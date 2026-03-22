Sada svi mogu besplatno organizirati AI hackathone na platformi Kaggle, pa čak i dobiti novac

Kaggle omogućuje zajednicama, školama i tvrtkama besplatno pokretanje profesionalnih AI natjecanja uz osiguran nagradni fond do 10.000 dolara, potičući inovacije i razvoj kompetencija

Kaggle, jedna od glavnih svjetskih platformi za podatkovnu znanost i strojno učenje, službeno je predstavila "Community Hackathons", novu inicijativu koja omogućuje organizacijama i pojedincima stvaranje vlastitih prilagođenih AI natjecanja. Cilj ovog projekta je pružiti onima koji razvijaju rješenja na bazi umjetne inteligencije priliku za rješavanje složenih problema, dok istovremeno razvijaju svoje profesionalne portfelje na globalno priznatoj infrastrukturi.

Google, koji je od 2017. godine vlasnik platforme Kaggle, ovim potezom nastoji premostiti jaz između stručnjaka i najnovijih tehnoloških dostignuća u domeni umjetne inteligencije, potičući zajednice na suradnju i otkrivanje inovativnih rezultata.

Nudi se do 10.000 dolara

Platforma je dizajnirana kao fleksibilna "self-service" usluga koja organizatorima širom svijeta nudi besplatan pristup naprednim alatima. To uključuje integrirane sustave za pohranu podataka, interaktivne dokumente i forume za raspravu.

Osim tehničke podrške, Kaggle nudi i značajne financijske poticaje. Organizacije koje odluče tamo pokrenuti vlastiti hackathon mogu dobiti pristup nagradnom fondu u iznosu do 10.000 američkih dolara, što je trošak koji u potpunosti snosi Kaggle. Time se želi potaknuti stvaranje visokokvalitetnih izazova koji potiču razvoj vještina, a sve bez bez financijskog opterećenja za organizatore.

Organizatori natjecanja zadržavaju potpunu kontrolu nad procesom, a uvođenjem platforme Community Hackathons, Kaggle poručuje da nastavlja svoju misiju otkrivanja onoga što doista funkcionira u svijetu umjetne inteligencije. Omogućivanjem pristupa vrhunskoj infrastrukturi školama, tvrtkama i neovisnim zajednicama, stvara se prostor za rješavanje specifičnih problema do kojih je korisnicima stalo, istovremeno jačajući globalnu AI zajednicu.