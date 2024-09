Asus ProArt P16 H7606 - Umjetnička duša

Specifikacije Ekran 16" OLED (3.840 x 2.400, 60 Hz) Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jezgri) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4070 Neuralni procesor AMD XDNA (50 TOPS) Memorija 64 GB LPDDR5X SSD 2 TB NVMe PCIe 4.0 Masa 1,85 kg Dimenzije 355 × 245 × 17 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Dojam Laptop koji će impresionirati čak i najzahtjevnije kreativne profesionalce, i ponuditi im vrhunsko iskustvo rada u pokretu

Asusova linija laptopa ProArt sastoji se od velikog broja proizvoda, među kojima se zasigurno najviše ističu laptopi, koji nude performanse nalik onima laptopa za igranje, uz dodatne funkcionalnosti dizajnirane za kreativne profesionalce i suptilna kućišta, koja se s lakoćom uklapaju u svako okružje. ProArt P16 najnoviji je takav model, koji objedinjuje snažan hardver i značajke namijenjene kreativcima u atraktivan, no suptilan paket.

Moćna mistika

Ono što ProArt P16 čini iznimno atraktivnim jest njegova jednostavnost, koja se očituje već na samom poklopcu, koji nosi tek malen amblem linije. Ostatak dizajna slijedi isti recept, tako da je ProArt P16 kao cjelina gotovo sterilan, jer i ono malo linija, koje opisuju njegov dizajn, bivaju progutane od mat crnog kućišta. Sterilnost bismo u većini slučajeva koristili kao riječ kojom želimo istaknuti mane dizajna laptopa, no u ovom slučaju ona je odlika čistog, nadasve funkcionalnog dizajna.

Bavite li se zanimanjima poput videomontaže, ProArt idealan je izbor za vas, jer je opremljen vrhunskim hardverom te kvalitetnom periferijom

Korišteni materijali tom hladnom, crnom eksterijeru ProArta P16 daju zavidnu čvrstoću, koju njegove ravne, oštre linije dodatno naglašavaju. Kvalitetom izrade taj model s punim pravom može stati uz bok uređajima poput Razer Bladea ili MacBook Proa, laptopa koji pomiču letvicu kvalitete izrade.

Ono gdje ProArt također može stati uz navedene modele su performanse, za koje su zaduženi AMD-ov procesor Ryzen AI 9 HX 370, Nvidijina grafička kartica RTX 4070 i čak 64 GB radne memorije.

Vrlo jednostavan, gotovo sterilan dizajn, daje ProArtu P16 lako prepoznatljiv izgled, koji dokazuje da je manje zapravo ponekad više

Predvodnik tog fantastičnog trojca je AMD-ov 12-jezgreni snagator nespretnog imena, Ryzen AI 9 HX 370. S tim procesorom upoznali smo se nedavno uz model Zenbook S 16, u kojem je on nudio donekle ograničene performanse zbog iznimno tankog kućišta u kojem se nalazio. Srećom, u ProArtu P16 taj procesor diše punim plućima i nudi zaista impresivne performanse.

Rezultati testiranja Cinebench 2024 Multi-Core 1.019 Single-Core 120 PCMark 10 Extended Score 9.707 Essentials 9.213 Productivity 10.641 Digital Content Creation 12.786 Gaming 19.145 3DMark Time Spy Extreme Graphics score 4.936 CPU score 7.408 3DMark Port Royal Score 6.458 3DMark Solar Bay Score 43.238 3DMark Steel Nomad Score 2.346 3DMark Speed Way Score 2.650 V-Ray Benchmark 6.0 vsamples 23.743 GPU CUDA vpaths 2.011 GPU RTX vpaths 3.064 Baterija PCMark 10 Modern Office 8 h 16 min

