Ledom do Slave), pisanju scenarija prionut će blizanci Kenny i Keith Lucas (Juda i crni mesija) te Max Reisman, dok će se za glazbu, pak, pobrinuti Benji Pasek i Justin Paul (La La Land).

S obzirom na to da je The Oregon Trail još uvijek tek u povojima, kada će dotični osvanuti na velikim platnima, odnosno tko će tumačiti glavne uloge, trenutačno nije poznato. Baš kao ni detalji same radnje, izuzev toga da će okosnicu filma – sasvim očekivano – činiti opasno putovanje šačice smionih pionira koji će se titularnog Oregona nastojati domoći čak i pod cijenu dizenterije...