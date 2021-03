Podsvjetlosni warp-pogon – za one kojima se ne žuri

Warp pogon teoretski je mehanizam koji, barem u franšizi Zvjezdanih staza, omogućava putovanje brže od brzine svjetlosti. U znanstvenoj fantastici barijera univerzalnog ograničenja brzine u svemiru probijala bi se na način da se prostorvrijeme savija, kako bi udaljenosti koje treba prevaliti bile smanjene. To rješava, barem za potrebe ZF literature i filma, probleme s fizikom, no nije tako daleko od stvarne teorije.

Relativnost i warp pogon

Einsteinova Opća teorija relativnosti kaže kako bi ubrzanje objekata na brzinu svjetlosti zahtijevalo beskonačnu količinu energije, no to se odnosi na predmete unutar prostorvremena – ne samo prostorvrijeme, koje se može savijati, širiti ili skupljati.

Subluminalnim sferično simetričnim warp pogonom, punom snagom naprijed!

Znanstvenici danas imaju dokaze da se prilikom razdoblja inflacije, u ranoj dobi našeg svemira, prostorvrijeme širilo i brže od brzine svjetlosti – što je dozvoljeno unutar Opće relativnosti. Također, Einsteinovi postulati relativnosti dozvoljavaju i kretanje brzinama većima od brzine svjetlosti, ali imaju problem s prelaskom te barijere, za koji je potrebna beskonačna energija. No, warp pogonima može se u teoriji putovati iznad ili ispod brzine svjetlosti, što je pokušao pojasniti meksički fizičar Miguel Alcubierre 1994. godine.

Alcubierreov pogon

Alcubierre je pokazao kako je unutar Opće relativnosti moguće lokalno promijeniti geometriju prostora na način da se on ispred teoretske letjelice skuplja, a iza nje širi. Tako bi se svemirski brod ili putnik našao u situaciji u kojoj bi, zajedno s prostorom, putovao (ako treba) i brže od svjetlosti. Problem s ovim egzotičnim rješenjem jest što bi ono zahtijevalo ogromne količine "negativne energije" koju današnja fizika ne poznaje, a i krši neke druge zakone poput onoga o očuvanju količine energije.

Shematski prikaz Alcubierreovog pogona

No, prije nekoliko se mjeseci pojavilo moguće teoretsko rješenje tog problema, pa tu dolazimo, nakon podužeg uvoda, i do ključne informacije – fizičari Alexey Bobrick i Gianni Martire ovih su dana objavili svoj znanstveni rad nazvan "Predstavljanje fizikalnog warp pogona", koji je sada prihvaćen i objavljen u časopisu IOPScience.

Warp na temelju poznate fizike

Ovaj rad rješava problem warp pogona na slična način. Zamišlja se lokalni "mjehur" u kojem bi se nalazili svemirski brod ili putnici. Taj "mjehur" sastoji se od vlastitog prostorvremena unutar kojeg vrijeme i prostor putnicima izgledaju "normalno", a cijeli se kreće kroz vanjsko prostorvrijeme, u kojem vrijeme teče drugačije. Samim time radi se o warp pogonu kojem se može kontrolirati brzina (ponovno, u teoriji).

Svemirski brod u prostorvremenskom "mjehuru"

Ono što je posebno zanimljivo jest da Bobrick i Martire tvrde, a prihvatili su to i recenzenti rada, da bi se ovakav warp pogon, s mogućnošću kretanja sporije od brzine svjetlosti, u principu mogao izraditi na temelju danas fizici poznatih principa. Njihov rad postavlja matematičke temelje za tzv. subluminalni sferično simetrični warp pogon, no do stvarne primjene njihove teorije u praksi još ćemo se načekati.

Za dodatno objašnjenje rada Bobricka i Martirea možete pogledati i izvrstan video teorijske fizičarke Sabine Hossenfelder, objavljen nakon što je rad prvi puta ugledao svjetlo dana: