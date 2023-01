Panasonic predstavlja LUMIX S5IIX i LUMIX S5II fotoaparate bez zrcala

Pored poboljšanog autofokusa, novi uređaji dolaze i sa poboljšanim sustavom stabilizacije slike Active I.S. i novorazvijenim full-frame CMOS senzorom od 24 megapiksela

Panasonic s ponosom najavljuje dva revolucionarna dodatka svojoj seriji fotoaparata bez zrcala LUMIX S: elegantni mat crni LUMIX S5IIX i LUMIX S5II klasičnog stila. Uz nevjerojatne performanse u snimanju fotografija i videozapisa te zadivljujuće laganu prenosivost, ovi fotoaparati s L nosačem dizajnirani su kako bi ispunili zahtjeve najambicioznijih kreatora, a istodobno predstavljaju iznimnu vrijednost za novac.

Oba modela izgrađena su oko novorazvijenog 24-megapikselnog full-frame CMOS senzora ekvivalentnog 35 mm i novog enginea za obradu slike. Senzor podržava Hybrid Phase Detection Auto-Focus, prvi na fotoaparatima LUMIX, dok novi engine pruža vrhunsku kvalitetu slike i visoke performanse snimanja videa visokog bit-ratea u rangu s fotoaparatom LUMIX S1H.

LUMIX S5IIX bit će dostupan od proljeća 2023. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.499 €, dok je LUMIX S5II dostupan već sada po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.199 €.

Oba su fotoaparata kompatibilna s cijelim postojećim asortimanom od 14 LUMIX S objektiva te objektivima kompatibilnima s L-Mount sustavom objektiva koje proizvode Panasonicovi L-Mount partneri.

Svestrani objektiv LUMIX S 14-28 mm F4-5.6 MACRO

Panasonic uz ove fotoaparate predstavlja i LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO – novi, cjenovno prihvatljivi, ultraširokokutni zum objektiv za L-Mount sustav. S rasponom zuma koji ga čini prikladnim za sve, od širokih snimaka krajolika do izražajnih portreta i mogućnosti makro snimanja za rad u krupnom planu, ovo je svestrani objektiv napravljen da nadmaši razne video i foto zadatke.

LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO sastoji se od 14 elemenata leće u 10 grupa uključujući jednu asferičnu leću ED (iznimno niske disperzije), jednu asferičnu leću, tri leće ED (iznimno niske disperzije) i jednu UHR (ultra visoki indeks loma) leća. Korištenje asferičnih leća omogućuje i oštre detalje i zadivljujući bokeh, dok tri ED leće učinkovito suzbijaju kromatsku aberaciju.

Unatoč svojoj kompaktnoj veličini i maloj masi (otprilike 345 g), LUMIX S 14-28 mm F4-5.6 MACRO može se pohvaliti 0,25x (na 14 mm) do 0,5x (na 28 mm) makro snimanjem. Koristeći prednost minimalne udaljenosti fokusiranja od 0,15 m kroz cijeli raspon zuma, može se koristiti za kadrove izbliza s prekrasnim bokehom.

Postavljanje novih standarda u performansama autofokusa na fotoaparatima LUMIX

S novim engineom za obradu slika razvijenim unutar partnerstva L2 Technology koje su stvorili LEICA i LUMIX, i novi senzor od 24 megapiksela, LUMIX S5II i S5IIX prvi su fotoaparati LUMIX koji nude hibridni autofokus s detekcijom faze (phase-detection auto-focus, PDAF).

Fotoaparati koriste novi hibridni fazni AF sustav koji kombinira PDAF s automatskim fokusiranjem s detekcijom kontrasta. Brz i pouzdan, uz mjerenje u 779 područja, novi sustav može detektirati ciljane subjekte u teškim uvjetima kao što su slabo osvjetljenje i pozadinsko osvjetljenje („kontraliht“) i, nakon što zaključa, nastavit će ih pratiti čak i ako se u kadru nalaze drugi pokretni objekti.

Dostupan je i kontinuirani AF tijekom zumiranja kao i AF mikro podešavanje.

