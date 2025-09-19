Google integrira Gemini AI funkcionalnosti u preglednik Chrome

Umjetna inteligencija naselit će se, izgleda, u baš svaki internetski preglednik. Nakon Microsoftovog Edgea, Perplexityjevog Cometa i sličnih, Google je također odlučio krenuti sličnim smjerom, pa će svoj AI sustav Gemini uskoro ugraditi duboko u najpopularniji svjetski preglednik, Chrome.

Najavljeno je to kao ključan korak u razvoju Chromea, koji predstavlja viziju kojom se on transformira iz pasivnog alata za prikazivanje web stranica u proaktivnog i inteligentnog "partnera" – tj. ovaj potez nije samo dodavanje novih značajki, već "temeljna promjena u prirodi pregledavanja Interneta". U središtu najavljene promjene je integracija napredne umjetne inteligencije koja ima za cilj korisnicima omogućiti brže, lakše i sigurnije obavljanje zadataka i preuzimanje određenih kompleksnih radnji kroz AI agente.

Tri područja primjene

Nove mogućnosti temelje se na tri ključna područja. Prvo je uvođenje "Gemini in Chrome", novog AI asistenta za surfanje. On može razumjeti kontekst onoga što korisnik radi, čak i u više otvorenih kartica (tabova) istodobno. Primjerice, studentu koji istražuje temu za seminarski rad, Gemini može pomoći povezati informacije iz različitih izvora, odgovarati na pitanja o člancima ili pronalaziti reference unutar videozapisa s YouTubea, skraćujući tako vrijeme istraživanja. Ta značajka, koja će prvo biti lansirana za desktop platforme u SAD-u, uskoro će biti dostupna i na Android i iOS uređajima.

Druga velika novost odnosi se na adresnu traku, poznatu kao "omnibox". Ona s dodatkom AI-ja postaje znatno "pametnija". Korisnici će tako moći upisati složena pitanja izravno u traku za pretraživanje i dobivati odgovore potpomognute umjetnom inteligencijom (poput AI modea u pretraživanju). Uz to, omnibox će nuditi i kontekstualne prijedloge za pretragu, a u njega će biti moguće upisati kompletan prompt koji biste inače upisali u Gemini (da ne kažemo ChatGPT) te dobiti strukturirane i kompleksne odgovore umjesto klasičnih rezultata pretraživanja.

Unaprijeđena sigurnost

Treći stup AI nadogradnje Chromea fokusira se na sigurnost. Tako će umjetna inteligencija po novome brinuti za sigurno popunjavanje podataka za prijavu na korisničke račune, proaktivno će blokirati nove vrsta prijevara te nuditi pomoć pri rješavanju sigurnosnih problema, poput kompromitiranih lozinki.

Ovim promjenama i dodacima Chrome prestaje biti samo "prozor u web" i postaje inteligentni partner koji uči i prilagođava se potrebama korisnika – ili je barem takva vizija Googlea za skoriju budućnost. Iz kompanije pompozno poručuju da ovime započinje "nova era Chromea", osmišljena da Internet učini još korisnijim, sigurnijim i intuitivnijim. Za sada nije objavljeno kada bi i korisnici u EU mogli dobiti nove značajke, no već prema običaju znamo da bi zbog regulatornih pitanja to moglo kasniti nekoliko mjeseci.