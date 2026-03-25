OpenAi naprasno gasi Soru! Što se dogodilo?

OpenAI je ubio Soru zato što je bila preskupa, pravno kompromitirana i nije donosila novac — ali nitko o tome nije mislio kad su je lansirali.

Sora je prvi put prikazana javnosti u veljači 2024., a javno lansirana za ChatGPT Plus i Pro korisnike tek u prosincu 2024. Sam Altman je u jednom internom e-mailu napisao da je Sora "najuzbudljiviji produkt koji je OpenAI ikad napravio", što je fraza koja se u Silicijskoj dolini često ponavlja pri lansiranju novog proizvoda ili servisa.

Petnaest mjeseci i nekoliko stotina milijuna dolara troškova kasnije, Sora se gasi. Developeri će ostati bez API-ja, ChatGPT bez video funkcionalnosti, a kako ekskluzivno doznaje WSJ, razvojni tim će se fokusirati na robotiku.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

Zašto, uopće, Sora?

Slučaj Sora ući će u udžbenike, a sad treba prst na čelo i pitati se: zašto se uopće rodila Sora?

Vjerojatno OpenAI nije trebao Soru da na njoj odmah zarađuje. Trebao ju je kao dokaz da zna izgraditi masovnu platformu za široku potrošnju — onu vrstu platforme čiji se uspjeh mjeri u minutama gledanja, dnevnim aktivnim korisnicima i broju dijeljenja. Sve to zajedno su pokazatelji angažiranosti i ako su brojevi dobro napumpani, pred ulagačima koji procjenjuju vrijednost tvrtke od nekoliko stotina milijardi dolara, to su financijski argumenti.

Dodatna logika bila je: ako imaš ChatGPT za tekst i DALL-E za slike, trebaš video da namamiš korisnike i zatvoriš krug. Naravno, pretpostavka je bila da tržište čeka. A ona je bila kriva — ili prerana, što je na kraju sada irelevantno.

Pitanja se nameću

Dakle, pitanja se nameću: je li OpenAI ugasio Soru zato što je nije znao monetizirati, zato što je bila preskupa za održavanje, zato što je pravni okvir nije podržavao — ili zato što je bila predobra i prerana, stigla u trenutku kad ni tehnologija ni pravo nisu bili spremni primiti ono što je nudila?

Sva četiri odgovora mogla bi biti točna. Ne jedan nego četiri koji jedan drugoga nadopunjuju.

Tehnološki okvir nije bio spreman

Unaprijed se znalo da tehnološki okvir nije spreman i nije se otkrilo naknadno. Kapaciteti za obradu videa u potrošačkom obimu zahtijevaju drugu vrstu računalne infrastrukture od one koju OpenAI koristi za tekstualne modele, i ta infrastruktura još uvijek se gradi kod svih u industriji. Nije bila gotova ni izbliza. To nije bio problem koji se mogao riješiti brzim zakrpama; bio je strukturni i vremenski uvjetovan. Zaposlenici su to znali. Prema procurjelim porukama i anonimnim izjavama koje su počele kružiti tjednima nakon lansiranja, iznenađenje nije bilo tehničke prirode — bilo je strateške. Kako je moguće da tvrtka usmjerava toliko računalnih resursa prema projektu koji nema jasan plan? Znalo se da generiranje videa troši drastično više od generiranja teksta, svakih nekoliko sekundi gotovog videozapisa zahtijeva strojno vrijeme koje se mjeri u minutama, a troškovi rastu nerazmjerno s duljinom i rezolucijom. Uz milijune korisnika koji bi istovremeno stvarali videozapise, računovodstvo je moralo gledati u brojke s određenom dozom nevjerice. Infrastruktura koja bi sve to nosila — ne samo obrada, nego distribucija, pohrana, nadzor sadržaja u stvarnom vremenu — nije bila ni blizu dobro planirana.

