Chrome dodaci više neće smjeti rudariti kriptovalute

Sve je češća pojava da pojedine web stranice, malware programi, pa i donedavno potpuno benevolentni dodaci za Google Chrome počinju s "cryptojackingom", tj. otimanjem procesorskog vremena računala koje se potom koristi za rudarenje kriptovaluta.

I dok se u borbu protiv ove pojave na webu može boriti raznim dodacima za internetske preglednike, ugrađivanje "minera" u same dodatke malo je teže uočiti i spriječiti – osim ako to ne učini kompanija čiji preglednik je u pitanju. Upravo na ovaj potez odlučio se Google, jer su njihovi stručnjaci primijetili da sve više ekstenzija za Chrome, osim svoje primarne funkcionalnosti, u pozadini počinje ilegalno rudariti kriptovalute za svoje autore.

Zauzeće procesora računala značajno raste kada se aktivira dodatak za rudarenje

Iz tog su razloga ažurirali pravila u svojem repozitoriju aplikacija, Chrome Web Store, na način da zabrane ovu praksu. Do sada se u Chrome moglo instalirati dodatke koji su obavještavali korisnika o rudarenju, i u slučajevima kad im je to bila primarna svrha – no, previše je bilo developera koji se nisu pridržavali zadanih pravila. Google je stoga odlučio zabraniti svaki oblik rudarenja (i prijavljenog i pozadinskog) putem Chrome dodataka.

Ekstenzije vezane uz rad s blockchainom nisu pogođene ovom zabranom. Novi dodaci koji bi pokušali nešto rudariti neće biti prihvaćeni na Chrome Web Store, a svi postojeći bit će odande izbačeni do kraja lipnja.