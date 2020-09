Safe Spacer, gadget za praćenje socijalne distance među djelatnicima

IK Multimedia, tvrtka s talijanskom adresom, razvila je prijenosni monitor Safe Spacer koji služi za praćenje socijalne distance u tvornicama, bolnicama, uredima, školama i drugim okruženjima s većim brojem djelatnika. Safe Spacer stoga nije namijenjen pojedinačnim korisnicima, jer ga oni neće imati s kim upariti. Naime, Safe Spacer reagira isključivo na prisutnost drugog Safe Spacera i to samo onda kada se korisnici međusobno približe na manje od dva metra, kolika je preporučena razdaljina između dvije osobe kako ne bi došlo do zaraze koronavirusom.

Safe Spacer dizajnom uvelike podsjeća na robustan pametni sat, osobito kada ga se koristi u kombinaciji sa silikonskom narukvicom. No on to nije, ne prikazuje točno vrijeme, ne prati otkucaje srca ni prijeđenu udaljenost tijekom dana. Na mjestu gdje se inače nalazi zaslon u boji nalaze se tek LED-ice koje će svjetlosnim signalom obavijestiti korisnika u slučaju premale razdaljine između dvije osobe. Osim svjetlosnim signalima, Safe Spacer može korisnika upozoriti i vibracijom te zvukom. Zahvaljujući tome, korisnik se može opustiti i više fokusirati na rad umjesto da svako malo provjerava svoju neposrednu okolinu.

Safe Spacer za određivanje udaljenosti između dva uređaja koristi UWB tehnologiju koja je u odnosu na Bluetooth točnija, odnosno preciznija i do 10 puta. Prednost UWB tehnologije nad Bluetoothom je i u tome što u slučaju većeg broja uređaja na istom mjestu ona neće izgubiti na preciznosti dok Bluetooth hoće. Usporedbe radi, istu tehnologiju ima i aktualni iPhone 11.

Osim oko zapešća Safe Spacer se može još nositi i oko vrata te na remenu hlača. Kako bi se mogao pravilno dezinficirati ovaj maleni gadget (47 x 42 x 16 mm, 25 g) je vodootporan prema standardu IP67. Budući je namijenjen i za djelatnike koji svoj posao obavljaju na otvorenom otporan je i na prašinu, prema standardu IP52. Predviđen je za radnu okolinu u kojoj prevladavaju temperature od -20 do + 55 stupnjeva Celzijusa.

Safe Spacer se napaja putem baterije kapaciteta 200 mAh. S jednim punjenjem može raditi oko 20 sati što je i više nego dovoljno vremena da se prođe kroz radni dan. Vrijeme koje je potrebno za ponovno punjenje ispražnjene baterije je oko tri sata. Punjenje baterije može se vršiti putem USB kabela, S-Bridgea (Access Point) ili putem S-Chargera. Potonje rješenje može istovremeno puniti do 25 Safe Spacera. S jednim napajanjem mogu se istovremeno povezati do tri S-Chargera.

Podatke koje Safe Spacer zabilježit tijekom dana moguće je bežičnim i žičnim putem sinkronizirati sa softverom te tako pratiti drže li se djetnici propisane distance ili ne. Zahvaljujući prikupljenim podatcima u slučaju zaraze koronavirusom može se odmah znati s kim je zaražena osoba sve bila u kontaktu te spriječiti daljnje prenošenje virusa. Svakom od uređaja moguće je posebno prilagoditi postavke poput željene udaljenosti, alarme upozorenja, nadgledati stanje baterije i drugo. Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.

Na tržištu će se pojaviti tijekom trećeg kvartala 2020. godine. Ovisno o tržištu cijena će mu biti 99,99 USD, odnosno 85 eura. S-Bridge stajat će 120 eura, a S-Charger 270 eura. Oprema poput kabela, napajanja i narukvica ovisno o izvedbi stajat će između 5 i 30 eura. Navedene cijene ne sadrže PDV. Prednarudžbe su otvorene već sada, a na veću količinu proizvođač odobrava i dodatne popuste.