Matic - robotski usisavač nove generacije

Prema pisanju The New York Times Wirecutter robotski usisavač Matic je gotovo pa revolucionarno rješenje, koje nudi savršen omjer napredne tehnologije, učinkovitosti i sigurnosti podataka.

Pametna navigacija koja oponaša čovjeka

Ono što Matic izdvaja od konkurencije jest njegova hardverska oprema. Opremljen s pet RGB kamera, neuronskim mrežama i snažnim Nvidia grafičkim procesorom, ovaj robot stvara precizne 3D mape vašeg doma u stvarnom vremenu. Za razliku od drugih modela, on ne samo da detektira prepreke, već ih i prepoznaje. To mu omogućuje da autonomno izbjegava predmete veće od 2,5 cm, poput žica, igračaka ili obuće, prilagođavajući svoju putanju baš kao što bi to učinio čovjek. Time se eliminira potreba za prethodnim pospremanjem prostora prije svakog čišćenja.

Usisavanje i brisanje u jednom

Matic nudi dvostruku funkcionalnost – istovremeno usisava i briše podove. Automatski prepoznaje vrstu površine i vrstu nereda te prilagođava način čišćenja. Njegova najveća prednost je valjak za mokro brisanje koji se samostalno podiže kada naiđe na tepih, sprječavajući njegovo vlaženje. Glavna četka redizajnirana je bez klasičnih vlakana, što je čini otpornom na zapetljavanje kose i dlaka te nježnom prema svim vrstama podova.

Svojim zaobljenim, bijelim tijelom, Matic odstupa od tradicionalnog oblika diska, a njegova visina od gotovo 20 cm daje mu bolji pregled okoline. Dizajniran je da bude tih, s razinom buke od oko 55 dB, što je tiše od uobičajenog razgovora. Ipak, njegova ključna značajka je apsolutna posvećenost privatnosti korisnika. Svi podaci, uključujući mape vašeg doma, obrađuju se isključivo na samom uređaju i nikada se ne prenose u oblak. Upravljanje je moguće putem mobilne aplikacije, ali i glasovnim naredbama te gestama, što omogućuje ciljano čišćenje bez narušavanja sigurnosti.

Jednostavnost korištenja i održavanja

Umjesto klasičnog spremnika za prašinu, Matic koristi jednokratne HEPA vrećice koje prikupljaju i suhi i mokri otpad. Svaka vrećica traje od jednog do četiri tjedna, a robot će vas sam obavijestiti kada je vrijeme za zamjenu. Baterija mu omogućuje do 2,5 sata usisavanja ili 3 sata brisanja, a kada se isprazni, samostalno se vraća na svoju kompaktnu stanicu za punjenje te nastavlja s radom gdje je stao.

Njegova cijena od 1.000 dolara (u SAD-u) u skladu je s inovativnim rješenjima, performansama i sigurnost koje nudi.