Pravni okvir nije postojao

Pravni okvir nije postojao ni u naznakama. Regulacija autorskih prava za AI-generirani video sadržaj bila je, u trenutku lansiranja, prazan list papira u gotovo svim relevantnim zakonodavstvima. Nije bilo jasno tko posjeduje generirani sadržaj, tko odgovara kad netko bez pristanka stvori videozapis s nečijim likom, kako se tretira glas ili vizualni identitet stvarne osobe umetnut u reklamni materijal. To nije bila pravna praznina koju bi iskusan odvjetnički tim mogao zaobići — bio je to vakuum koji je čekao prvi ozbiljan sudski slučaj da ga definira. Na sreću OpenAI-ja, taj slučaj nije ni otvoren jer je Sora ugašena prije njega.

Poslovni model nije bio jasan

Sora nije imala jasan put prema prihodu koji bi opravdao troškove održavanja — ni pretplatom, ni oglašavanjem, ni licenciranjem. Bez toga, svaki novi korisnik bio je trošak, ne prihod.

Čemu se Disney nadao? U prosincu 2024. Disney je najavio ulaganje od milijardu dolara u OpenAI. Uz novac dogovorena je i licenca za više od 200 Disneyjevih likova — od Luke Skywalkera do Buzza Lightyeara — koje bi korisnici mogli umetati u vlastite AI-generirane videozapise. Trogodišnji sporazum trebao je pokazati kako suradnja između tehnoloških tvrtki i nositelja autorskih prava može izgledati u doba generativne umjetne inteligencije. Ideja je bila jasna: Sora postaje glavna pozornica na kojoj će se taj sadržaj stvarati i gledati. Sada kad se Sora gasi, pojavljuju se glasine da se Disney povukao iz dogovora, pa je možda i to utjecalo na naprasnu odluku da se Sora upokoji.

Konsolidacija

I konačno: Sora nije bila temeljni biznis kompanije. OpenAI se priprema za izlazak na burzu i mora izgledati kao tvrtka fokusirana na enterprise i programerske alate, ne kao platforma za viralne videozapise.

Zašto glavom kroz zid?

Ali ovdje se nameće pitanje koje je teže od prethodnih: ako su svi ti problemi bili poznati unaprijed već kod drugih, zašto se išlo glavom kroz zid?

Runway i Pika nisu bili konkurenti u punom smislu — bili su prethodnica. Runway ML, osnovan 2018., i Pika, startup koji je privukao pozornost 2023., nudili su AI generiranje videa prije nego što je OpenAI uopće najavio Soru. Oba su se suočila s istim problemima: visokim troškovima obrade, nejasnim autorskopravnim statusom generiranog sadržaja i korisničkom bazom koja je bila entuzijastična ali uska — uglavnom dizajneri, kreativci i tehnološki entuzijasti, daleko od masovnog tržišta. Ni jedan ni drugi nije uspio probiti tržišni plafon i postati mainstream platforma. OpenAI je to vidio, zabilježio — i opet lansirao Soru s istim preprekama, samo s višestruko većim troškovima.

Ipak, bit će sve ispeglano, kako to PR zna najbolje. Odgovor koji će Altman i ekipa podastrijeti: bili smo vizionarski, tržište nas nije dočekalo. Odgovor koji je bliže istini glasi: znali smo za probleme, procijenili smo da ih možemo ignorirati dovoljno dugo i pogriješili smo u procjeni.

Čeka se IPO

Izlazak na burzu planiran je, prema izvještajima Wall Street Journala, za kraj 2026. Pred ulagačima tvrtka mora izgledati fokusirano i profitabilno. Sora nije bila ni jedno ni drugo — bila je skupa, pravno opterećena i bez jasnog puta prema zaradi. Tim koji ju je razvijao sad je preusmjeren na robotiku, područje u kojem OpenAI trenutačno nema nijednog relevantnog proizvoda na tržištu.

Na Redditu slave kraj "Beskorisnog AI smeća" i propast dogovora s Disneyjem

Nakon službene objave o gašenju AI video platforme Sora, na Redditu je buknula rasprava. Korisnici raspravljaju o financijskom krahu, propalom partnerstvu s Disneyjem i pobjedi nad "AI smećem".