To koliko su performanse tog procesora zapravo impresivne, potvrđuje činjenica da u većini testova zaostaje manje od 10% za AMD-ovim vlastitim Ryzen 7 9700X, desktop procesorom visokih performansi. Odemo li nekoliko generacija unatrag, možemo vidjeti da je Ryzen AI 9 HX 370 na razini Ryzena 9 5900X, desktop procesora koji je prije nekoliko godina bio pri vrhu AMD-ove ponude. Nvidijina grafička kartica GeForce RTX 4070 dugo je prisutna na tržištu te se dokazala svojim vrhunskim performansama, stoga možete biti sigurni da ćete moći nesmetano raditi, neovisno o tome bavite li se obradom fotografija, montažom videa, 3D modeliranjem ili nekim drugim radom, koji zahtijeva visoke performanse grafičke kartice.

ProArt P16 opremljen je velikim brojem ulaza i izlaza koji pokrivaju potrebe ciljane publike

Asus je ovaj model opremio s čak 64 GB radne memorije, stoga nema mjesta strahu od njezina nedostataka, no ako, pak, smatrate da nemate potrebu za tolikom količinom memorije, dostupna vam je i konfiguracija s nešto skromnijih 32 GB memorije.

Kreativno orijentiran

Čitajući našu recenziju, mogli biste se zapitati gdje je razlika između ProArta P16 i nekih od laptopa za igranje, koji dolaze opremljeni sličnim hardverskim konfiguracijama, zapakiranim u neupadljiva kućišta. Dolazimo i do tog, mogli bismo reći odlučujućeg, dijela modela ProArt P16.

OLED ekrani česta su pojava među Asusovim laptopima te ih ujedno čine odličnim izborom za kreativne korisnike

Prva razlika odnosi se na prekrasan OLED ekran, dijagonale 16 inča i 4K (3.840 x 2.400) razlučivosti. Iz razlučivosti su neki od vas zasigurno već zaključili kako je riječ o ekranu s omjerom stranica 16:10, što je od velikog značaja za kreativne korisnike, kojima viši omjer stranica omogućuje intuitivniji rad u profesionalnim alatima. Osim omjerom stranica, ekran je ciljanoj publici prilagođen na više načina, poput 100-postotne pokrivenosti DCI-P3 prostora boja, certifikata za kvalitetu prikaza Pantone, te certifikacije TUV za 70% smanjenja emitiranja plave boje. Taj ekran ima frekvenciju osvježavanja od 60 Hz, što će nekima od vas djelovati nisko za laptop koji se nalazi u cjenovnom razredu od preko 3.000 eura, no morate imati na umu da je riječ o laptopu koji je namijenjen profesionalnim kreativcima, korisnicima kojima visoka fluidnost prikaza nije od osobite važnosti, već su im prioritet vjernost prikaza te razlučivost.

Asus StoryCube i MuseTree - Kreativna pomoć

Iz svijeta umjetne inteligencije dolaze nam brojni alati za kreativne profesionalce, no oni su uglavnom namijenjeni generiranju sadržaja. Asus je odlučio napraviti drugačije alate, koji će kreativnim korisnicima pomoći pri organizaciji materijala te u samom procesu stvaralaštva. Prvi alat dolazi u obliku programa StoryCube, koji objedinjuje alate za unos, organizaciju i pretraživanje materijala. Ako se bavite kreativnim radom, znate da je ponekad nemoguće pronaći točno ono što tražite, te je upravo zbog toga Asus razvio aplikaciju StoryCube. StoryCube koristi alate poput prepoznavanja lica, aktivnosti i objekata, kako bi intuitivnije kategorizirao uvezeni materijal, što je od velike važnosti za korisnike koji rade s velikom količinom materijala.

Drugi program zove se MuseTree, te je, baš kako ime navodi, poput muze za kreativne korisnike. MuseTree ima mogućnost stvaranja ideja, koja funkcionira tako da korisnik sâm unese nekoliko ključnih riječi, na temelju kojih program stvara ideje za projekte. Drugi način generiranja ideja je nasumičnom inspiracijom. Taj alat odličan je za prebrođivanje kreativnih blokada, s kojima se korisnici iz ciljane skupine često susreću. Zajedno, StoryCube i MuseTree, odličan su programski tandem, koji korisnicima iz svijeta kreativnog rada uvelike mogu olakšati rad.

