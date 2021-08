Google Kalendar omogućit će odabir lokacije s koje radite u svrhu lakše organizacije posla

Dobra vijest stiže za sve one koji često mijenjaju mjesto s kojeg obavljaju svoje poslovne dužnosti. Naime, Google je objavio da će korisnici od kraja ovog mjeseca u Kalendar moći postaviti četiri dostupne opcije mjesta rada – „Office“, „Home“, „Unspecified“, „Somewhere else“.

„Pokazujući drugima koje dane u tjednu planirate biti u uredu, raditi od kuće ili raditi s neke druge lokacije, lakše je planirati osobnu suradnju ili postaviti očekivanja na hibridnom radnom mjestu“, navode iz Googlea.

Foto: Google

Ovu će značajku moći koristiti korisnici ovih Workspace planova: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Nonprofits i G Suite Business.

Google navodi da će nova značajka korisnicima biti isključena po zadanim postavkama, pa će je biti potrebno ručno uključiti.