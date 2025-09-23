Gemini AI stiže i na uslugu Google TV

Na uređaju Google TV Streamer i podržanim pametnim televizorima uskoro će gledateljima biti na raspolaganju glasovni asistent Gemini, s nizom potencijalno korisnih primjena

Sandro Vrbanus utorak, 23. rujna 2025. u 21:10

Koristite li Googleove usluge i imate više uređaja unutar Googleovog ekosustava, gotovo da više niti na jednom od njih ne možete izbjeći susret s njihovim AI sustavom Gemini. Od mobitela, Gmaila, Chromea i internetske tražilice pa sada sve do usluga televizije – inteligentni AI asistent integriran će biti posvuda. Najnoviji potez iz Googlea, nekoliko dana nakon objave da Gemini AI ulazi u sve pore Chromea, jest da će glasovni pomoćnik biti na raspolaganju i gledateljima usluge Google TV.

Gemini u domu

Ubuduće će tako na njihovom uređaju Google TV Streamer i na pametnim televizorima koji to podržavaju, biti potrebno tek reći "Hej, Google" ili pritisnuti tipku mikrofona na daljinskom upravljaču, da bi se umjesto klasične tražilice aktivirao Gemini asistent. On će, pak, omogućiti "razgovaranje" s televizorom i "otključati cijeli novi svijet mogućnosti", najavljuju iz Googlea, uz nekoliko primjera.

Tako će, najavljuju, Gemini moći pronaći novi sadržaj za gledanje prilagođen željama i preferencijama svakog od gledatelja, odnosno članova kućanstva. Gledateljima koji su propustili neku epizodu ili sezonu omiljene serije moći će ukratko prepričati njezin sadržaj, a bit će u stanju i pronaći točno određeni naslov samo na temelju neodređenog opisa radnje u filmu ili seriji. Gledatelji će od Geminija moći tražiti i da im kaže kakve recenzije određeni naslov ima, prije negoli se upuste u gledanje i slično.

No, primjene AI-ja na televizorima u ovom slučaju idu i korak dalje od TV sadržaja. Gemini će tako moći djeci u kućanstvu pomagati s učenjem, odraslima će davati instrukcije i upute za razne vještine, recepte za kuhanje i tako dalje.

Gemini za Google TV prvo će biti dostupan na samo jednoj liniji TV-a u SAD-u, potom i na uređaju Google TV Streamer, a popis podržanih uređaja navodno će se brzo širiti do kraja ove godine.