Vrijedi istaknuti kako je riječ o ekranu osjetljivom na dodir, tako da se on može koristiti uz stilus, što je korisnicima, poput dizajnera, od odlučujuće važnosti. Drugi način kako je periferija ProArta P16 prilagođena ciljanoj publici jest preko tipkovnice, koja ima nešto manju taktilnost u odnosu na modele iz linije Zenbook, što ju čini ugodnijom za korištenje tijekom višesatnog rada.

Asus je svoje laptope ProArt opremio brojčanikom DialPadom, koji možete koristiti za širok spektar funkcija u raznim programima

Posljednja, a mnogima vjerojatno najzanimljivija prilagodba kreativnim korisnicima, dolazi u obliku virtualnog brojčanika pod nazivom DialPad, koji omogućuje da dio touchpada koristite za brze izmjene u alatima koje koristite. Primjerice, ako ste montažer videa, DialPad možete koristiti za kretanje vremenskom crtom, a ako ste, pak, grafički dizajner, DialPad poslužit će vam za brzu promjenu veličine kista. Mogućnosti su zaista široke i lako prilagodljive. DialPad je odlično rješenje za korisnike koji preferiraju raditi s fizičkim upravljačkim konzolama, koje im nude taktilnu kontrolu tijekom rada, no ne mogu ju nositi sa sobom kad rade na udaljenim lokacijama. DialPad je dokaz da Asus uistinu pokazuje da razumije svoju ciljanu publiku, te kako mu nije cilj korisnicima samo prodati postojeći model u drugom kućištu, već da se zaista posvetio potrebama kupaca.

Ne zaboravite punjač

Komponente visokih performansi neprijatelj su autonomije; priča stara koliko i prvi laptop, obistinila se s ProArtom P16. Asus je taj model opremio baterijom kapaciteta 90 Wh, što je impresivan kapacitet za bateriju ugrađenu u inače prilično kompaktni laptop.

Kućište ProArta P16 u potpunosti je izrađeno od metala, koji mu daje visoku čvrstoću i bolju toplinsku vodljivost

Pri klasičnom uredskom radu, poput surfanja Internetom i uređivanja dokumenata, ProArt P16 izdržat će nešto više od osam sati, odnosno s lakoćom će se nositi s prosječnim uredskim radnim danom. Nažalost, to nije model stvoren za uredski, već za kreativan rad, koji je u smislu potrošnje energije višestruko zahtjevniji, a autonomija, samim time, osjetno kraća. Prema našim testiranjima, možete očekivati oko tri sata manje zahtjevne videomontaže, što je solidan, no ne osobito impresivan rezultat. Nerealno je od laptopa poput ProArta P16 očekivati impresivnu autonomiju, s obzirom na to da je, kao što smo već kazali, opremljen zaista vrhunskim hardverom. Dodatna potvrda za to da je ProArtu P16 sudbina biti vezan za utičnicu jest strujni adapter snage 200 W, s kojim taj model dolazi. On nam govori o tome kako je riječ o vrlo "gladnom" uređaju.

Rad u pokretu ne samo da je moguć, već predstavlja užitak, jer je Asus posvetio veliku pozornost potrebama ciljane publike

Asusov ProArt P16 laptop je koji ispunjava, u nekim područjima čak i nadmašuje potrebe zahtjevnijih kreativnih profesionalaca. Od dizajna i kvalitete izrade, pa sve do performansi i dodatnih značajki, Asus je uspio napraviti odličan posao na svim područjima. Tako kvalitetan uređaj sa sobom nosi i visoku cijenu, no kad vam je laptop alat za rad, dakle, sredstvo kojim zarađujete za život, ubrzo će vam postati jasno da se ne radi o nepoćudnom trošku, nego izvrsnoj investiciji.

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.