ARM predstavlja C1 CPU i G1 GPU: Zaboravite na Cortex, stigao je Lumex

ARM je službeno predstavio svoju novu generaciju procesorskih i grafičkih jezgri, C1 i G1, koje donose masivna poboljšanja u AI i ray tracing performansama

ARM, čiji se dizajn procesora nalazi u gotovo svakom pametnom telefonu, upravo je otkrio svoju novu generaciju CPU i GPU arhitektura. Kako prenosi GSM Arena, ne radi se samo o novim jezgrama, već i o potpunom rebrendiranju – pozdravite se s Cortex imenom i upoznajte ARM C1 CPU i G1 GPU, koji zajedno čine novi ARM Lumex računalni podsustav (CSS). Lumex je novi brend koji će ARM koristiti za dizajne namijenjene mobilnim uređajima, dok će se za PC koristiti "Niva", a za automobile "Zena".

Ova generacija donosi goleme skokove u performansama, posebno na polju umjetne inteligencije i ray tracinga, ali i solidna poboljšanja u svakodnevnim zadacima.

C1 procesorske jezgre

Vrijeme je da zaboravimo na Cortex-X i Cortex-A nazive. Nove C1 jezgre prve su izgrađene na ARMv9.3 arhitekturi i sve podržavaju ARM-ovu Scalable Matrix Extension 2 (SME2) tehnologiju, koja drastično ubrzava AI zadatke, ali i poboljšava rutinske stvari, primjerice, dekodiranje HDR videa je 10% efikasnije.

ARM C1-Ultra: Nasljednik Cortex-X serije, fokusiran na povećanje broja instrukcija po ciklusu (IPC). U jednojezgrenim zadacima, C1-Ultra je do 25% brži od Cortex-X925.

Nasljednik Cortex-X serije, fokusiran na povećanje broja instrukcija po ciklusu (IPC). U jednojezgrenim zadacima, C1-Ultra je do 25% brži od Cortex-X925. ARM C1-Premium: Potpuno nova kategorija jezgri namijenjena uređajima tik ispod najviše klase. Ima 35% manju površinu od Ultra jezgre, što je čini jeftinijom za proizvodnju i daje joj najbolju efikasnost po kvadratnom milimetru silicija.

Potpuno nova kategorija jezgri namijenjena uređajima tik ispod najviše klase. Ima 35% manju površinu od Ultra jezgre, što je čini jeftinijom za proizvodnju i daje joj najbolju efikasnost po kvadratnom milimetru silicija. ARM C1-Pro: Koristit će se za dugotrajna opterećenja u čipovima visokih performansi te kao glavna jezgra u dizajnu srednje klase. U usporedbi s Cortex-A725, nudi do 16% bolje performanse u gamingu ili do 12% veću energetsku efikasnost pri gledanju videa i surfanju.

Koristit će se za dugotrajna opterećenja u čipovima visokih performansi te kao glavna jezgra u dizajnu srednje klase. U usporedbi s Cortex-A725, nudi do 16% bolje performanse u gamingu ili do 12% veću energetsku efikasnost pri gledanju videa i surfanju. ARM C1-Nano: Ovdje je fokus gotovo isključivo na efikasnosti. Ova sićušna jezgra je do 26% energetski efikasnija od Cortex-A520, uz skromno poboljšanje performansi i 2% manju površinu.

Svim jezgrama upravlja nova C1-DynamIQ Shared Unit (DSU) jedinica, koja je odgovorna za dijeljenje L3 cache memorije, upravljanje napajanjem i druge funkcije. Nova DSU jedinica omogućuje uštedu energije do 26% u usporedbi s prethodnom generacijom. Dizajneri čipova moći će kombinirati od jedne do čak 14 jezgri, miješajući do tri različita tipa (Ultra, Premium, Pro i Nano).

Za stvarne zadatke, ARM tvrdi da C1 CPU klaster donosi u prosjeku 30% bolje performanse na vodećim benchmark testovima i 15% ubrzanja u gamingu i video streamingu. Uz to, troši u prosjeku 12% manje energije.

Zahvaljujući SME2 ekstenziji, poboljšanja u AI performansama su ogromna: do 4,7 puta niža latencija za Whisper Base (model za prepoznavanje govora) i 2,8 puta brže generiranje zvuka za Stability AI.

G1 grafika

Prema nedavnoj studiji, čak 83 posto igrača igra se na mobilnim uređajima. ARM je do danas isporučio preko 12 milijardi GPU-ova, a nova G1 serija je najmoćnija do sada.

ARM Mali G1-Ultra predstavlja drugu generaciju Ray Tracing jedinice (RTUv2), koja udvostručuje performanse u praćenju zraka svjetlosti u usporedbi s onom u Immortalis-G925 GPU-u. To u praksi znači do 40% viši broj sličica u sekundi (FPS) u igrama koje koriste hardverski ray tracing.

Osim toga, Mali G1-Ultra donosi 20% bolje performanse u klasičnoj rasterizaciji i za 9% je energetski efikasniji. Zahvaljujući novom GP16 matričnom putu, AI zaključivanje na GPU-u je 20% brže. G1 GPU-ovi mogu se konfigurirati s između 1 i 24 shader jezgre te podržavaju ARM-ovu Accuracy Super Resolution (ASR) tehnologiju, temporalni upscaling sličan DLSS-u, koji je već podržan u Unreal Engine 5 i integriran u Fortnite.

Naravno, pametni telefon s C1 CPU i G1 GPU jezgrom još uvijek ne možete kupiti. Ipak, iz ARM-a poručuju kako će se hardver nove generacije naći "u potrošačkim uređajima u vrlo bliskoj budućnosti", što znači da bismo prve modele s ovom tehnologijom mogli vidjeti već početkom iduće godine.