Arduino Ventuno Q: Nova ploča s 40 TOPS AI performansama i moćnim procesorom

Arduino predstavlja Ventuno Q, razvojnu ploču s Dragonwing IQ-8275 čipsetom, osmojezgrenim CPU-om i 40 TOPS AI snage za napredne projekte u robotici, računalnom vidu i lokalnim LLM-ovima

Bug.hr ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 23:09

Nakon što je prošle godine Qualcomm preuzeo Arduino, tvrtku poznatu po svojim mikrokontrolerskim setovima i jednopločnim računalima (SBC) namijenjenim entuzijastima, prvi proizvod koji je uslijedio bio je Uno Q, dovoljno snažan za pokretanje Linuxa. Sada stiže znatno sposobniji uređaj, stvoren po mjeri za primjene u području umjetne inteligencije, robotike, sigurnosti, obrazovanja i istraživanja.

Prethodni model, Uno Q, bio je opremljen četverojezgrenim Cortex-A53 procesorom i Adreno 702 grafičkom jedinicom, koji su dijelili četiri gigabajta RAM-a. To je bilo dovoljno za lakše AI zadatke koji su se mogli izvršavati na CPU-u i GPU-u. Novi Arduino Ventuno Q, međutim, predstavlja potpuno drugačiju klasu uređaja. Pokreće ga Dragonwing IQ-8275 čipset, koji sadrži osmojezgreni Kryo CPU (dvije Gold Prime jezgre na 2,35 GHz, dvije Gold na 2,1 GHz i četiri Silver na 1,95 GHz) te Adreno 623 grafiku, što ga smješta u rang performansi Snapdragona 765G. Ventuno Q nudi do 16 GB RAM-a i do 64 GB eMMC pohrane, uz M.2 NVMe Gen 4 priključak za SSD diskove.

Ono što ga zaista izdvaja jest AI snaga. Dragonwing čip donosi čak 40 TOPS (bilijuna operacija u sekundi) performansi za umjetnu inteligenciju, što je usporedivo s Intelovim Panther Lake procesorima (koji imaju NPU od 50 TOPS) i polovica onoga što nude premium Snapdragon X2 Elite čipovi s 80 TOPS. Zahvaljujući tome, ova SBC ploča može pokretati napredne modele poput YOLO-X za praćenje objekata, PoseNet za detekciju položaja tijela, MediaPipe za prepoznavanje gesti, kao i lokalne velike jezične modele (LLM) poput Qwena te modele za pretvaranje teksta u govor i obrnuto, kao što su Melo TTS i Whisper.

Za zadatke visoke razine, Dragonwing čipset pokreće Linux (Ubuntu ili Debian), a podržan je i Robot Operating System 2 (ROS 2), ključan za razvoj u robotici. Uz glavni čip, ploča sadrži i STM32H5 mikrokontroler koji upravlja interakcijama s periferijama u stvarnom vremenu. Što se tiče povezivosti, Ventuno Q SBC opremljen je 40-pinskim GPIO zaglavljem u stilu Raspberry Pija, a podržava i Arduino Uno "shieldove" za jednostavno spajanje motornih kontrolera, senzora i drugih dodataka. Tu su i Qwiic konektori za povezivanje bez lemljenja. Ploča podržava do tri MIPI CSI kamere, omogućujući viziju od 360 stupnjeva, a za prikaz slike nudi HDMI i MIPI DSI priključke, kao i DP Alt način rada preko USB-C konektora. Brzu žičanu mrežu osigurava 2,5 Gb Ethernet priključak, dok su za bežične veze zaduženi Wi-Fi 6 (ax) i Bluetooth 5.3. Za industrijske primjene podržan je i CAN-FD protokol, kako navodi GSM Arena.

Arduino Ventuno Q bit će dostupan u drugom kvartalu godine putem Arduino Storea i globalnih distributera kao što su DigiKey, Farnell, Macfos, Mouser i RS. Cijena će biti objavljena naknadno, no jasno je da Arduino ovim modelom cilja na najzahtjevnije korisnike u svijetu ugrađenih sustava i umjetne inteligencije.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi