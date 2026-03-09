Arduino Ventuno Q: Nova ploča s 40 TOPS AI performansama i moćnim procesorom

Nakon što je prošle godine Qualcomm preuzeo Arduino, tvrtku poznatu po svojim mikrokontrolerskim setovima i jednopločnim računalima (SBC) namijenjenim entuzijastima, prvi proizvod koji je uslijedio bio je Uno Q, dovoljno snažan za pokretanje Linuxa. Sada stiže znatno sposobniji uređaj, stvoren po mjeri za primjene u području umjetne inteligencije, robotike, sigurnosti, obrazovanja i istraživanja.

Prethodni model, Uno Q, bio je opremljen četverojezgrenim Cortex-A53 procesorom i Adreno 702 grafičkom jedinicom, koji su dijelili četiri gigabajta RAM-a. To je bilo dovoljno za lakše AI zadatke koji su se mogli izvršavati na CPU-u i GPU-u. Novi Arduino Ventuno Q, međutim, predstavlja potpuno drugačiju klasu uređaja. Pokreće ga Dragonwing IQ-8275 čipset, koji sadrži osmojezgreni Kryo CPU (dvije Gold Prime jezgre na 2,35 GHz, dvije Gold na 2,1 GHz i četiri Silver na 1,95 GHz) te Adreno 623 grafiku, što ga smješta u rang performansi Snapdragona 765G. Ventuno Q nudi do 16 GB RAM-a i do 64 GB eMMC pohrane, uz M.2 NVMe Gen 4 priključak za SSD diskove.

Ono što ga zaista izdvaja jest AI snaga. Dragonwing čip donosi čak 40 TOPS (bilijuna operacija u sekundi) performansi za umjetnu inteligenciju, što je usporedivo s Intelovim Panther Lake procesorima (koji imaju NPU od 50 TOPS) i polovica onoga što nude premium Snapdragon X2 Elite čipovi s 80 TOPS. Zahvaljujući tome, ova SBC ploča može pokretati napredne modele poput YOLO-X za praćenje objekata, PoseNet za detekciju položaja tijela, MediaPipe za prepoznavanje gesti, kao i lokalne velike jezične modele (LLM) poput Qwena te modele za pretvaranje teksta u govor i obrnuto, kao što su Melo TTS i Whisper.

Za zadatke visoke razine, Dragonwing čipset pokreće Linux (Ubuntu ili Debian), a podržan je i Robot Operating System 2 (ROS 2), ključan za razvoj u robotici. Uz glavni čip, ploča sadrži i STM32H5 mikrokontroler koji upravlja interakcijama s periferijama u stvarnom vremenu. Što se tiče povezivosti, Ventuno Q SBC opremljen je 40-pinskim GPIO zaglavljem u stilu Raspberry Pija, a podržava i Arduino Uno "shieldove" za jednostavno spajanje motornih kontrolera, senzora i drugih dodataka. Tu su i Qwiic konektori za povezivanje bez lemljenja. Ploča podržava do tri MIPI CSI kamere, omogućujući viziju od 360 stupnjeva, a za prikaz slike nudi HDMI i MIPI DSI priključke, kao i DP Alt način rada preko USB-C konektora. Brzu žičanu mrežu osigurava 2,5 Gb Ethernet priključak, dok su za bežične veze zaduženi Wi-Fi 6 (ax) i Bluetooth 5.3. Za industrijske primjene podržan je i CAN-FD protokol, kako navodi GSM Arena.

Arduino Ventuno Q bit će dostupan u drugom kvartalu godine putem Arduino Storea i globalnih distributera kao što su DigiKey, Farnell, Macfos, Mouser i RS. Cijena će biti objavljena naknadno, no jasno je da Arduino ovim modelom cilja na najzahtjevnije korisnike u svijetu ugrađenih sustava i umjetne inteligencije.