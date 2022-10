TRDR Pocket II - ručna konzola za igranje opremljena umjetnom inteligencijom

Image: Go Games

Go Games, britanski proizvođač ručnih konzola predstavio je TRDR Pocket II, konzolu opremljenu osobnošću vođenom umjetnom inteligencijom što ju razlikuje od ostalih ručnih konzola.

Go Games kaže da je ovo "prva ručna igraća konzola s najsofisticiranijom umjetnom inteligencijom na svijetu." i da je kao takva sposobna za razgovor poput ljudskog.

Prema navodima proizvođača, AI konzole omogućuje igračima prirodnije razgovore nego što nude Siri i Alexa. Prema Gianniju O’Connoru, izvršnom direktoru i osnivaču Go Gamesa: "... to bi mogao biti prvi AI na svijetu koji će proći zloglasni Turingov test Alana Turinga.". (Što je glupost iz više razloga jer test: a) nije zloglasan, b) već ga je prošla hrpa chatbota i c) podrazumijeva se da je Turingov test "test Alana Turinga" - op. ur.)

Konzola je temeljena na Androidu što znači da uključuje i pristup aplikacijama kao što su Netflix, Spotify, Apple Music kao i aplikacijama društvenih mreža, odmah po izlasku iz kutije.

Što se hardverske specifikacije tiče, konzola se može pohvaliti 1080p zaslonom, Helio P60 procesorom, 4 GB RAM-a, 12 sati trajanja baterije u mirovanju i oko 8 sati trajanja baterije uz kontinuirano korištenje te oko 200 GB interne memorije. Također nudi pohranu u oblaku s end-to-end enkripcijom.

Tri verzije konzole trenutno su dostupne za narudžbu putem TRDR web stranice po cijeni od 410 eura. Svaka verzija ima vlastitu osobnost, pripadajuće ime, spol i boju. Birati je moguće između konzola s nazivom Scarlet, Julia i Tony, iako tvrtka nije dala nikakve pojedinosti o specifičnostima svake osobnosti.

Go Games je, međutim, rekao da će svaka osobnost djelovati kao "nezamjenjiv svakodnevni pomoćnik" koji omogućuje smislene razgovore, sugerirajući da bi se konzola mogla koristiti kao alat za mentalno zdravlje, prenosi Lifewire.

(Alternativno, skinite si na mobitel neki besplatni chatbot s Google Playa - op. ur.)