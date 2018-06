Gmail za iOS će uskoro pomoću AI-a upravljati notifikacijama

Google polako, ali sigurno pretvara Gmail u pametan mail. Podsjetimo, nedavno je uz veću promjenu korisničkog sučelja, Google uveo i neke nove značajke. Riječ je dakako o porukama koje se mogu same uništiti, zatim Snooze značajka koja vam pomaže da svoje obveze iz pristiglog maila odgodite za neko vrijeme te druge manje ili više bitne značajke.

Korisnici Gmail aplikacije na iOS uređajima uskoro će dobiti dodatnu funkcionalnost High priority only koja će uvesti reda u njihove notifikacije (obavijesti) o pristiglim mailovima. Dakako od iste će najviše koristi imati oni korisnici koji dnevno primaju veću količinu mailova pa im notifikacije (obavijesti) o njima iskaču svako malo.

Novi sustav obavijesti će pomoću umjetne inteligencije odrediti koju notifikaciju prikazati, a koju ne (ako ga odlučite koristiti). Prikazivat će se one za koje sustav odredi da su prioritetne, dok one za koje sustav zaključi da nisu neće biti prikazane.

Google će omogućiti i korisnicima da sami odrede koji su ima mailovi više, a koji manje bitni, što će sustavu pomoći da nauči navike korisnika kako bi ubuduće bolje filtrirao dolaznu poštu i obavijesti o njima.

Google na svojem službenom blogu navodi kako je High priority only već dostupan za iOS korisnike Gmaila. Ako do sada već niste, High priority only značajka bi prema Googleu trebala stići kroz maksimalno dva do tri dana.

Korisnici Androida će se još malo morati strpjeti, ali Google obećava kako će i oni uskoro dobiti High priority only značajku.