U potezu koji je odjeknuo tehnološkim svijetom, OpenAI je u utorak objavio da gasi svoju ambicioznu platformu za generiranje videa, Sora. Vijest, koja uključuje gašenje aplikacije i API-ja, izazvala je lavinu reakcija na Redditu, gdje korisnici uglavnom slave, videći ovaj potez kao prvi znak pucanja AI mjehura od sapunice.

Objava na subredditu r/technology brzo je prikupila gotovo 13 tisuća glasova i više od tisuću komentara, a dominantni osjećaj je likovanje i olakšanje.

Slavlje na Redditu: "Nitko nije trebao ovaj generator smeća"

Čini se da je zajednica na Redditu jednoglasna: Sora, unatoč početnoj fascinaciji, nije ponudila stvarnu vrijednost. Mnogi su platformu odmah etiketirali kao "generator smeća" (slop generator), termin koji se ponavlja kroz cijelu raspravu i opisuje beskrajan niz besmislenih, nekvalitetnih videa koje je alat proizvodio. "I ništa vrijedno nije izgubljeno", sažima jedan korisnik, dok se drugi sarkastično pita: "O ne, gdje ću sada nabaviti videe pasa koji prde na Mjesec?".

Ovaj sentiment odražava širi otpor prema valu "AI smeća" koji je preplavio Internet. Korisnici su iskazali prezir prema alatu koji je, prema njihovom mišljenju, služio uglavnom za stvaranje bizarnih memeova i potencijalno štetnih dezinformacija. "Dok se za neke AI alate može tvrditi da imaju korisnost, za ovaj ne vidim kako bi ikada mogao biti koristan za BILO ŠTO od stvarne vrijednosti", napisao je jedan komentator. Mnogi su izrazili olakšanje, poput kreativaca koji su se osjećali ugroženima, a jedan je cinično primijetio: "Valjda ću jednostavno morati nastaviti surađivati s talentiranim umjetnicima... oh, kakva šteta".

Pukotina u oklopu OpenAI-ja?

Iza dominantnog likovanja forumaških anonimaca, može se pronaći i dublja analiza onoga što ovaj potez signalizira za OpenAI i cijelu AI industriju. Najpopularniji komentar, s više od tisuću glasova, ističe da je priča veća od samog "potrošačkog smeća". Prema izvještajima koje citira, poput onih iz NBC Newsa, OpenAI je bio pod "intenzivnim pritiskom konkurentskog Anthropica", čija se strategija fokusiranja na tekstualne i kodne modele pokazala isplativijom. Gašenje Sore, koja je navodno tvrtku koštala milijune dolara dnevno, vidi se kao priznanje poraza i strateško povlačenje.

Odluku je dodatno zakomplicirao spektakularni kolaps partnerstva s Disneyjem. Samo tri mjeseca nakon što je Disney najavio ulaganje od milijardu dolara i licenciranje svojih likova za Soru, dogovor je mrtav. Čini se da su visoki troškovi i pritisak zbog autorskih prava, uključujući formalni zahtjev japanske grupe Studio Ghibli da prestanu koristiti njihov sadržaj za treniranje modela, bili prevelik teret. "Još jedan nevjerojatan potez Disneyja da uloži u ovaj očito osuđen na propast generator smeća", komentirao je jedan korisnik.

Gašenje Sore, koja je lansirana uz veliku pompu u rujnu 2025. da bi se ugasila manje od šest mjeseci kasnije, za mnoge je jasan znak da je "vlak s novcem presušio". Kako je jedan komentator zaključio: "Subvencioniranoj umjetnoj inteligenciji dolazi kraj. Vrijeme je da vidimo je li zaista dovoljno produktivna da bude profitabilna". Dok OpenAI tvrdi da će se istraživački tim preusmjeriti na "simulaciju svijeta" za razvoj robotike, zajednica na internetu ovaj poraz slavi kao pobjedu zdravog razuma nad nerealnim obećanjima.