S-R1428_S5II Daisuke Fujimura

Bogatstvo video funkcija i mogućnosti snimanja

Novi engine daje fotoaparatima LUMIX S5IIX i S5II mogućnosti video snimanja uključujući interno 4:2:0 10-bitno 6K (3:2) i 5,9K (16:9) snimanje pri 30 fps i 4:2:2 C4K i 4K pri do 60 fps, dok novi niskoprofilni sustav upravljanja toplinom omogućuje neograničeno vrijeme snimanja bez povećanja veličine tijela fotoaparata. Fotoaparati podržavaju i HFR (High Frame Rate) snimanje do 120 fps i Slow & Quick snimanje do 180 fps.

LUMIX S5IIX omogućuje 5,8K Apple ProRes snimanje na SSD putem HDMI ili USB priključka i ALL-Intra snimanje. Dodatno, S5IIX može podržati Apple Pro Res RAW video izlaz na Atomos. Također podržava žični i bežični IP streaming i USB tethering.

Profesionalne foto i video performanse

Zahvaljujući nizu novih i poboljšanih značajki, LUMIX S5IIX i S5II mogu pružiti doista zapanjujuće foto i video performanse, uključujući brzo uzastopno fotografiranje do 9 fps s mehaničkim zatvaračem i 30 fps s elektroničkim zatvaračem (sposoban za snimanje do 300 slika), način rada visoke razlučivosti od 96 megapiksela (JPEG/RAW) i dvostruku nativnu ISO osjetljivost, koja smanjuje šum i omogućuje maksimalni ISO od 51200 (204800 prošireno).

LUMIX S5IIX i S5II također se mogu pohvaliti nadograđenim sustavom stabilizacije slike za značajno poboljšanje snimanja iz ruke u širokom rasponu uvjeta i situacija. Novi sustav Active I.S. pruža vrlo stabilno video snimanje optimiziranjem vodoravne, okomite i rotacijske korekcije. Kompenzirajući čak 200% u usporedbi s konvencionalnom stabilizacijom, Active I.S. je posebno učinkovit u tradicionalno izazovnim uvjetima za snimanje iz ruke, kao što je korištenje teleobjektiva ili snimanje u hodu.

S-R1428_S5II Daisuke Fujimura

Vrhunsko rukovanje i opcije za rad s 'jednočlanom posadom'

LUMIX S5IIX i S5II nude vrlo rafinirano iskustvo snimanja, omogućujući kreatorima da postignu izvrsne rezultate uz minimalan tijek rada zahvaljujući značajkama kao što su AWB Lock, MF Assist (dostupno i za snimanje videa i fotografija) i novu funkciju Live Crop, koja snima video zapis koristeći cijelu površinu senzora, što korisniku omogućuje naknadno izrezivanje 4K i FHD slika.

LUMIX S5IIX body

Pouzdanost i povezivost – vodeći u klasi

Fotoaparati su izrađeni prema robusnim standardima za upotrebu na terenu, s prednjim i stražnjim okvirom od legure magnezija lijevanim pod pritiskom. Otporni su na polijevanje tekućinom i prašinu.

Povezivost je poboljšana u odnosu na LUMIX S5, pri čemu i LUMIX S5IIX i S5II imaju HDMI priključak pune veličine tipa A i USB 3.2 Gen 2 velike brzine, plus držač za zaključavanje kabela za sprječavanje neželjenog isključivanja. Bežična povezivost je također poboljšana, s Wi-Fi 5 GHz zajedno s 2,4 GHz za brzu i stabilnu komunikaciju s pametnim telefonima i tabletima.

Dva utora za kartice (oba UHS-II) podržavaju Relay Recording, Backup Recording i Allocation Recording, a baterija velikog kapaciteta od 2200 mAh može se puniti putem AC ili USB-a.

Buduće ažuriranje firmwarea

Korisnici će moći dodatno poboljšati performanse LUMIX S5IIX i S5II putem budućeg ažuriranja firmwarea, koje će dodati mnoštvo funkcija uključujući RAW izlaz RAW i značajku Live View Composite.

Više informacija o tom ažuriranju bit će dostupno prije njegovog objavljivanja.