Znate li da je haktivističku skupinu Anonymous pokrenuo beskućnik? I odakle im ideja za maske?

Bilo je to 2003. godine, svijetom internetskih foruma dominirao je popularni 4chan, na kojem su se okupljali, među ostalim, i sumnjivi likovi, kao i oni željni "revolucije" ili tek provođenja u djelo manje ili više ozbiljnih spački. Iz toga je, i činjenice da su anonimni sudionici rasprava na 4chanu bili označeni kao Anonymous, pokrenuta istoimena neformalna skupina hakera. Oni su se počeli fokusirati na razne osvete, napadali su stranice organizacija koje su im se na neki način zamjerile. Neformalnu je skupinu predvodio "zapovjednik" i haker, tajnoviti buntovnik nadimka Commander X.

Tajanstveni hakeri

Tijekom pobune poznate kao pokret Occupy Wall Street prvi su puta izišli u javnost, na ceste, nosili su sada već slavne maske Guya Fawkesa, a u godinama nakon toga svjetsku su slavu stekli uplitanjem u međunarodne pokrete i borbe za ljudska prava. Sudjelovali su tako u odmazdi za blokiranje financijskih donacija Wikileaksu, u pobuni poznatoj kao Arapsko proljeće, prijetili su i napadali ISIL, a potom su na nekoliko godina pali u sjenu – da bi se ponovno u javnost vratili 2020. godine.

Tada su se uključili u američke proturasističke prosvjede, stali na stranu zagovornika slobode odlučivanja o pobačaju, a s početkom ruske invazije na Ukrajinu odredili su i novog neprijatelja – Putinov režim. Ovo je tek u kratkim crtama povijest haktivističke skupine Anonymous, o kojoj je Deutsche Welle nedavno izdao 40-minutni dokumentarac.

Jedno vrijeme najpoznatiji haker na svijetu, Commander X

U njemu je glavni subjekt Christopher Mark Doyon, poznatiji kao Commander X, koji prepričava kako je živio kao beskućnik s laptopom i bavio se hakiranjem, pa bježao iz SAD-a od tamošnjeg pravosuđa. Živopisni Doyon poznat je kao "lice Anonymousa", jednako kao i maska Guya Fawkesa – što je priča za sebe.

Maska je bila jeftina

Doyon je sa suradnicima i pristašama iz nekoliko američkih gradova planirao sudjelovanje u nizu javnih prosvjeda, no nisu pritom željeli pokazati lice. Pokušali su nabaviti masku kojom bi se prikrili, pa su otkrili da trgovine diljem SAD-a imaju velike neprodane zalihe upravo ove maske: film V for Vendetta proslavio je taj lik, trgovine su nabavile maske, no one se ipak nisu ispostavile kao odveć popularne u narodu. Stoga ih je skupina Anonymous mogla kupiti "na svakom uglu", po vrlo niskoj cijeni, pa je tako čista slučajnost dovela do jednog od najprepoznatljivijih likova povezanih s hakerima.

Ovu priču, i još nekoliko njih zanimljivih, sam Doyon prepričao je u DW-ovom dokumentarcu, dostupnome odnedavno na YouTubeu.