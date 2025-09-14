Asus na ovogodišnjem IBC-u predstavio niz novih proizvoda iz linije ProArt

Ovogodišnji IBC donio je puno noviteta, a među njima su i Asusovi novi proizvodi iz linije ProArt namijenjeni onima kojima je kvaliteta prikaza na prvom mjestu

Na sajmu IBC 2025 u Amsterdamu Asus je predstavio niz novih proizvoda iz linije ProArt, uključujući nove zaslone i monitore za profesionalce, snažna prijenosna i stolna računala te kompaktne AI sustave.

Počnimo prvo od zaslona i monitora. Najveća atrakcija je ProArt Cinema PQ09U, 162-inčni micro-LED 4K HDR zaslon s 0,93-milimetarskim pixel pitchom, vršnom svjetlinom od 1.200 nita i kontrastom od 1.000.000:1. Asus ovim zaslonom cilja prvenstveno na profesionalne okruženja, ali i zahtjevne kućne korisnike.

Za preciznu obradu boja predstavljen je i ProArt Display OLED PA27USD, 27-inčni monitor s 4K rezolucijom, 240-hercnim osvježavanjem i 12G SDI priključkom. Pokriva 99 posto DCI-P3 spektra, tvornički je kalibriran na Delta E < 1 i podržava HDR formate HDR10 i HLG. Tu je i ProArt Display PA16USV, 15,6-inčni prijenosni 4K monitor s 12G SDI povezivošću, namijenjen snimanju na setu.

Asus ProArt PA27USD

Premijeru je doživio i ProArt P16, laptop s AMD-ovim procesorom Ryzen AI 9 HX 370 koji može biti uparen i s Nvidijinom RTX 5090 grafikom. Laptop ima Lumina Pro OLED zaslon s Delta E < 1 točnošću, svjetlinom do 1.600 nita i raznoraznim certifikatima koji dodatno ulijevaju povjerenje u kvalitetu prikaza.

U segmentu stolnih računala ističu se nove matične ploče linije ProArt (X870E-Creator, Z890-Creator) s PCIe 5.0, brzim Ethernetom i WiFi 7 podrškom, te ProArt RTX 50 grafičke kartice dizajnirane za stabilnost u dugotrajnim radnim procesima.

Što se tiče kompaktnih računala izvan linije ProArt, Asus je predstavio NUC 15 Pro i Pro+ koji donose Intel Core Ultra procesore i do 99 TOPS AI performansi, dok je ExpertCenter PN54 opremljen AMD-ovim Ryzen AI 300 procesorom s NPU-om od 50 TOPS-a. Posebnu pažnju izazvao je Ascent GX10, kompaktno AI računalo s Nvidijinim Grace Blackwellom, sposobno za treniranje modela s do 200 milijardi parametara.Za one koji pak žele igranje i multimediju u istom uređaju predstavljen je ROG NUC (2025), s Intel Coreom Ultra 9 i RTX-om 5080.

ROG NUC 2025

Od ostalih noviteta, Asus je prikazao i nova kućišta ProArt PA602 i PA401 u drvenim i modernim izvedbama s naglaskom na hlađenje i estetiku, a za brzu razmjenu podataka predstavili su ProArt Creator Router 7 PRT-BE59 i ProArt Creator Switch 10S PQG-U1080 koji nudi propusnost do 40 Gbps.

Više informacija pogledajte na Asusovoj službenoj stranici.