Matic - robotski usisavač nove generacije

Ovaj napredni robot koristi 3D mape, istovremeno usisava i briše, a sve podatke čuva isključivo na uređaju – daleko od oblaka

Bug.hr četvrtak, 28. kolovoza 2025. u 07:02

Prema pisanju The New York Times Wirecutter robotski usisavač Matic je gotovo pa revolucionarno rješenje, koje nudi savršen omjer napredne tehnologije, učinkovitosti i sigurnosti podataka.

Pametna navigacija koja oponaša čovjeka

Ono što Matic izdvaja od konkurencije jest njegova hardverska oprema. Opremljen s pet RGB kamera, neuronskim mrežama i snažnim Nvidia grafičkim procesorom, ovaj robot stvara precizne 3D mape vašeg doma u stvarnom vremenu. Za razliku od drugih modela, on ne samo da detektira prepreke, već ih i prepoznaje. To mu omogućuje da autonomno izbjegava predmete veće od 2,5 cm, poput žica, igračaka ili obuće, prilagođavajući svoju putanju baš kao što bi to učinio čovjek. Time se eliminira potreba za prethodnim pospremanjem prostora prije svakog čišćenja.

Usisavanje i brisanje u jednom

Matic nudi dvostruku funkcionalnost – istovremeno usisava i briše podove. Automatski prepoznaje vrstu površine i vrstu nereda te prilagođava način čišćenja. Njegova najveća prednost je valjak za mokro brisanje koji se samostalno podiže kada naiđe na tepih, sprječavajući njegovo vlaženje. Glavna četka redizajnirana je bez klasičnih vlakana, što je čini otpornom na zapetljavanje kose i dlaka te nježnom prema svim vrstama podova.

Svojim zaobljenim, bijelim tijelom, Matic odstupa od tradicionalnog oblika diska, a njegova visina od gotovo 20 cm daje mu bolji pregled okoline. Dizajniran je da bude tih, s razinom buke od oko 55 dB, što je tiše od uobičajenog razgovora. Ipak, njegova ključna značajka je apsolutna posvećenost privatnosti korisnika. Svi podaci, uključujući mape vašeg doma, obrađuju se isključivo na samom uređaju i nikada se ne prenose u oblak. Upravljanje je moguće putem mobilne aplikacije, ali i glasovnim naredbama te gestama, što omogućuje ciljano čišćenje bez narušavanja sigurnosti.

Jednostavnost korištenja i održavanja

Umjesto klasičnog spremnika za prašinu, Matic koristi jednokratne HEPA vrećice koje prikupljaju i suhi i mokri otpad. Svaka vrećica traje od jednog do četiri tjedna, a robot će vas sam obavijestiti kada je vrijeme za zamjenu. Baterija mu omogućuje do 2,5 sata usisavanja ili 3 sata brisanja, a kada se isprazni, samostalno se vraća na svoju kompaktnu stanicu za punjenje te nastavlja s radom gdje je stao.

Njegova cijena od 1.000 dolara (u SAD-u) u skladu je s inovativnim rješenjima, performansama i sigurnost koje nudi.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi