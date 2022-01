Razer Zephyr Pro – zaštitna maska s pojačivačem glasa

Želite li biti zaštićeni od virusa, pritom upadati u oči RGB rasvjetom, glasati se kao Bane ili Darth Vader, a odavati i dojam pravog gamera? Razer ima proizvod kojim možete učiniti sve to

U sklopu lanjskog CES-a Razer je predstavio koncept zaštitne maske s aktivnim filtriranjem zraka i RGB osvjetljenjem, naziva Hazel. U međuvremenu se ta maska našla i na tržištu pod imenom Zephyr i po cijeni od 99 dolara. Proizvođač kaže kako je ona u međuvremenu postala tržišni hit.

Na ovogodišnjem CES-u, koji je upravo u tijeku, predstavljena je i nova, nadograđena verzija. Razer Zephyr Pro s prethodnikom dijeli vanjski izgled, poluprozirni dizajn koji omogućava sugovorniku da korisniku maske ipak vidi dio lica, sustav filtriranja i šarenu rasvjetu – no, uz jedan bitan dodatak.

Razer Zephyr Pro, naime, donosi i pojačivač glasa, kako bi onaj tko nosi masku mogao razgovjetno komunicirati s okolinom. Osim, dakle, lakog disanja filtriranog zraka (po standardu N95), ova će maska omogućiti i da se ono izgovoreno ispod nje čuje i prema van. Možda će neke to podsjetiti na govor Dartha Vadera ili zlikovca iz Batmana, Banea, no dok ne čujemo kako pojačani glas zvuči ne možemo znati koliko je on (ne)prirodan.

Masa maske s pojačalom glasa trebala bi ostati na 206 grama, jednaka, dakle, kao i kod prethodne verzije. Pro verzija imat će iste silikonske trake za pričvršćivanje maske i ugodno prianjanje na lice, zamjenjive filtere zraka i RGB LED osvjetljenje, a dodatak pojačala koštat će oko 50% više. Kada, tijekom ove godine, Razer Zephyr Pro stigne u prodaju, koštat će 150 američkih dolara.