Gemini postao dostupan na Googleovom TV Streameru

Gemini za TV bio je ograničen na manji broj pametnih televizora s Google TV sustavom, a sada će ga moći isprobati svi oni koji imaju Google TV Streamer

Oni koji imaju nasljednika Chromecasta, Google TV Streamer, moći će koristiti specijalnu inačicu Geminija za TV.

Gemini za TV nasljeđuje Google Assistant i donosi slične mogućnosti, ali s mnogo prirodnijim, razgovornijim pristupom. Korisnici tako mogu zatražiti preporuke filmova, kratke sažetke serija koje prate ili upravljati pametnim uređajima u kući poput nadzornih kamera i slično.

Uvođenje Geminija na Google TV Streamer odvijat će se postepeno tijekom sljedećih nekoliko tjedana pa se novi asistent možda neće odmah pojaviti svim korisnicima. Dostupnost se može provjeriti u postavkama Google TV Streamera u odjeljku Accounts & Profiles te Voice Assistant, gdje bi se trebala prije ili kasnije pojaviti opcija Gemini for TV.

Napominjemo da Gemini još nije dostupan na postojećim televizorima s Google TV-om, ali se očekuje da će i oni u dogledno vrijeme dobiti nadogradnju.