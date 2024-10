U Rusiji osuđeni hakeri iz nekad snažne ucjenjivačke skupine REvil

Hakerska je skupina bila razbijena u Rusiji, učinio je to njihov FSB, ali uz pomoć i na zahtjev američkog FBI-ja. Sve to dogodilo se prije agresije na Ukrajinu, dok su američke i ruske vlasti bile u boljim odnosima

Hakerska skupina REvil jedno je vrijeme sijala strah među velikim kompanijama i onima koje se bave kritičnom infrastrukturom u SAD-u. Uspjela je kompromitirati sustav za upravljanje poslovnim procesima softverske kompanije Kaseya, pa tako upasti u sustave nekoliko stotina poduzeća koje su taj softver koristile. Najistaknutiji njihov napad bio je na cjevovodnu mrežu Colonial Pipeline, a u svim je slučajevima od žrtava bila tražena otkupnina za kriptirane podatke. Na taj su način tijekom posljednje godine rada uspjeli "zaraditi" oko 100 milijuna dolara.

Zadnja suradnja FBI-ja i FSB-a

Istragu te velike ransomware kampanje, pokrenute 2019. godine, tada je vodio američki FBI, a sve je kulminiralo krajem 2021. i početkom 2022. godine. Tada je skupina REvil već znala da je pod paskom istražitelja, nakratko je bila pauzirala aktivnosti, no nastavila ih je nakon samo dva mjeseca. U međuvremenu je FBI uspio upasti u njihove sustave i otkriti gotovo sve o napadačima – pa je američki predsjednik Joe Biden od ruskog kolege Vladimira Putina bio zatražio da razbije kriminalnu skupinu.

Budući da se sve to događalo prije invazije na Ukrajinu i velikog zahlađenja odnosa između Rusije i SAD-a, ruski je FSB zaista i djelovao sukladno informacijama FBI-ja, pa uhitio 14 hakera skupine REvil i praktički ih ugasio. Tada je to bilo proglašeno pozitivnim korakom u suradnji SAD-a i Rusije, no samo mjesec dana nakon toga eskalirao je rat u Ukrajini i gotovo svi oblici suradnje pali su u vodu.

Rusija, pak, nije zaboravila uhićene hakere. Ovoga tjedna prvi od njih dobili su i presude. Četvorica vođa kriminalne skupine dobili su između 4,5 i 6 godina zatvora, a proglašeni su krivima za distribuciju zloćudnih programa te ilegalni promet sredstvima plaćanja. Još četvorica uhićenih čekaju svoje presude u postupku koji ih tereti za ilegalno pristupanje informacijama putem računala.